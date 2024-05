10 formas fáciles de recordar nombres para reforzar tu networking profesional

"Disculpe, sé que le conozco, pero no recuerdo su nombre". ¿Te ha sucedido, verdad? En una reunión, un congreso o un evento social, una persona te saluda efusivamente y tú te quedas mirando, buscando en tu mente asociar su rostro y actitud con un nombre. Y no te sale. Y ahí disparas esa frase, honesta por cierto, aunque revela que quizás la persona no te despertó en aquel momento algún interés especial.

Lo cierto es que, si hablamos de networking y redes de contactos, en este mundo cada vez más interconectado, las relaciones profesionales y personales pueden abrir puertas a oportunidades inimaginables.

Por eso, recordar los nombres y algunos detalles de las personas se ha convertido en una habilidad esencial. No solo es una muestra de respeto y atención, sino que también fortalece los lazos y facilita la creación de una red de contactos sólida y duradera.

¿Qué sucede si tienes mala memoria, o falta de atención, y generalmente no recuerdas los nombres? Pues bien: en este artículo, exploraremos diez técnicas probadas y cinco reglas adicionales, que te ayudarán a recordar los nombres de las personas que conoces, transformando cada encuentro en una oportunidad para construir una conexión más significativa.

Llamar a alguien por su nombre puede cambiarlo todo

No es sólo un tema de identidad, sino que tiene una profunda relevancia en el contexto de las leyes de influencia y persuasión. Según varios expertos en el campo, esta práctica de llamar a alguien por su nombre aumenta en más del 50% el impacto en la manera en que interactuamos y persuadimos a los demás.

Dale Carnegie, autor de "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" decía que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Llamar a alguien por su nombre es una forma de darle importancia y de mostrar respeto por su individualidad. Esto, a su vez, crea una conexión más profunda y puede hacer que la persona se sienta más abierta y receptiva a tus ideas.

Un repaso post-encuentro puede ayudarte a recordar los nombres de las personas que conociste

Por su parte, Robert Cialdini, el reconocido especialista en influencia y persuasión, dice que mencionar el nombre evoca principios básicos de esa conexión, como la reciprocidad, el compromiso y la coherencia.

Mientras que Susan Fiske, investigadora en psicología social y conocida por sus trabajos sobre las relaciones interpersonales y la formación de impresiones, sugiere que el reconocimiento individual, como el uso del nombre, puede aumentar la percepción de calidez y competencia, dos dimensiones claves en la evaluación social.

10 técnicas probadas para recordar nombres

Se ha comprobado que estas técnicas funcionan debido a la estructura de procesamiento de la información que realizarás en el cerebro. Cuando las incorpores y practiques lo suficiente, empezarás a recordar nombres con más fluidez, y no tendrás los tropiezos de olvidos de antes.

1. Repetición inmediata

Tan pronto como te presenten a alguien, repite su nombre, por ejemplo, "Encantado de conocerte, Ana". Esto refuerza la memoria.

2. Asociación visual

Conecta el nombre con una imagen visual. Si conoces a un Carlos y te hace pensar en un coche, visualiza un coche cada vez que le veas; es decir, evocas primero el pensamiento del auto, y luego surgirá el nombre en tu memoria.

3. Utiliza rimas o juegos de palabras

Si conoces a una Marta, piensa en "Marta en la carta". Estas asociaciones divertidas y pegajosas ayudan a recordar. Aunque parezca simple e infantil, estas técnicas funcionan porque activan mecanismos propios del sector de recuerdos del cerebro en forma lúdica y natural.

10 técnicas fáciles para recordar nombres

4. Conexión con conocidos

Relaciona el nombre nuevo con el de alguien que ya conoces. Si el nuevo contacto se llama igual que un amigo o familiar, úsalo como puente mnemotécnico (de esto te hablaré a continuación).

5. Uso frecuente en la conversación

Usa su nombre varias veces durante la conversación, pero sin exagerar. Esta técnica funciona de maravillas, y la puedes reforzar aún más recordando algún aspecto de la persona, por ejemplo, cómo está vestida, un concepto que te llamó la atención y le pides que te repita (y tú le agradeces con su nombre).

6. Escritura mental o física

Visualiza el nombre escrito en tu mente como si fuese un cartel luminoso, o, si es posible, escríbelo en un papel o en tu teléfono después de la interacción. El anotar los contactos es estratégico; puedes volcarlos en una base de datos con algunos rasgos de la persona, intercambiar los teléfonos, y siempre siguen vigentes las tradicionales tarjetas impresas.

7. Enfoque en características distintivas

Observa un rasgo característico de la persona y vincúlalo con su nombre.

