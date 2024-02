Daimler Truck nombró a Eva Scherer como Directora Financiera del grupo a nivel global.

El Consejo de Supervisión de Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) nombró a Eva Scherer como nuevo miembro de la Junta Ejecutiva de la compañía, con efecto a partir del 1 de abril de 2024. Como Directora Financiera (CFO), Eva Scherer será Responsable de Finanzas y Control en Daimler Truck hasta finalizar su mandato el 31 de marzo de 2027.

"Después de un intenso proceso de selección, el consejo de supervisión ha cubierto el puesto de director financiero que anteriormente estaba vacante", afirmó Joe Kaeser, presidente del consejo de supervisión de Daimler Truck Holding AG.

"Además de la experiencia profesional, enfatizamos nuestra búsqueda de mentalidad abierta, diversidad, potencial y entusiasmo para impulsar el cambio. Ev Scherer ha demostrado claramente estos atributos. Esperamos trabajar con ella", añadió el ejecutivo en un comunicado.

"Eva Scherer, además de muchas otras cualidades, ha demostrado ser una auténtica trabajadora en equipo", afirmó Michael Brecht, vicepresidente del consejo de supervisión y presidente del comité general de empresa de Daimler Truck.

"Esta actitud es necesaria en Daimler Truck. Porque sólo podremos dominar la transformación histórica de nuestro sector si la dirección y los representantes de los trabajadores trabajan juntos y con confianza. En nombre del comité de empresa doy la bienvenida al equipo de Daimler Truck a Eva Scherer y a mí. Espero que podamos trabajar juntos de manera constructiva", sentenció.

Martin Daum, presidente del consejo ejecutivo de Daimler Truck, aprueba con satisfacción la decisión del consejo de supervisión. "Doy una calurosa bienvenida a Eva Scherer como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo y espero con interés nuestra colaboración. Con su amplia experiencia financiera, adquirida en un gran grupo empresarial en una industria similar, puede brindar importantes impulsos que beneficiarán a Daimler Truck en su camino de transformación. El Comité Ejecutivo espera seguir fortaleciendo a Daimler Truck junto con Eva Scherer".

Bio de líder

Eva Scherer (en foto principal) inició su carrera profesional en 2003 como becaria en Siemens AG y ocupó varios puestos directivos en Compras, Finanzas & Controlling en Alemania y Suiza.

En 2011, luego de completar su MBA, se mudó a Singapur desepeñándose como Vicepresidenta y Jefa de Soluciones y Servicios Financieros Asia-Pacífico/Oriente Medio y Jefa de Finanzas para la Construcción de Nuevas Tecnologías ASEAN.

En 2017 regresó a Alemania ocupando diferentes puestos dentro del Directorio y, desde octubre de 2022, Eva Scherer es responsable global de Relaciones con Inversores en Siemens AG y se desempeña como Joven Líder Global del Foro Económico Mundial desde 2019.

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, la subsidiaria local de Daimler Truck AG, opera en el país desde finales de 2021. Opera en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, provincia de Bs. As. desde donde produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF. En el mismo sector opera la planta REMAN, que ofrece una alternativa de producto remanufacturado.

La automotriz posee oficinas centrales en Munro, provincia de Bs. As., un Training Center y una unidad de negocios SelecTrucks ubicadas en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Su operación comercial incluye una Red de Concesionarios Oficiales con 45 puntos de atención al cliente en todo el país. Allí, más de 2.000 colaboradores trabajan diariamente.