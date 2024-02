Por qué peligra el paquete salarial de Elon Musk

Elon Musk podría perder parte de su fortuna luego de que una jueza anule el paquete salarial que le otorga Tesla Inc. ¿Por qué se inició el juicio?

Una jueza de Delaware anuló el paquete salarial de Elon Musk por su rol como director ejecutivo de Tesla Inc. y podría dejar de ser el hombre más rico del mundo.

El fallo contra el CEO de Tesla Inc. se llevó a cabo a partir de una denuncia de un accionista de la compañía por considerar el paquete de compensación económica excesiva y que no se pactó de la manera correcta.

¿Por qué se inició el juicio contra Elon Musk?

La jueza Kathaleen McCormick, del Tribunal de Chancery de Delaware anuló el paquete salarial millonario que Elon Musk recibe de Tesla Inc. Según la jueza, el proceso de aprobación del plan de compensación económico no se realizó de la manera adecuada y es defectuoso.

La corte determinó que la empresa debe elaborar una nueva propuesta de compensación para Elon Musk. La jueza concluyó "Las partes deben acordar una forma de orden final que implemente esta decisión y presentar una carta conjunta que identifique todos los asuntos, incluidos los honorarios, que deben abordarse para llevar este asunto a una conclusión a nivel de juicio".

Incluso, algunos expertos legales declaran que Musk deberá devolver parte de las acciones que formaban parte del acuerdo salarial.

El conflicto inició cuando Richard Tornetta, un accionista de la compañía denunció que la junta directiva no cumplió con sus deberes fiduciarios al otorgarle a Elon Musk el plan salarial basado en el rendimiento. Incluso, argumentó que el proceso de aprobación se realizó bajo cierta manipulación y comunicación engañosa hacia los inversores. Algunos de los accionistas consideraban el arreglo excesivo e injusto.

En el fallo el paquete se califica como "la mayor oportunidad de compensación potencial jamás observada en los mercados públicos por múltiples ordenes de magnitud". De hecho, McCormick añadió "Más de 33 veces más grande que la comparación más cercana del plan, que fue el plan de compensación anterior de Musk".

Asimismo, la forma en que se estableció el acuerdo no fue correcto dado que Elon Musk actuaba como consejero delegado y presidente de la empresa. Más aún, tenía una estrecha relación con los directores de la junta, lo que le permitió diseñar el plan para su beneficio.

El denunciante argumenta que esto llevó a que los miembros de la junta no hayan podido ejercer su puesto con total libertad, ya que sentían cierta presión.

Elon Musk podría dejar de ser el hombre más rico del mundo

¿Cómo era el plan de compensación de Elon Musk?

Tesla Inc. otorgó a Elon Musk un paquete de compensación sin precedentes, valorado en 55.800 millones de dólares.

Este plan consistía en 12 tramos de opciones sobre acciones que se desbloquearían a medida que Tesla alcanzara ciertos objetivos de capitalización de mercado y rendimiento operativo. Esto se estableció con el objetivo de incentivar a Musk para que llevara a Tesla a nuevas alturas.

Claro está que el magnate cumplió con este objetivo ya que cuando se realizó el acuerdo la compañía se valuaba en menos de 60.000 millones de dólares y padecía pérdidas financieras. Para que Musk reciba el plan de compensación la empresa debía alcanzar una capitalización de mercado mínima de 650.000 millones de dólares, junto con diversos objetivos, que logró cumpli.

Si bien bajo el liderazgo de Elon Musk Tesla Inc. creció exponencialmente, multiplicando su valor de mercado por más de diez veces, muchos accionistas no simpatizaban con el plan económico que recibía. Incluso, argumentaban que no se basaba en el rendimiento real de la compañía, sino en la especulación del mercado.

No obstante, el fallo ocurre en un momento complicado para Musk. Cuando se acordó el plan salarial, contaba con casi el 22% de participación en Tesla, actualmente, ese porcentaje bajó a un 13%. Esto se debe a que a lo largo de esto años vendió acciones para cubrir el pago de obligaciones financieras.

El precio de las acciones de Tesla cayeron luego de esta noticia

La decisión de la jueza McCormick implica un golpe significativo para el patrimonio de Musk, dado que el paquete salarial por parte de Tesla era alrededor de 55.800 millones de dólares.

No contar con este dinero llevaría a la fortuna de Elon Musk aproximadamente 155.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en la tercera persona más rica del mundo, luego de Bernard Arnault y Jeff Bezos.

El futuro del salario de Musk aún es incierto ya que comunicó que apelará a la decisión. Como reacción al fallo de la jueza, escribió un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) donde declaró "Nunca incorpores tu empresa en el estado de Delaware". Este estado suele ser uno de los preferidos de las empresas por sus ventajas fiscales, leyes pro-corporativas y políticas de privacidad.

Adicionalmente, al conocerse esta situación, el precio de las acciones de Tesla cayó aproximadamente un 3.6% y es posible que siga cayendo con el correr de los días.