Cuáles son las mejores películas de negocios y empresas que se estrenarán en 2024

Más de una vez las personas extraen "insights" y lecciones de negocios y mangement de aquello que ven en las películas y series.

No tienen por qué ser films específicamente sobre empresas o empresarios, pero también la vida de esos personajes y sus corporaciones suelen ser un tema interesante que llega a Hollywood de la manera más espectacularizada posible.

El año pasado, la película "Air", que recreó la reinvención de Nike a partir de la contratación del joven Michael Jordan, o "WeCrashed", el film que retrató la caída de la cadena WeWork y su CEO, Adam Neumann, fueron justamente prueba de ello.

Según el relevamiento de iProfesional entre las principales compañías de este sector, las siguientes serán las películas y series que llegarán tanto a la pantalla grande como a las plataformas de streaming, con fecha de estreno confirmado en 2024, y que serán atractivas desde el punto de vista de los negocios, el management y las empresas.

La Sociedad de la Nieve, 4 de enero

Un nuevo film de Netflix La Sociedad de la Nieve es la última película dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona. La misma relata con lujo de detalles de investigación y similitudes con el hecho real, lo ocurrido con el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. El episodio es conocido como la tragedia de Los Andes.

No directamente relacionada con los negocios, pero de esta historia no solo se extraen lecciones de equipo y liderazgo, sino de vida en general. No por nada algunos de los protagonistas del accidente real se convirtieron en oradores motivacionales con relevancia internacional.

La manera en la que cada personaje extrajo de su background algo valioso para aportar al grupo, la manera en la que los líderes emergen de forma natural, como rol de los héroes menos visibles del grupo en realidad tiene un papel clave, y otros insights que las personas podrán reconocer en sus vidas diarias. Una historia de superación, liderazgo, valentía pero también de lealtad y cariño.

La Sociedad de la Nieve se estrenó el 4 de enero de 2024 y ya se puede ver en Netflix.

Los que se quedan ('The Holdovers')

La trama: el genial Paul Giamatti es un profesor un tanto huraño en un colegio para niños ricos en Norteamérica, que se ve obligado a quedarse en el campus durante las vacaciones de Navidad con unos pocos estudiantes que no tienen a dónde ir para las Fiestas.

Casi como una heredera de la famosa "Sociedad de los poetas muertos", Los que se quedan tendrá para decir algunas cosas sobre conciliación intergeneracional fuera de las familias, o sobre los vínculos menos pensados que pueden formarse en instancias laborales o de formación. También sobre cómo elegimos o nos eligen nuestros mentores, y las figuras que marcan nuestras vidas y carreras.

Los que se quedan es una producción de Universal Studios que se estrenará en los cines argentinos recién el 25 de enero. En festivales y cines del exterior se presentó en 2023 y cosechó dos estatuillas en los últimos Golden Globes, Mejor actor en una película - musical o comedia (Giamatti) y Mejor actriz de reparto (Da’Vine Joy Randolph), y un premio Critics Choice para su protagonista.

Ferrari

Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley protagonizan 'Ferrari', la biopic de Michael Mann sobre Enzo Ferrari y la reconocida marca de Maranello, Italia, que se estrenará en febrero en cines en Argentina.

Un matrimonio en llamas y una empresa automovilística prácticamente al borde de la bancarrota, y como en 1957 Enzo Ferrari tuvo que tomar decisiones drásticas para preservar su legado.

Una brillante Penélope Cruz en el rol de Laura, esposa de Enzo, que ya fue nominada a los SAG Awards por la interpretación y el rescate de la perspectiva de esta protagonista en la historia de una compañía y una industria que la había relegado a rol secundario.

El film inspirado en el libro "Enzo Ferrari - The Man and the Machine", del periodista Brock Yates, se estrena el 8 de febrero en Argentina, solo en cines.

Bob Marley: la leyenda

Un innovador, un creativo capaz de transformar desde su Jamaica natal el mundo entero de la música, y de inspirar a generaciones con su filosofía de vida, basada en el amor y la unidad de los pueblos.

Una biopic digna de conocer, que revela también el costado más desafiante de la vida del músico, las adversidades y desafíos en medio de un clima social caldeado, que lo llevaron a componer música revolucionaria.

De Paramount Pictures, producida en conjunto con la familia Marley, llega a los cines el 15 de febrero.

Intensamente 2

La secuela de la mejor serie de Pixar para aprender sobre el manejo de emociones llegará primero a los cines el 13 de junio, y luego a la plataforma de streaming Disney+ en una fecha a confirmar.

Los nuevos protagonistas serán Envidia, Hastío, Ansiedad y Vergüenza.

The Karate Kid

Una nueva entrega de la exitosa saga que llevó a occidente a enamorarse de las artes marciales y de su filosofía de paz, respeto y serenidad. Sin fecha de estreno, Sony Pictures Entretainment la agendó por ahora para diciembre del corriente año.

Si esta película logra ir más allá del objetivo de seguir explotando el éxito de la original, al unir a Jackie Chan y Ralph Macchio (el karate kid original), probablemente consiga impartir algunas lecciones sobre superación personal, disciplina y esfuerzo.

Dirigida por Jonathan Entwistle y con un guion de Rob Lieber, para conseguir al nuevo karte kid que se entrenará en artes marciales para la película, se organizó un casting en video del que pueden participar actores de todo el mundo.

Merrily We Roll Along

Un musical de Stephen Sondheim que llega a la pantalla grande con Blumhouse Productions, y Richard Linklater como director.

En la original comedia musical, se ve como un afamado productor de Hollywood, Franklin Shepard, tomó las duras decisiones de carrera que lo llevaron al éxito, aunque eso significara alejarse de sus amigos.

Sin fecha de estreno aún, ya que la huelga de escritores y actores en 2023 retrasó la filmación, pero será en 2024 en cines.

Series sobre el Poder

Para analizar los entretelones del poder, algunas recomendaciones de series que estrenan en 2024.

El Régimen

La miniserie original de HBO de seis episodios, protagonizada por la ganadora del Premio de la Academia Kate Winslet, estrena el 3 de marzo en HBO y estará disponible en HBO MAX. El Régimen cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse.

La mente del poder

La serie de suspenso policial "La mente del poder" (en foto principal), con el protagónico de Mike Amigorena y Diego Velázquez, estrenará este año por TNT y Flow, aún sin fecha confirmada.

La serie cuenta la historia de Marcos Dorrego, un psicólogo que atraviesa una gran crisis personal: dos años atrás enviudó y hoy se convirtió en un hombre autodestructivo y solitario, con problemas de adicciones y una mala relación con su hija Sofía. Ante su necesidad de salir de esta oscuridad, decide dejar de analizar a un paciente muy importante, Víctor Noriega, quien acaba de asumir como presidente de la nación.