Cuál es el sueldo promedio de un carnicero en Argentina

Un carnicero no solo puede trabajar en una carnicería, sino también en supermercados, frigoríficos, etc. ¿Cuál es el sueldo promedio que ganan?

El de carnicero es un oficio que requiere un conocimiento especializado y mucho esfuerzo. Por lo tanto, y más en el "país de la carne", debería remunerarse con un buen sueldo.

De hecho, como no quedan en todo el mundo muchas personas que se dediquen a esta actividad y tengan el "know how" necesario para ejercerla, hay países como Dinamarca, Gran Bretaña y Canadá que incluyen a los carniceros entre las profesiones que tienen privilegios para acceder a visas de trabajo, de manera de "importar" este talento ofreciéndoles beneficios si se instalan a trabajar en su mercado.

Pero claro, hay muchos factores que pueden incidir en el sueldo que gana un trabajador como carnicero. En principio, el tipo de empresa para la que trabaja, si se encuentra "en blanco" o no está regularizada su situación laboral, los adicionales que pueda percibir según su tarea o cantidad de horas extras, solo por nombrar algunos.

Te contamos a continuación los principales parámetros a tener en cuenta para saber cuál debería ser un sueldo promedio en este oficio comercial.

Cuál es el sueldo promedio de un carnicero

La mayoría de los carniceros en la Argentina son dueños de su propio comercio o se trata de negocios de familia, con empleados de confianza. En esos casos, es difícil conocer cuál es el sueldo medio para este oficio. Están inscriptos como empleados autónomos o independientes, por lo que su sueldo depende en realidad de la ganancia que obtenga su o sus comercios.

Cuánto cobra de sueldo un carnicero que trabaja en un supermercado en Argentina

De la misma manera, como ocurre con todos los comercios de cercanía, no es el mismo sueldo el que se gana como carnicero en un pueblo que en una ciudad. Tampoco el sueldo que ofrece un negocio de barrio o el que se gana en una cadena de supermercados, por ejemplo.

Sobre todo (pero no únicamente) en ese último caso, el sueldo de los carniceros pasa a estar englobado dentro de lo que es el sueldo que determina el convenio colectivo de Empleados de Comercio, y le corresponde la Personal Auxiliar, categoría A.

Ahora bien, si el carnicero del supermercado o del comercio también es vendedor, podría incluirse dentro de esa categoría. Y si está solo asistiendo en el área de carnicería, podría corresponderle incluso la categoría de maestranza.

Según el último acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que es el sindicato más numeroso del país y tiene 1,2 millones de afiliados, y las patronales del sector de comercio, los siguientes serían los sueldos para las categorías mencionadas en diciembre de 2023, a cobrar en enero de 2024.

Personal Auxiliar

Categoría A: 403.152,05 pesos

Auxiliar Especializado

Categoría A: 406.608,36 pesos

Cuál es el sueldo de un carnicero y qué sindicato le corresponde en la Argentina

Vendedor

Categoría A: 403.152,05 pesos

Categoría B: 411.791,31 pesos

Categoría C: 414.669,38 pesos

Categoría D: 421.003,76 pesos

Maestranza

Categoría A: 397.394,90 pesos

Categoría B: 398.545,32 pesos

Categoría C: 402.575,82 pesos

Vale la pena mencionar que el sueldo de los carniceros que estén afiliados a FAECyS, como los de los demás agremiados, tendrá que ver efectivamente con la cantidad de horas extra y de jornadas que trabaje.

El convenio de Comercio indica que las horas extras se pagan con un recargo del 50% del salario habitual, si se tratase de días comunes, y del 100% en días sábados después de las 13hs, domingo y feriados.

Otros factores que inciden en el sueldo que termina cobrando un carnicero en este caso son la antigüedad, que es un plus del 1 por ciento por año trabajado que se aplica sobre las cifras remunerativas y no remunerativas, y el presentismo.

Cuál es el sueldo mínimo para trabajar de carnicero en la Argentina

Estos sueldos son, al cierre de este artículo, los que corresponden a los empleados de carnicería inscriptos en el Sindicato de Comercio, es decir, aquellos que estén formalizados y cuenten con aportes al sistema de seguridad social, al menos hasta el inicio de 2024.

Se espera que las autoridades de FAECyS puedan reunirse pronto con las cámaras de supermercadistas para hablar de nuevas subas salariales, que permitan hacer frente, por ejemplo, a la devaluación oficial del 54% producida por las nuevas autoridades nacionales en diciembre.

Cuál es el sueldo de los trabajadores de la carne en Argentina

El de Comercio no es el único gremio que incluye profesionales que se dedican a ser carniceros. De hecho, mataderos y frigoríficos también son grandes empleadores de lo que son los trabajadores de la carne.

En ese caso, el sueldo de un carnicero se define por el convenio colectivo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina, que tiene unos 50.000 afiliados.

Sueldos: cuánto cobra de salario mínimo un carnicero afiliado a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines

La entidad señaló recientemente que el sueldo mínimo en la actividad quedó en $397.400 más adicionales, tras el aumento del 70% negociado para el último cuatrimestre del 2023.

En la última negociación paritaria, además, se definió otorgar en enero, para proteger el sueldo de los trabajadores de la carne de la erosión de la inflación provocada por la devaluación oficial de diciembre, un bono de fin de año que incluye una cuota de 15.000 pesos en la primera quincena de enero y otra por el mismo monto en la segunda quincena. En total, el bono fue de 50.000 pesos.

Luego, para febrero y marzo de 2024, hay aumentos de sueldo ya previstos, del 10% y 12% respectivamente, esperando al inicio de la negociación paritaria de los trabajadores de la carne para 2024.

Entonces, si bien muchos carniceros en la Argentina trabajan de manera independiente o no están inscriptos en ningún sindicato, con estos números podrás darte una idea de cuál es el sueldo que se paga por trabajar en este oficio y en qué tipo de organización conviene insertarse para ser un trabajador del rubro de la carne.