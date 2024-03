Miles de becas para estudiar gratis las habilidades que pide el mercado y cómo aplicar

Con el comienzo del año lectivo, también inician numerosos programas de capacitación y de formación académica para mejorar la empleabilidad obteniendo las habilidades que demanda el mercado laboral. Varias empresas están ofreciendo becas para estudiarlos gratis.

Sucede que las grandes compañías están también en una guerra por el talento que necesitan para concretar sus oportunidades de negocio. Y en muchas de estas habilidades no consiguen a las personas que buscan para llenar las vacantes.

Por eso, les dan entrenamiento orientado a estas áreas de amplia demanda y buena salida laboral, también para fidelizarlos e intentar sumarlos a sus nóminas. Otras compañías optan por ofrecer becas para estudios terciarios y/o universitarios en carreras que son de interés para sus proyectos y en donde no hay una alta tasa de graduados.

Qué becas de grandes empresas están disponibles ahora y podés aplicar ya mismo.

Telecom

Telecom abrió la convocatoria para la 8va. edición de Digitalers, su programa de formación en habilidades digitales para el cual otorgará 900 becas para estudiar sin costo. El mismo ya cuenta con más de 3.300 graduados.

La propuesta incluye 900 cupos para jóvenes mayores de 18 años de todo el país que quieran formarse en programación y oficios digitales:

Desarrollo con Node Js,

.NET,

Java,

Python,

Front-end React,

Marketing Digital,

Diseño UX/UI,

Data Analytics

Testing

Telecom brinda 900 becas para su programa Digitalers

Además, este año se incorporan nuevos cursos de Inteligencia Artificial y Soporte Técnico IT, conocimientos con mucha demanda en el mercado laboral actual.

Los cursos son gratuitos y tienen una duración de entre 4 y 6 meses con modalidad online en vivo y 2 clases semanales de 3 horas cada una. Además, los seleccionados tendrán la posibilidad de participar de charlas con líderes en tecnología de Telecom, donde se comparten experiencias de primera mano sobre cómo aprender, trabajar y crecer en el mundo de la tecnología.

La propuesta en habilidades tecnológicas se complementa con la incorporación de habilidades blandas como el armado de CV y perfil en distintas plataformas de búsqueda laboral, consejos para desempeñarse en entrevistas y para transitar el proceso de selección.

"Muchas de las personas egresadas ya se encuentran trabajando en empresas de tecnología de primer nivel, incluida Telecom", aclararon desde la convocatoria.

No es necesario contar con conocimientos previos y en la selección de los participantes se da prioridad a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Una vez finalizada la cursada, quienes egresen accederán a un certificado otorgado por Telecom. Además, el programa cuenta con el aval de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

La inscripción está abierta hasta el 14 de abril en la web oficial de Digitalers.

Santander

Santander y el British Council ofrecen 8.000 becas para aprender inglés

Hasta el 10 de abril es posible inscribirse a las becas de formación en inglés de Santander y el British Council. A partir de Santander Open Academy, ofrecen 8.000 becas para mayores de 18 años residentes en 13 países (Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Brasil, México, EE.UU., España, Portugal, Perú, Polonia, Reino Unido y Uruguay). La inscripción no requiere título universitario ni ser cliente de Banco Santander.

El curso permitirá a los beneficiarios mejorar su formación en inglés y sus perspectivas laborales con una formación de 8 semanas, online y 100% subvencionado por Santander. Se desarrolla en dos fases: la primera contará con los 8.000 participantes seleccionados y la segunda será exclusiva para los 2.000 con mejores resultados.

Las becas ofrecen niveles desde A1 a C1, con materiales online para cursar la formación durante 8 semanas. Cada nivel cuenta con seis temas y cuatro sesiones Live25, seminarios liderados por profesores enfocados en mejorar la gramática y pronunciación. Al finalizar cada tema, el alumno recibirá un certificado de finalización emitido por British Council.

La segunda fase será solo para los 2.000 alumnos con los mejores resultados de la fase anterior. Contarán con una formación adicional de 20 semanas, con un máximo de 18 clases online con profesor y disponibles en horarios de 24 horas, donde podrán interactuar y practicar entre ellos. Recibirán ejercicios de trabajo personal y recursos extra como vídeos o prácticas.

Rafael Hernández, Global Deputy Head en Santander Universidades, destaca que "los idiomas siguen siendo una de las puertas de acceso a un mercado de trabajo cada vez más competitivo y, por tanto, un valor que, desde Santander, queremos reforzar a través de esta nueva edición del programa, para el que seguimos trabajando de la mano del British Council, con quienes las pasadas ediciones han sido todo un éxito."

