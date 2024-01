Los argentinos son los que menos utilizan Inteligencia Artificial en el trabajo: las causas

Argentina es un país que muchas veces parece estar "al fin del mundo", y por eso hay innovaciones que demoran en llegar al mercado local. Algo así está ocurriendo en el mercado laboral con el uso de Inteligencia Artificial o IA.

Llevamos más de un año con la masificación de los sistemas de IA al estilo de ChatGPT, que actúan como "copiloto" de los talentos en tareas varias.

Pero salvo los casos de algunas multinacionales como Globant o Microsoft, que desde hace años vienen invirtiendo en la formación de su personal para prepararlos para esta nueva era de trabajo en colaboración con IA, el uso de esa tecnología por parte de las personas en sus tareas laborales sigue siendo básico o embrionario.

Se trata de un problema grave, ya que según expertos y la plataforma de profesionales LinkedIn, las habilidades relacionadas a operar sistemas de IA están entre las emergentes en el mercado global, lo cual dejaría a los talentos locales en orsai a la hora de insertarse en el mundo.

Fuera de las áreas IT, este parece ser el caso. Así lo demuestra el más reciente estudio de Bumeran, en el que se comprueba que los argentinos son los talentos de la región que menos usan IA en su trabajo.

Argentinos no usan IA en el trabajo

Para qué usan los argentinos la IA en el trabajo (Fuente: Bumeran)

Según el estudio "IA en el trabajo, ¿qué tan útil es?" de Bumeran, la plataforma de búsqueda de empleo de JobInt, Argentina es el país de la región en donde menos se utiliza Inteligencia Artificial en el trabajo.

Solamente el 31% de las personas manifestó utilizarla. En el resto de los países la tendencia es mayor: en Perú el 49% hizo uso de IA para las tareas diarias dentro de sus organizaciones; en Chile y Ecuador, el 36%; y en Panamá, el 32%.

Más aún: se preguntó también cuántos de los especialistas en Recursos Humanos usan estas herramientas en la selección y el reclutamiento de personal: en Argentina el 31% lo hace, pero en Perú (44%), Ecuador (43%) y Chile (35%) su uso está más extendido.

En el estudio de Bumeran participaron 21.964 personas: 3.158 de Argentina, 3754 de Chile, 7927 de Ecuador, 2622 de Panamá y 4503 de Perú.

La gran mayoría de los argentinos consultados la considera una herramienta útil (51%) o muy útil (46%). Solo un 3% no cree que lo sea. Y por lo general, se utiliza diariamente o casi diariamente para tareas laborales. La tendencia se repite en el resto de los países de la región.

¿Para qué se usa la IA en el trabajo?

La IA puede tener múltiples funciones para realizar cualquier tipo de trabajo. Según indagó Bumeran, el primer uso que están dándole las personas es casi el mismo que le dan a los buscadores de Internet: el 44% la usa para resolver inquietudes varias.

Por qué no incorporaron el uso de IA en su trabajo (Fuente: Bumeran)

El 38% mencionó que la utiliza para automatizar tareas repetitivas o para crear contenidos a partir de la IA generativa. Otro 35% dijo usarla en la resolución de problemas cotidianos –si bien no se especificó qué tipo de cuestiones refieren- y una cuarta parte de la gente también la implementa para interactuar con entornos digitales o hacer análisis de data avanzado.

Los sectores en donde más rápido permeó el uso de IA a nivel laboral y en donde ya se utilizan estas herramientas son las áreas de marketing y comunicación (16%), las comerciales (14%), tecnología y sistemas (13%), logística y abastecimiento (12%) y administración y finanzas (11%).

En el resto de los sectores, la penetración aún es baja o nula. Turismo, agricultura, petróleo, educación fueron las áreas donde menos se utiliza la IA, de acuerdo al estudio de Bumeran.

¿Por qué no incorporar IA al trabajo?

La gran mayoría de las personas que no incorporaron el uso de IA en su trabajo, refirieron no hacerlo porque su empleador no lo permite (37%). Casi otra cuarta parte dijo que prefiere hacer su trabajo sin IA, un 18% no lo ve necesario y el 16% no logra acostumbrarse.

La plataforma entonces salió a analizar si las propias empresas estaban impidiendo el avance de la IA en los ámbitos laborales, y encontró que en el 40% no es posible usarla, y en otro 35% si es posible utilizarla pero las propias compañías no lo fomentan. Solo el 24% de las compañías relevadas si promueven el uso de IA de parte de sus empleados y empleadas.

Otro buen indicador fue que, al consultarle a los expertos de RRHH su opinión, el 92% dijo que esperan que la utilización de IA para el trabajo se vuelva más frecuente en el futuro. Solo el 41% indicó que incluso reemplazará trabajo humano.