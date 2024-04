El bono negociado en paritarias se pagará junto con el sueldo de mayo y el de junio. Los trabajadores no deberán realizar ningún trámite para recibirlo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informa sobre un acuerdo parcial con las cámaras empresarias del sector, que incluye un bono de $500.000 a pagar en dos cuotas.

Emitieron un comunicado de prensa con el logo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) donde se informa sobre un acuerdo parcial con las Cámaras Empresarias que consiste en una suma fija no remunerativa de 500.000 pesos, pagadera en dos cuotas iguales y consecutivas de 250.000 pesos con fechas de pago 15 de mayo y 14 de junio.

El comunicado también informa que la discusión salarial continúa abierta y que los trabajadores necesitan el apoyo de todos para continuar peleando por el sustento de sus familias.

Con este acuerdo al menos se desactivó el paro de colectivos que varias líneas tenían previsto para el próximo viernes. El conflicto surge porque el gremio reclama un piso salarial de 987.000 pesos para marzo y las cámaras proponen solamente 737.000 pesos.

¿A quiénes corresponde el bono de 500.000 pesos?

El bono de 500.000 pesos corresponde a los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotrices (UTA) que se encuentran en actividad y que no perciben otros beneficios adicionales. Se pagará en dos cuotas iguales y consecutivas de 250.000 pesos, con fechas de pago 15 de mayo y 14 de junio.

¿Cómo se pagará el bono?

El bono se pagará junto con el sueldo de mayo y junio. Los trabajadores no deberán realizar ningún trámite para recibirlo.

La UTA negoció una suma fija por única vez a pagar en dos cuotas

¿Qué pasa si soy trabajador de la UTA y no recibo el bono?

Si eres trabajador de la UTA y no recibes el bono, debes comunicarte con tu sindicato para verificar si cumples con los requisitos para recibirlo.

¿Es este bono un aumento salarial?

No, este bono no es un aumento salarial. Es una suma fija no remunerativa que se otorga a los trabajadores como ayuda para paliar la situación económica actual, según relevó Noticias Argentinas.

¿La discusión salarial de UTA sigue abierta?

Sí, la discusión salarial entre la UTA y las Cámaras Empresarias continúa abierta. Los trabajadores de la UTA están pidiendo un aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido en los últimos años.

Por último, desde la UTA aseguraron que "la discusión salarial continúa abierta" y que seguirán informando sobre "los avances de la misma".