BYMAEDUCA

BYMAEDUCA, el programa de educación financiera de BYMA, presenta su nueva capacitación introductoria Finanzas Básicas. La misma es gratuita, online y comienza en abril.

Se trata de una propuesta para quienes quieren aprender de forma simple los conceptos básicos sobre finanzas personales que permiten luego abarcar los temas de ahorro e inversiones, de la mano de especialistas del mercado. Se desarrollará a lo largo de 4 clases, los martes y jueves, de 8:30 a 10:00 AM, a partir del 9 de abril.

Las clases se realizarán en vivo y los participantes contarán con materiales de estudio. Quienes cumplan con las condiciones de asistencia, recibirán un certificado BYMA.

Mercado Pago

Mercado Pago lanza la tercera convocatoria para capacitar de forma gratuita a 5.000 emprendedoras

Mercado Pago lanza la tercera convocatoria para capacitar de forma gratuita a 5.000 mujeres de toda la región, a través de la iniciativa "Emprende Pro Mujer", destinada para países hispanohablantes El objetivo principal de la iniciativa es promover el desarrollo de los emprendimientos y negocios liderados por mujeres a través de educación financiera, habilidades digitales y de liderazgo. Las aspirantes argentinas podrán registrarse a través de un formulario virtual.

"En América Latina más del 50% de las MiPyMEs están lideradas por mujeres. Sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer para cerrar brechas históricas. Desde Mercado Pago y junto a nuestros socios, buscamos que las mujeres se sientan empoderadas en su rol de emprendedoras, tengan herramientas para potenciar su capacidad de generar ingresos y puedan proyectar un futuro sostenible para sus negocios.", comentó Guadalupe Marín, directora de Sustentabilidad de Mercado Libre.

El programa está diseñado para que las emprendedoras lo puedan hacer a su ritmo. En los últimos dos años se certificaron más de 5.400 mujeres emprendedoras que incorporaron habilidades y soluciones para potenciar sus proyectos. De hecho, tras haber finalizado el programa, el 87% de las participantes se considera empoderada en su rol de emprendedora, el 63% asegura haber incorporado habilidades financieras y el 85% afirma que sumó canales digitales de venta en sus emprendimientos. Además, el 86% declara que el programa le permitió poner en práctica la realización de presupuestos y el 75% indica que comenzó a ahorrar.

A su vez, el programa busca el desarrollo formativo de las emprendedoras, ofreciendo a las graduadas una nueva beca para seguir capacitándose: el 26% de las participantes continuaron con la siguiente etapa formativa. Las aspirantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Potrero Digital

Potrero Digital, la red de centros de aprendizaje de oficios digitales online -diseñada e implementada por Fundación Compromiso- anuncia el inicio de sus actividades 2024, con nuevas alianzas, programas, y una gran cantidad de becas.

Los cursos darán comienzo en abril y tiene ofertas para personas de todo el país, de la mano de aliados estratégicos como J.P. Morgan Chase Foundation, Google, AWS, Cisco y Mercado Libre, entre otros.

Potrero Digital capacita junto a grandes empresas en oficios digitales

Durante este año, Potrero Digital ofrecerá capacitaciones en siete especializaciones para los interesados de todo el país:

Marketing digital en alianza con Google

Programación web en alianza con Digital House

Soluciones en la nube en alianza con AWS

Soporte informático en alianza con Cisco

Unreal engine en alianza con Epic Games

Animación gráfica en alianza con Escuela Da Vinci

Comercio electrónico

Por otro lado, Picadito Digital, el trayecto inicial de la escuela de oficios tendrá una nueva edición, ofreciendo a los más chicos entre 7 y 14 años su primera aproximación al mundo de la tecnología con talleres gratuitos de Programación de Videojuegos y Robótica Educativa.

"La tecnología se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas, ofrecer formación en el mundo digital es una inversión en el futuro de la sociedad. En este contexto, lograr que la tecnología se vuelva más cercana se ha convertido en una tarea crucial para el desarrollo educativo, social y económico", declaró Juan José Bertamoni, director de Potrero Digital.

Los programas, además de ser diseñados junto a empresas líderes del mercado digital, ofrecen capacitación en inglés y en habilidades interpersonales con modalidad 100% virtual y gratuita para mayores de 16 años. La inscripción es online.

Becas "Energía para Crecer"

Aconcagua Energía ofrece becas para alumnos de escuelas secundarias técnicas, terciarios y universitarios

Aconcagua Energía anunció días atrás el lanzamiento de su Programa de Becas "Energía para Crecer". La propuesta está diseñada y pensada para apoyar a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario en sus últimos años de escolaridad o formación académica. Se brindarán 41 becas en total.

