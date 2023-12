Encuesta revela qué harán las empresas para "agasajar" a empleados durante las fiestas de fin de año

Por el rápido crecimiento de la inflación y la incertidumbre electoral, muchas grandes y medianas compañías demoraron la decisión sobre eventos y regalos de fin de año para empleados.

En aquellas decisiones que requieren menor inversión, como la ambientación de las oficinas o la implementación de jornadas flex o libres, las definiciones fueron más rápidas.

La posibilidad de sumar días libres para las fiestas este año se diluye, ya que coincidirán con fines de semana. Aún así, hay organizaciones que avanzarán en ello, otorgando quizás hasta la semana entre Navidad y Año Nuevo.

Días libres para fin de año

Como es costumbre en muchas grandes compañías, se suelen ofrecer días libres para fin de año a los empleados, así sea solo las jornadas de Nochebuena y Año Nuevo o todos los días entre uno y otro evento.

De acuerdo a la consultora especializada en compensaciones y beneficios, Mercer, el 26% de 445 empresas que relevó en septiembre, ya decidió que dará días libres entre fiestas.

Entre ellas, la gran mayoría (46%) indicó que darán 4 días de descanso a los empleados. El 28% brindará 2 días; el 15% dará uno y el 1% tres. También, hay un destacado 5% de las organizaciones que planea otorgar 5 días libres a empleados entre las fiestas y un 4% que dará 6 días.

"Estos días libres permiten a los colaboradores disfrutar de un descanso y les brindan la oportunidad de pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos. Esta práctica por parte de los empleadores es valorada por los equipos, fortaleciendo aún más el sentido de pertenencia y gratitud en el lugar de trabajo", comentó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Por su parte, en el relevamiento realizado en los primeros días de noviembre por WTW, se destaca que el 37% de las 445 firmas relevadas, planificaba dar días libres por este concepto. Casi un tercio (29%) dará dos días y otro 20% cuatro. Un 19% dijo que ofrecerá los 5 días entre las fiestas y, además, hay un 11% que agendó más que eso.

Evento de fin de año

Mercer también relevó que el 46% de las grandes empresas locales o filiales de multinacionales ya definió realizar un evento de cierre de fin de año. Otro 39% lo está evaluando, mientras que el restante 15% no lo está previendo.

De las que ya definieron hacer el evento, el 59% lo hará de noche –fiesta en salón, cena, etc.- otro 21% prevé hacerlo por la tarde (coctel, after office, etc.) y un 19% lo hará de día (día de campo, actividades al aire libre, etc.)

"Este retorno a las tradicionales fiestas de noche refleja la importancia de fortalecer las relaciones interpersonales y celebrar los logros en un ambiente festivo y relajado", destacó Thornton.

Desde Tentickle Argentina, empresa de carpas beduinas que se utilizan para eventos al aire libre de empresas, ferias y congresos, comentaron a iProfesional que hasta noviembre al menos, había un porcentaje sensiblemente menor de confirmaciones de fiestas para fin de año de parte de las compañías que en años anteriores.

Pablo Goldstein, managing partner de Tentickle, dijo que "durante los meses previos a la definición de las Elecciones hubo muchas consultas para contrataciones de carpas para eventos, pero muchas de ellas se frenaban hasta esperar el resultado de las generales, primero y del balotaje después. De los eventos para fin de año, confirmados previo a las elecciones, hubo un porcentaje más alto de sociales que de corporativos en comparación con años anteriores, lo que reafirma la tendencia del ‘wait and see’ por parte de las empresas."

Post balotaje, la situación se revirtió: "Si bien pasaron pocos días todavía, después del balotaje tuvimos muchas consultas y pedidos de confirmaciones; como si se hubiese dinamizado efectivamente el mercado luego de la definición política. En algunos casos, incluso, se trató de pedidos para dentro muy pronto, que no podremos atender porque ya tenemos muchos eventos pautados para las próximas semanas", dijo Goldstein.

Algo de ello se confirma con el reporte de WTW que se llevó a cabo entre el 3 y el 12 de noviembre: ya entonces el 60% de las empresas grandes planificaba hacer una fiesta de fin de año.

Regalo de fin de año, ¿sí o no?

Sobre regalos de fin de año, la compañía que indagó y ofreció datos fidedignos al respecto y del plano local es Bonda by Cuponstar. La compañía de gestión de beneficios para empleados aseguró que en contextos económicos y de incertidumbre política como los que atraviesa la Argentina, se incrementa el valor que los individuos le dan a estos presentes como reconocimiento.

Aún así, las compañías priorizaron adelantar aquello que llega en dinero contante y sonante al bolsillo del empleado y por eso se retrasó la decisión sobre los presentes.

"Lo que vemos es que las empresas adelantaron otras decisiones como pagos de SAC, y sueldos (o los aumentaron) para ganarle a la inflación o la devaluación post elecciones, y retrasaron la decisión de los regalos de fin de año", explicó a iProfesional Jesica Descalzo, HR Manager de Bonda by Cuponstar.

Las clases de reconocimiento que más aplicaron las empresas para fin de año en 2023 serán las siguientes:

Regalos físicos, como la clásica caja navideña (63%);

Bonos en la liquidación de sueldos (20%)

Merchandising de la propia compañía (17%)

Sin embargo, cuando se buscó determinar qué tipo de regalo se prefiere recibir este fin de año en particular, un monto de dinero que permita elegir dónde destinarlo resultó la opción más seleccionada (60%).

De las compañías que Mercer detectó que tendrán la política de hacer regalos de fin de año, el 82% optó por una caja navideña. Otro 8% también piensa en una caja con productos de la empresa.

El 32% ofrecerá un voucher de compras o gift cards; el 9% lo está evaluando, el 6% dará un bono de fin de año; el 3% realizará un sorteo de regalos; y solo el 1% brindará un regalo a elección del colaborador.

En el caso del informe de WTW solo el 19% de las firmas consultadas dijeron que no harán regalo a los empleados. El 43% ya se inclinaba por la caja navideña y las gift cards representaron otro 19%.

En ese último caso, el monto promedio otorgado en la tarjeta prepaga fue de 77.760 pesos. Vale la pena mencionar que más allá del contexto de las fiestas de fin de año, el 8% de las firmas relevadas por esta consultora incluyen la entrega de tarjetas de regalo dentro de la estrategia de compensación para minimizar el impacto de la inflación.