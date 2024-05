Elon Musk recomendó invertir en la Argentina: ¿hubo impacto en el mercado?

Tras reunirse con el Presidente argentino, Javier Milei, el lunes, el empresario sudafricano Elon Musk, dueño de X y fundador de Tesla y SpaceX, recomendó a sus seguidores invertir en la Argentina.

Musk y Milei volvieron a encontrarse cara a cara en el marco de una cumbre global de inversores que se realiza en Los Ángeles, en donde Milei llegó como principal orador invitado por el Instituto Milken.

Vale la pena recordar que el titular de X fue uno de los principales apoyos internacionales que recibió el líder de La Libertad Avanza durante la campaña, y finalmente se conocieron personalmente en abril pasado, cuando Milei visitó una planta de Tesla en Austin, Texas.

Ahora volvieron a verse las caras en un encuentro que duró cerca de una hora y que quedó retratado en una foto en la que ambos se encuentran junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

Elon Musk recomienda invertir en Argentina

Tras el mencionado encuentro, Musk compartió en X una foto donde se lo ve junto al Primer Mandatario y su comitiva. "Gran encuentro con el Presidente Milei", posteó Musk en X junto con la imagen de los cuatro.

Minutos más tarde, ese tuit fue reposteado luego por el propio CEO de Tesla con la leyenda: "I recommend investing in Argentina" (en inglés: "recomiendo invertir en Argentina").

De esta manera también, Musk se hizo eco del discurso de Milei en el Instituto Milken, en el cual instó a los empresarios presentes a invertir en la Argentina. El Presidente también elogió los esfuerzos del CEO de SpaceX por llegar a Marte.

El mensaje de Elon Musk inmediatamente despertó la euforia entre los usuarios argentinos de X, que subían memes a favor y en contra del interés que uno de los hombres más ricos del mundo mantiene sobre la Argentina, su cambio de orientación política y sus reservas de litio, muy codiciadas por compañías de autos eléctricos como Tesla.

"Gracias Elon, sos el mejor. Fin", le respondió en inglés el vocero del Presidente, Manuel Adorni. También el diputado de LLA, Martín Menem, le respondió al CEO de X con corazones celestes y blancos. El legislador de Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, y Agustín Romo, de la Provincia de Buenos Aires, también agradecieron el apoyo de Musk.

Debido al entusiasmo que genera tanto Elon Musk como Javier Milei en algunos segmentos de la población, se esperaba que el impacto en los mercados argentinos se sintiera al día siguiente de esta recomendación. No obstante, al menos en las primeras horas de la jornada, el Merval cayó un 1,8% y cortó así con la racha de seis ruedas consecutivas al alza.

Por otra parte, las ADR en Wall Street mostraron altibajos, y los bonos argentinos bajo la legislación de Nueva York si se vendieron con subas de hasta 0,7%, liderados por el Global 35. Los títulos en pesos con ajuste CER marcaon subas de hasta 0,1%, encabezadas por el TX26, al menos al inicio de la rueda.

Quedará por ver si la recomendación de Elon Musk refiere entonces a otro tipo de inversiones no financieras, a medida que el entorno de negocio se vuelve más favorable para ello.

Predicciones de Elon Musk

Durante su presentación en el Instituto Milken, Elon Musk dejó más de una definición interesante. Las regulaciones, la libertad de expresión, fueron algunas de las temáticas que abundaron en el discurso del dueño de X.

Elon Musk recomendó en X invertir en la Argentina

Por un lado, el fundador de SpaceX se mostró preocupado por el futuro de la civilización en la era de la Inteligencia Artificial (IA). Reiteró que la gente no quiere que la IA sea "brutal", pero reconoció que esa herramienta será necesaria para el futuro y beneficiosa para la humanidad. Aclaró además que ni Starlink ni SpaceX usan IA en sus operaciones.

Una de sus definiciones más importantes tiene que ver con que estima que en breve alrededor del 1% de la inteligencia en el planeta será biológica (humana) ya que las tasas de natalidad alrededor del mundo caen mientras que la generación de IA y su capacidad de procesamiento crecen exponencialmente.

Musk es un natalista, y no pierde oportunidad en cada una de sus apariciones públicas de recomendar que las personas tengan hijos, al menos 3 como mencionó en la charla. "Los niños me dan alegría, probablemente obtengo la mayor parte de la alegría de mis hijos. No estoy diciendo que esa es la razón para tener chicos, porque deberías tenerlos de todas maneras, pero son la mayor fuente de alegría en mi vida," afirmó.

"¿Qué es lo que me mantiene despierto de noche? Creo que todo lo que tiene que ver con riesgos para la civilización. Si los índices de natalidad siguen desplomándose, todo lo que socave los fundamentos de la democracia, todo lo que nos está llevando a alejarnos del sistema basado en mérito es un riesgo", comentó el magnate.