8. Agrupación por iniciales o categorías

Si conoces a varias personas en un evento, intenta recordarlas por iniciales o agrúpalas por categorías, como profesiones o intereses comunes.

Métodos para recordar el nombre de las personas

9. Repaso post-encuentro

Al final del día, repasa los nombres de las personas que conociste y recuerda algo sobre cada una. Dedica unos minutos a asociar nombres con rostros y con significados que tengan esas personas para ti, a partir de lo que conversaste. La memoria de corto plazo te ayudará a recordar detalles por un tiempo limitado, así que no lo desaproveches.

10. Logra que los demás recuerden tu nombre

Tan importante como usar tu memoria, es que las otras personas sepan quién eres. Esfuérzate por presentarte firmemente, con voz clara y en un volumen audible, con tu nombre y apellido. Refuerza tu nombre si te mencionan erróneamente, haciendo una simpática aclaración a los demás.

Mnemotécnica para recordar nombres

Seguramente en las técnicas anteriores te apareció la idea de las reglas mnemotécnicas, muy utilizadas en cualquier proceso de activación de las funciones de memoria, por ejemplo, cuando estudias, ensayas una presentación o necesitas recordar información clave.

Estas reglas suelen basarse en la asociación de ideas, sonidos, imágenes o conceptos para facilitar el recuerdo de datos, nombres, fórmulas, listas, entre otros. El objetivo es convertir la información difícil de recordar en algo más fácil y accesible para la memoria a corto y largo plazo.

Aquí tienes 5 de estas reglas para que puedas aplicarlas según sea el caso:

Acrónimos : Utilizar las iniciales de una serie de palabras para formar una nueva palabra o un concepto que se asocie con el nombre. Por ejemplo, "AIRE" para recordar los Ana Interesada en Resolver la Estrategia.

: Utilizar las iniciales de una serie de palabras para formar una nueva palabra o un concepto que se asocie con el nombre. Por ejemplo, "AIRE" para recordar los Ana Interesada en Resolver la Estrategia. Método de Asociación de Características (MAC) : Consiste en vincular el nombre con una característica física o de personalidad distintiva. Si conoces a una Elena que siempre sonríe, podrías pensar en "Elena, la sonriente".

: Consiste en vincular el nombre con una característica física o de personalidad distintiva. Si conoces a una Elena que siempre sonríe, podrías pensar en "Elena, la sonriente". Técnica de la Historia o Narrativa (THN): Crea una pequeña historia o narrativa que incluya el nombre de la persona y algunos detalles sobre ella. Por ejemplo, "Daniel, el dentista divertido que adora los deportes". Esta técnica hace que el nombre y los detalles sobre la persona sean más memorables.

Crea una pequeña historia o narrativa que incluya el nombre de la persona y algunos detalles sobre ella. Por ejemplo, "Daniel, el dentista divertido que adora los deportes". Esta técnica hace que el nombre y los detalles sobre la persona sean más memorables. Método del Loci o Palacio de la Memoria : Consiste en visualizar un espacio familiar (como una casa o un camino conocido) y asociar elementos de información con puntos específicos de ese espacio. En networking, puedes asociar el espacio habitual que recuerdas, y llevar a la persona de la que quieres recordar el nombre a "tu" lugar, tal como la rememoras en el momento original: si se encontraba sentado o de pie, qué música sonaba, con quién estaba.

: Consiste en visualizar un espacio familiar (como una casa o un camino conocido) y asociar elementos de información con puntos específicos de ese espacio. En networking, puedes asociar el espacio habitual que recuerdas, y llevar a la persona de la que quieres recordar el nombre a "tu" lugar, tal como la rememoras en el momento original: si se encontraba sentado o de pie, qué música sonaba, con quién estaba. Regla de la Primera Letra (RPL): Esta técnica consiste en enfocarse en la primera letra del nombre de la persona. Por ejemplo, si conoces a alguien llamado "Roberto", podrías visualizar una "R" grande en tu mente. Si conoces a varias personas con la misma inicial, puedes añadir un rasgo distintivo, como "Roberto con R de Reloj" si llevaba un reloj llamativo.

Daniel Colombo, facilitador y máster coach especializado en CEO y Alta Gerencia

Es sumamente valioso recordar los nombres, especialmente en el networking en la era digital, donde las conexiones a menudo se reducen a un clic, o los encuentros presenciales suelen haberse distanciado.

Al recordar su nombre, no solo mostramos respeto y consideración, sino que también tejemos la tela de una red de contactos que se basa en la autenticidad y la conexión personal. Así, en un mundo donde todo parece efímero, el simple acto de llamar a alguien por su nombre puede ser el inicio de relaciones duraderas y significativas.

