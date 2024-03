Si bien nos encontramos en el inicio de una nueva era del trabajo en la cual muchas tareas pasan a desarrollarse de manera automatizada, una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) mostró evidencias de que en algunas áreas ese proceso avanzará más lentamente, ya que no sería económicamente viable para las empresas reemplazar trabajo humano con tecnología.

¿La IA reemplazará trabajo humano?

La investigación titulada "Qué tareas sería económicamente efectivo automatizar en la visión computarizada?" fue realizada en conjunto por MIT CSAIL (Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory), la escuela de negocios MIT Sloan, The Productivity Institute, y el Institute for Business Value de IBM.

Lideraron el estudio Maja Svanberg, Wensu Li y Neil Thompson de MIT, Martin Fleming por The Productivity Institute y Brian Goehring del Institute for Business Value de IBM.

El mismo postula que cuanto más se expande la automatización en la economía, más profundo es su impacto, tanto en el aumento de la productividad como en el reemplazo de trabajadores humanos. Que decisiones políticas y económicas pueden tomarse para permitir el tiempo necesario de la adaptación del trabajo humano al nuevo contexto tecnológico.

Esta investigación, a diferencia de otra literatura que se está produciendo en tono al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo del trabajo, se concentra en medir la viabilidad técnica (si es posible automatizar un puesto o tarea o no) y el atractivo económico para construir esos sistemas (si resulta más barato que el trabajo humano), y lo hace de punta a punta en un área particular de la automatización, que es la visión computarizada.

En qué áreas la Inteligencia Artificial demorará más en reemplazar trabajo humano

Es decir, midieron el impacto que la IA y los modelos de visión computarizada tendrían que tener en aquellos trabajos en donde es necesario aplicar tareas visuales, para llegar al menos a una performance similar a la que hoy realizan los trabajadores. En esa área particular, los investigadores evaluaron el nivel de rendimiento técnico necesario para realizar una tarea, las características de un sistema de IA capaz de realizar ese rendimiento y la elección económica de construir y desplegar dicho sistema.

En ese marco, encontraron que a los costos actuales de esta tecnología, "las empresas estadounidenses optarían por no automatizar la mayoría de las tareas de visión que tienen ‘exposición a la IA’. Solo resultaría atractivo reemplazar por tecnología el 23% de los salarios que se pagan a trabajadores de esta área".

En el resto de los trabajos en donde hay tareas visuales que se deberían realizar con productos de visión computarizada, incluso para construir sistemas que serían "solo tan buenos" como el trabajo humano, el costo en comparación con el salario promedio de un trabajador estadounidense volvería inviable ese proyecto.

Es por eso que en aquellos trabajos en los que se requieran tareas visuales, es probable que el cambio se dé más gradualmente que en otros puestos más económicamente atractivos para automatizar.

¿Qué trabajos están a salvo de la IA?

Si bien la automatización no sería en la actualidad conveniente para esta área, eso no significa que esa situación se mantendrá en el tiempo. De hecho, los científicos aclaran que ese despliegue más lento de la IA en áreas vinculadas a la visión computarizada puede acelerarse si los costos bajan o si se implementan a través de plataformas de "IA como servicio".

En los trabajos que requieren tareas visuales, la IA avanzará más lentamente

"Pero incluso con rápidas reducciones en los costos de un 20% por año, llevaría décadas que las tareas de visión por computadora se volvieran económicamente eficientes para las empresas", afirman sobre el caso norteamericano.

"En general, nuestros hallazgos sugieren que el desplazamiento de puestos de trabajo por IA será sustancial, pero también gradual y, por lo tanto, hay margen para la adopción de políticas. y reciclaje profesional para mitigar los impactos del desempleo", afirman en la investigación.

Consultado por iProfesional sobre si lo mismo puede ocurrir en regiones como Latinoamérica o Asia, donde las innovaciones suelen llegar más tarde y el costo del trabajo humano es más barato que el salario promedio norteamericano, Neil Thompson respondió que es probable que la automatización de estas tareas se retrase más en esos mercados.

"Esperaríamos que el despliegue de la IA en América Latina y Asia difiera en dos sentidos. Como los costos laborales son más bajos, hay menos incentivos para que las empresas reemplacen a los trabajadores humanos que realizan esas tareas, lo que tendería a retrasar la automatización. Al mismo tiempo, el costo de la mano de obra necesaria para construir estos sistemas y recopilar los datos para capacitarlos probablemente también costaría menos, lo que haría que la automatización fuera más atractiva", consideró el científico de MIT CSAIL.

"En general, esperaría que el primer efecto fuera más fuerte y, por lo tanto, la automatización de la IA se produciría más lentamente en estas áreas, en promedio", concluyó.

Por otra parte, y a otra escala de análisis, los investigadores plantean que es probable que, a medida que gran parte de las tareas laborales se automaticen, se genere una creciente necesidad de llenar vacantes para posiciones de administración, mantenimiento y mejora de los sistemas de IA, así como roles en áreas donde las habilidades humanas son irremplazables.