"Hoy nuestra propuesta incluye 41 becas que están distribuidas de la siguiente manera: 21 para nivel universitario y 20 becas para escuela secundaria y terciaria. Estos cupos están distribuidos entre diferentes establecimientos educativos y académicos de Río Negro, Neuquén y Mendoza", dijo a este medio Gerente de Institucionales de Aconcagua Energía.

Pueden preinscribirse, hasta el 7 abril, estudiantes de las escuelas CENT 44 y CET 21 de Catriel, las escuelas EPET 2 de Centenario y EPET 8 de Neuquén capital, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la UFLO Universidad (a través de esta última se gestiona la propuesta).

Se priorizarán carreras orientadas al sector energético. Además, es requisito "tener buen comportamiento y valores tales como respeto, transparencia, compromiso, responsabilidad."

La beca será para residentes mayores de 16 años de edad de alguna de las localidades "sede" del proyecto (Catriel, Cipolletti, Neuquén capital, Centenario, Malargüe, Mendoza capital, Luján de Cuyo, Tupungato).

¿Qué ofrece el programa?

• Oportunidades de becas para estudiantes destacados/as y comprometidos/as.

• Tutorías personalizadas de profesionales académicos y de la industria energética.

• Formar parte de una red de aprendizaje continuo y colaborativo.

• Colaboración financiera para ayudar en los gastos educativos.

El Período de inscripción finaliza el 7 de abril, y la selección de los becarios se realizará antes del 15 de ese mes. Los interesados pueden preinscribirse a través del siguiente link. Para más información escribí a: [email protected]

Becas de formación docente

Aconcagua Energía adelantó a iProfesional que también durante el primer semestre de 2024 abrirá la convocatoria para un programa de becas de capacitación docente. Y no es la única entidad que está haciendo foco en este segmento a la hora de diseñar este tipo de programas.

Por caso, la UNESCO y Learning by Helping acaban de lanzar una certificación docente gratuita en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible. "Es un programa muy innovador dado que no implica ningún costo para los gobiernos y tiene la capacidad de hacerle frente al reto más grande a nivel global: lograr que el mundo comience a trabajar en conjunto por el desarrollo sostenible", afirma Tomy Megna, fundador de Learning by Helping.

Su objetivo es que más de 10.000 docentes de todos los niveles educativos de América Latina accedan a una formación gratuita y de calidad internacional que les brindará herramientas prácticas para crear proyectos educativos de impacto social y ambiental con sus estudiantes. Las inscripciones estarán abiertas desde el 4 de marzo, y la formación se desarrollará del 7 de mayo al 29 de octubre de 2024.

"Es un paso significativo hacia el entrenamiento de educadores en Latinoamérica para abordar los desafíos urgentes relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible", señaló Ernesto Fernandez Polcuch, Director de la Oficina Regional UNESCO Montevideo.

El programa se desarrollará entre mayo y octubre. Tiene una duración de 6 meses (56 horas en total), con clases semanales, online sincrónicas y asincrónicas, y con la más alta excelencia docente. Los cupos son limitados. Esta primera edición tendrá un foco especial en quienes se inscriban desde Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, dado que en estos países habrá instancias presenciales optativas.

También Fundación Telefónica Movistar lanzó una nueva propuesta gratuita de formación docente, una Escuela de Conocimientos para docentes con cursos agrupados en temáticas y competencias que refuerza el compromiso con la educación de calidad a través de la tecnología y la innovación como motores de la transformación social.

Se compone de cursos, talleres y webinars orientados a formar y proveer de recursos didácticos en términos de inteligencia emocional, convivencia, emprendimiento, y otras claves para el desarrollo sostenible. La inscripción es online.

"La transformación digital está generando un profundo impacto en el ámbito educativo, exigiendo cada día el fomento de nuevas competencias y habilidades tanto en educadores como en estudiantes. Como defensores de la innovación y la alfabetización digital, en Fundación Telefónica Movistar nos entusiasma apoyar y respaldar a los docentes en su desarrollo profesional y en la adopción de herramientas que faciliten la implementación de métodos de enseñanza innovadores", manifestó Gustavo Blanco García Ordás, gerente de la Fundación Telefónica Movistar.

En el marco de ProFuturo, el programa de Educación Digital que impulsan desde Fundación Telefónica Movistar junto con Fundación La Caixa, incluye cursos orientados hacia la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar; ciberbullying; dificultades del aprendizaje; dislexia en el aula; y cursos focalizados en la docencia digital, compartiendo sobre las diversas herramientas digitales, así como también sobre la navegación y gestión de la información.

Todos estos son los programas de formación y capacitación, diseñados o promovidos por grandes compañías, que tienen abiertas convocatorias para becas en este momento, para comenzar a cursar a partir de abril y mejorar la propia empleabilidad.