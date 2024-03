La UBA denuncia desfinanciamiento y advierte que peligran actividades básicas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó una campaña esta semana para dar a conocer la situación presupuestaria en la que se encuentra para este año. Aseguran que hay actividades básicas de la entidad que se encuentran en peligro por desfinanciamiento.

Bajo el lema "Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA", la Universidad de Buenos Aires se expresó sobre la difícil situación económica que está atravesando, y llamó a la ciudadanía a manifestarse en contra del congelamiento presupuestario mediante una recolección de firmas. La misma está abierta a estudiantes, profesores, nodocentes, investigadores y al público en general.

El petitorio será presentado ante las autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso. La participación es sencilla y solo requiere completar el formulario con nombre, apellido y DNI.

Vale la pena recordar que el Ministerio de Capital Humano incrementó en 70% el presupuesto "para gastos de funcionamiento de las Universidades" de gestión pública. Ese incremento refiere a aquellos gastos como cobertura de servicios básicos -que se estima que llegarán con aumentos por la reducción de subsidios de tarifas- y compra de materiales de mantenimiento. No se trata de un incremento del 70% del presupuesto con el que contarán las universidades nacionales este año.

Desfinanciamiento de la UBA

Acompañando el petitorio de firmas, se realizó un video que relata la situación presupuestaria de la UBA, que ya está circulando con gran repercusión por las redes sociales.

El problema presupuestario de la Universidad se planteó a partir de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores del año 2023 al 2024, en el marco de una inflación interanual del 276%. Esto produce que la UBA entre en serio riesgo de desfinanciación durante los próximos meses.

En un comunicado la UBA aclaró que, si bien se anunció desde fuentes oficiales un 70% de incremento para "gastos de funcionamiento de las universidades nacionales", no se explica que estos costos operativos a los que apunta la medida, alcanzan solo al 10% de los gastos que debe afrontar la Universidad para su normal funcionamiento.

Esta situación se agrava si pensamos que la UBA, además, tiene a su cargo más de 71 institutos de investigación y 6 centros hospitalarios que atienden a más de medio millón de pacientes por año.

La campaña hace eje, justamente, en que el congelamiento presupuestario redundará en menos clases, menos calidad académica, menos edificios, menos becas, menos servicios en los centros de salud, menos investigación científica y menos seguridad en las facultades.

Advierten que peligran actividades básicas de la UBA

El director del CBC de la UBA, Felipe Vega Terra, alertó sobre la crisis presupuestaria de las universidades, y afirmó que están "en riesgo actividades básicas" de la prestigiosa casa de altos estudios.

Por desfinanciamiento, peligran actividades de la UBA en el segundo cuatrimestre

"Por la desactualización del Presupuesto, tenemos en riesgo actividades básicas de la Universidad. Miles de chicos y de familias preguntan si van a poder empezar (las clases), por esta situación compleja", señaló el funcionario universitario.

En declaraciones al canal de stream OLGA, Vega Terra explicó que "del presupuesto universitario, en la UBA un 87% es sueldos y el resto es para gastos de funcionamiento, para pagar servicios públicos, impuestos, comprar insumos, limpieza, tizas, marcadores. Ese porcentaje está congelado a valores de enero 2023".

"La UBA es la universidad más importante de la Argentina, con más de 330 mil alumnos, es líder a nivel mundial y regional, siendo top 100 en la evaluación de calidad universitaria", remarcó el director del Ciclo Básico Común (CBC) de la casa de altos estudios porteña.

Consultado sobre las gestiones que llevan adelante para intentar resolver la situación, Vega Terra indicó: "Hay conversaciones con personas del área de Educación, que tienen buena receptividad para comprender el problema, pero no tenemos respuestas concretas. Un descalce de esta magnitud es imposible de sostener en el tiempo".

"Tenemos que cuidar lo que funciona y la UBA es una de las cosas que funciona muy bien en la sociedad argentina", señaló, al destacar la campaña pública que lanzó la universidad para juntar firmas para respaldar el reclamo de las casas de altos estudios. El petitorio de firmas en contra del recorte presupuestario para las universidades de gestión pública se puede firmar online.

"No hay riesgo de que no empiecen las clases, porque está el compromiso de toda la comunidad de la universidad. Vamos a hacer todo para seguir dando clases, para trabajar y ayudar a cumplir el sueño que tenemos como sociedad de poder mejorar y tener una vida profesional", aseguró. Y concluyó: "Estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar si esto no se resuelve. La situación es dramática".