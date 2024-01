Cómo buscar trabajo: las formas más efectivas

La búsqueda de trabajo pede ser una tarea estresante, difícil y puede demandar mucho tiempo, por lo cual, es muy importante tener paciencia y, sobre todo, mantener una actitud positiva para que podamos conseguir ese empleo deseado en menos tiempo de lo que pensamos.

Hay diferentes maneras de buscar trabajo, pero es recomendable utilizar las distintas alternativas para expandir la búsqueda y contar con más posibilidades.

¿Cómo buscar trabajo?

Antes de comenzar a buscar trabajo se debe saber que demandará tiempo y hay que dedicarle mucha atención y entusiasmo, por lo cual será fundamental planificar cómo se realizará la búsqueda debido a que esto puede ser de gran ayuda.

Si bien hay muchas formas de buscar trabajo, no hay una que sea más correcta que otra para hacerlo, por eso lo que se sugiere es no cerrarse a las diferentes alternativas ni desilusionarse en caso de no encontrar un empleo rápidamente.

La clave para la búsqueda de empleo será la perseverancia y la adaptabilidad.

Te contamos algunas formas de buscar trabajo en Argentina.

Mantener una actitud positiva, es una de las claves para buscar un empleo.

Crear un Currículum Vitae efectivo y actualizado

Contar con un Currículum Vitae (CV) actualizado es el primer paso para buscar empleo, ya que el CV es lo primero que los reclutadores tienen para conocer a un candidato, por lo que es fundamental llamar la atención.

Según la búsqueda que se esté haciendo, el currículum debe ser acorde al tipo de empleo que se busque, resaltando los atributos, conocimientos o experiencias que puedan ser relevantes para lo que se quiere encontrar o para la búsqueda que se aplique.

El currículum debe reflejar cómo es un trabajador, por lo que es importante detallar las aptitudes y habilidades personales y profesionales, contar los estudios o cursos que se hayan realizado. Además, se deben agregar logros que se hayan obtenido al igual que los intereses personales, actividades extracurriculares o cualquier detalle que pueda ser relevante para el tipo de trabajo que se quiere conseguir.

Comentar que se está buscando un trabajo

Si se está buscando trabajo es importante contarlo y comunicárselo a todas las personas con las que se entable una conversación porque, en muchas ocasiones, con el "boca a boca" se pueden conocer vacantes laborales que no están publicadas en internet.

Además, al comunicar que se está buscando empleo de manera activa, el resto de las personas está al tanto y pueden realizar recomendaciones.

Por eso, contarle a familiares, amigos, antiguos compañeros de la Universidad o del colegio, colegas profesionales de otras empresas, puede abrir puertas impensadas y, sobre todo, es importante comunicárselo a las personas que estén dentro del rubro en el que se quiere trabajar.

LinkedIn es la red social profesional más popular del mundo.

Portales de empleo

Los portales de empleo son plataformas en línea diseñadas para facilitar la conexión entre empleadores y candidatos a empleo. Estas plataformas permiten a las empresas publicar ofertas de trabajo y a los buscadores de empleo buscar y postularse a puestos vacantes.

Una de las plataformas de empleo más importantes del mundo es LinkedIn, la cual es la principal red social en el ámbito laboral en el que millones de usuarios buscan y ofrecen trabajo.

Para sacar provecho de la plataforma, se deben tener en cuenta diferentes factores. En primer lugar, los usuarios tienen que crearse un perfil atractivo y mantenerlo siempre actualizado. Un perfil completo con información personal y profesional, experiencias pasadas, habilidades relevantes, conocimientos y estudios, es fundamental para atraer a empleadores y reclutadores.

Los usuarios deben ser activos y participar en LinkedIn, ya sea compartiendo contenido relevante, comentando en publicaciones de otros usuarios e interactuando para mostrar interés y compromiso. La red de contactos es uno de los factores más importantes en la plataforma. Puede ser de gran ayuda contactarse con profesionales del rubro y/o profesionales de recursos humanos que están en constante búsqueda de nuevos empleados.

Asimismo, participar en grupos relacionados con el área en el que se está buscando trabajo, ya que permite estar al tanto de las últimas novedades.

LinkedIn permite crear alertas de empleos, por lo cual, si se realizan búsquedas de palabras clave relacionadas con la propia profesión u oficio, aparecerán las últimas ofertas publicadas en esa plataforma y la opción de crear una alerta de empleo con ese término buscado. De esa forma, llegarán diariamente a tu email búsquedas laborales orientadas a aquello que estás buscando.

Al asistir a una entrevista de trabajo se puede llevar el CV impreso. Existen otros portales de empleo que pueden ser una gran manera de encontrar trabajo. Estos portales suelen permitir a los candidatos cargar sus currículums, buscar empleo según diferentes criterios y recibir alertas de trabajo que se ajusten a sus preferencias.

Algunos portales de empleos que pueden utilizarse son:

Zonajobs

Bumeran

Indeed

Jooble

Enviar solicitudes directas

Otra forma de buscar trabajo es enviar solicitudes directas a diferentes empresas. Muchas veces, las empresas cuentan con una sección de búsquedas activas en los sitios web y algunas permiten a los usuarios postularse directamente desde la página.

Por otro lado, también es posible buscar una dirección de correo electrónico y enviar el currículum vitae directamente.

Prepararse para entrevistas

Estar bien preparado para una entrevista de trabajo es crucial para destacarse y aumentar las posibilidad de quedar en el puesto deseado. Algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta antes de tener una entrevista de trabajo es: