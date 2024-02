Australia permitirá oficialmente ignorar las llamadas de los jefes fuera del horario laboral

Australia introducirá leyes que otorguen a los trabajadores el derecho a ignorar llamadas y mensajes irrazonables de sus jefes fuera del horario laboral sin penalización alguna, con posibles multas para los empresarios que incumplan la norma.

El "derecho a desconectar" forma parte de una serie de cambios en las leyes de relaciones laborales propuestos por el Gobierno federal en un proyecto de ley parlamentaria que, según afirma, protegerá los derechos de los trabajadores y ayudará a restablecer el equilibrio entre vida laboral y familiar.

En Francia, España y otros países de la Unión Europea ya existen leyes similares que otorgan a los empleados el derecho a desconectar sus dispositivos.

La mayoría de los senadores de Australia se han declarado a favor de la ley, según declaró el miércoles en un comunicado el ministro de Trabajo, Tony Burke, del partido laborista de centro-izquierda.

Según Noticias Argentinas, la disposición impide a los empleados trabajar horas extraordinarias no remuneradas mediante el derecho a desconectarse de contactos no razonables fuera del horario laboral, explicó Burke.

"Lo que estamos diciendo simplemente es que alguien a quien no se paga las 24 horas del día no debería ser penalizado si no está conectado y disponible las 24 horas del día", declaró el primer ministro, Anthony Albanese, a la prensa a primera hora del miércoles.

El Parlamento australiano tratará un proyecto para garantizar el derecho a la desconexión

Está previsto que el proyecto de ley se presente en el Parlamento esta misma semana.

Derecho a la desconexión en la Argentina

En todo el mundo, a la par del avance de la tecnología y de las metodologías de trabajo 4.0, junto con la tendencia a priorizar la salud mental y el equilibrio entre la vida laboral y personal, las propuestas de legislar sobre el derecho a la desconexión se hicieron más necesarias.

Son derechos todavía muy nuevos, pero en Argentina, por ejemplo, la Ley de Teletrabajo ya trata la desconexión. Dice que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.

Asegura que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja de manera remota la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

Y en 2022 se presentó en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 1 de la ley N°11544 de jornada de trabajo incorporando el siguiente párrafo: "Entre el cese de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente quedará prohibido el envío de directivas, consignas y solicitudes de actividades adicionales por medios tales como correos electrónicos, mensajes u otras herramientas tecnológicas".

El objetivo de este proyecto es impedir que el empleador imparta directivas por distintos medios electrónicos fuera de la jornada de trabajo, respetándose así el horario de trabajo pactado entre las partes al inicio del contrato laboral, como así también el derecho al descanso del trabajador.