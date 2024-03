Alarmante dato de la UCA: tres de cada 10 chicos que van a escuelas privadas son pobres

De la mano de la inflación a la baja pero aún en dos dígitos, una familia de cuatro personas que no alquila su vivienda necesita hoy cerca de un millón de pesos mensuales en ingresos para no ser pobre. En ese marco, es alarmante (pero no sorprendente) el dato que dio a conocer el Observatorio de la Deuda Social de la UCA: un 30% de los alumnos que asisten a escuelas de gestión privada está en situación de pobreza.

Según comentó la Universidad Católica Argentina (UCA), el reporte "Caracterización de niños/as y adolescentes escolarizados" del Observatorio de la Deuda Social ya fue entregado a la Secretaría de Educación de la Nación, e incluye un análisis sobre asistencial escolar por tipo y nivel educativo.

"En el marco de la vuelta a las clases y una coyuntura socioeconómica muy compleja para la sociedad argentina, cabe preguntarse sobre la población de niños/as y adolescentes (NNyA) que en situación de vulnerabilidad social asisten a escuelas de gestión privada laica o religiosa cuya escolarización supone una contribución económica por parte de los hogares", apuntan.

El pago de las cuotas de la educación privada se convirtió en un gasto difícil de afrontar para las familias de la clase media empobrecida argentina, que ven sus ingresos licuarse día a día con una inflación que ya supera el 276% anual.

El gobierno nacional había anunciado el aumento de la ayuda escolar de 17.000 a 70.000 pesos en marzo. Se trata de un pago por única vez al inicio del ciclo lectivo que ya reciben beneficiarios de otros planes sociales manejados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Según se informó oficialmente, ese monto llega a 7.300.000 chicos

En la misma línea se pensó en implementar una ayuda para abonar las cuotas de colegios privados este año, pero nunca se concretó ese programa en particular.

Cuántos alumnos de escuelas privadas son pobres

Niños, niñas y adolescentes inscriptos en la educación pública, la privada laica y la religiosa (ODSA-UCA)

De acuerdo al ODSA-UCA, el 80,7% de los niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela lo hacen en instituciones de gestión estatal. Esto se da con muy leves diferencias en todos los niveles educativos, de 79% en el inicial a 81% en la primaria.

Los que están registrados en colegios privados laicos van desde el 14% en la educación inicial hasta el 12% en los otros niveles. Y los alumnos de colegios religiosos de gestión privada rondan el 5,6% en el nivel inicial, son más el 6% en la primaria y llegan al 7,7% de los alumnos en escuela secundaria.

A la vez, los que están registrados en escuelas de gestión privada laica o religiosa tienen, en general, un nivel socioeconómico más alto que el grupo anterior. Los analistas de la UCA, Ianina Tuñón y Matías Maljar, detectan que la asistencia a entidades de gestión privada es más frecuente para los que no están en situación de pobreza y cuentan con seguridad alimentaria, situación que se repite en todos los niveles educativos.

Por caso, los alumnos no pobres son solo 28,4% en las escuelas de gestión estatal, contando todos los niveles, pero llegan a 73,2% en las laicas de gestión privada y al 66,1% en las religiosas o parroquiales.

Los alumnos pobres de acuerdo a los índices actuales serían el 53,2% de los alumnos de educación pública, el 21,3% de la instrucción laica privada y el 25,1% en escuelas religiosas. Para llegar al dato de 30% la UCA toma además los niveles de indigencia, que serían del 18,4%, el 5,5% y el 8,8% respectivamente.

Así la UCA advierte que "casi un 30% de este grupo está en situación de pobreza, que a su vez constituyen el 5,2% del total de la población de niños, niñas y adolescentes escolarizados en la Argentina urbana." Son aproximadamente 356.081 personas.

El 71% de los chicos que asisten a la educación pública en todos los niveles es pobre

El análisis va más allá y revela que la pobreza entre todos los alumnos que asisten a la escuela pública es del 71,6% del total. Implica también al 26,8% de los que reciben educación privada laica y al 33,9% de las escuelas religiosas. Lo más preocupante es que si se divide por niveles, en todos los casos el 70% de los chicos en educación inicial están debajo de la línea de pobreza.

¿Qué pasó con la ayuda escolar?

Además de la ayuda escolar que todos los años brinda la Anses para beneficiarios de planes sociales, este año el presidente Javier Milei planteó en febrero que se daría una asistencia para el pago de las cuotas de colegios privados.

"Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos", dijo Milei en una entrevista. Pero ese plan nunca se concretó.

También el mes pasado en una entrevista el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que su cartera y el Ministerio de Capital Humano que conduce Flavia Pettovello estaban trabajando en la mejor forma de implementar este plus destinado a asistir a la clase media en el pago de la educación privada.

El 70% de los chicos que asusten a la educación inicial son pobres

La medida, además, implica una ayuda para que no desborden las inscripciones en el sistema de educación pública por la llegada de alumnos que no podrían continuar abonando los costos de las instituciones privadas.