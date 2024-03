Cuánta plata quieren ganar los jóvenes en su primer empleo

En un momento de recesión económica, a los jóvenes les cuesta incluso más que de costumbre insertarse en el mercado laboral. La plataforma de empleo Bumeran brindó una radiografía de quiénes son los chicos y chicas que intentan conseguir su primer empleo, qué buscan, qué conocimientos tienen y cuánto quieren ganar.

Aquellas personas entre 18 y 21 años concentran el 40,31% de las postulaciones para Primer Empleo. Luego le siguen aquellos entre 22 y 25 con un 30,40% y el rango etario 26-29 con un 17,27%. Los postulantes mayores de 30 abarcan 12,02% del total.

La mayoría de los jóvenes que recurre a esta plataforma se búsqueda laboral para encontrar su primer trabajo ya finalizó sus estudios, estudia Administración de Empresas, tiene entre 18 y 21 años, se autopercibe como mujer y solicita un salario promedio de 248.406 pesos por mes.

Las mujeres representan el 55.27% de las solicitudes a primer empleo en esta plataforma que se utiliza para encontrar trabajo más allá de la propia red de contactos. Otro dato interesante es que de los nuevos talentos, los que cuentan con habilidades digitales, piden cobrar un 18,73% más que el promedio.

Primer empleo: cuánto quieren ganar los jóvenes argentinos

En enero del corriente año, el salario pretendido promedio de quienes recurrían a Bumeran a solicitar su primer empleo fue de 248.406 pesos por mes. Esto fue un 53,60% menos que el promedio de las pretensiones salariales para puestos junior ese mes (351.682 pesos), y a la vez, un 59,23% por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil (156.000 pesos)

Pero estos números no son representativos para todos. Por un lado Bumeran marcó una brecha de género del 12,46%: la media de salario solicitado por los candidatos varones para un primer empleo fue de 257,282 pesos por mes, mientras que el de las mujeres fue de 228,781 pesos.

Cuánto aspiran a ganar los jóvenes en su primer empleo en Argentina

Otra diferencia importante se marca entre quienes tienen o no habilidades digitales o carreras IT: "En el ámbito de las habilidades en tecnologías de la información (IT) y el dominio del inglés, se observa un impacto significativo en los salarios. En el último mes, aquellos con habilidades en IT experimentan un aumento del 14,58%, mientras que aquellos con dominio del inglés ven un incremento del 3,95%," indicó Bumeran.

La media salarial para los talentos que dominan el ingles fue de 249.300 por mes, en tanto quienes buscan su primer empleo y tienen habilidades tecnológicas, como manejo de lenguajes JavaScript, SQL, Python, entre otros, arrancan solicitando 276.651 pesos mensuales en promedio.

Carreras y primer empleo

El 55,87% de las personas que buscan incorporarse al mundo laboral ya están graduados; el 39,82% está cursando sus estudios; y el 4,31% decidió abandonar la formación profesional.

De acuerdo a lo declarado por los usuarios en Bumeran, casi el 11% de los que lo utilizan para buscar su primer trabajo eligieron carreras de Administración de Empresas.

Le sigue un grupo de 6,23% del total que eligió carreras menos tradicionales: Lic. en Seguridad e Higiene del Trabajo, Producción de Cine, Lic. en Turismo, Lic. En Criminalística y Criminología, entre otras.

Jóvenes con habilidades IT piden mayores sueldos en su primer empleo

"El panorama educativo y laboral está experimentando cambios significativos. Si bien las carreras tradicionales siguen liderando las preferencias de estudio entre los jóvenes en busca de su primer empleo, observamos un creciente interés en ámbitos profesionales no tan clásicos que representan el 6,23% de las elecciones. Esta tendencia refleja una diversificación en las aspiraciones profesionales y el crecimiento de áreas de estudio consideradas antes como no tradicionales como Licenciatura en Seguridad e Higiene o Criminología, por ejemplo", explica Federico Barni, CEO de Jobint.

El tercer grupo en importancia son alumnos y graduados de Economía (6,15%) y el cuarto los de Leyes y Derecho (5,83%).

En niveles de tecnicatura se encuentra el 3,6% de los aplicantes a primer empleo, seguido de estudiantes de Contabilidad con 3,5%, Psicología con 3,14% y solo 3% estudió carreras de Computación o Informática.