La discusión sobre la Ley de Bases ya comenzó en el Senado de la Nación. De obtener la media sanción que le falta, luego de la "luz verde" que obtuvo en Diputados, el proyecto de Javier Milei quedaría vigente en la Argentina, y al menos once de las empresas controladas por el Estado podrían ser privatizadas.

En la discusión previa al tratamiento en Diputados, se excluyeron algunas de las empresas del capítulo de privatizaciones de la Ley de Bases. El oficialismo cedió para lograr que el proyecto avance y sea aprobado antes el 25 de mayo, cuando Javier Milei planea firmar junto con los gobernadores de todo el país un pacto con 10 principios básicos para la Argentina.

La privatización de estas empresas es parte del objetivo principal del Gobierno nacional desde su asunción el pasado 10 de diciembre: el déficit cero. Para ello, se está recortando todo lo posible el gasto del Estado, algo que fue promesa de campaña. Además de la privatización de empresas, ya se avanzó con finalización de contratos y no renovaciones, despidos en distintas entidades controladas por el Estado y organismos públicos, además del cierre de ministerios y su transformación en secretarías.

Desde Aerolíneas Argentinas y la proveedora del servicio de agua potable, AYSA, hasta Trenes Argentinos, ¿cuáles son las empresas que el oficialismo busca privatizar?

¿Qué empresas quiere privatizar Javier Milei?

El proyecto de Ley Bases contemplaba que cuatro firmas estatales puedan pasar en su totalidad al sector privado, mientras que otras cinco podían ser concesionadas (AYSA, el Correo Argentino, entre otras) y otras dos quedaban en una especie de sistema mixto: pueden ser privatizadas, pero el Estado debe conservar su participación accionaria mayoritaria (como Yacimiento Carboníferos Río Turbio).

De acuerdo a una investigación de TN, de esas once empresas, ocho no recibieron ninguna partida presupuestaria de parte del nuevo Gobierno de Javier Milei. Son Aerolíneas Argentinas, Intercargo S.A. (que brinda asistencia en tierra a las líneas aéreas) y Nucleoeléctrica Argentina S.A, firma generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, propiedad del Ministerio de Economía.

En las restantes ocho compañías que Javier Milei busca privatizar, si se colocaron este año unos 586.104 mil millones de pesos. El objetivo es reducir ese gasto con la privatización.

Para que estas compañías puedan ser privatizadas de manera total o parcial aún resta la aprobación del Senado de la Nación. Recién ahí, Gonzalo Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, podría comenzar a analizar cuál es el panorama para una eventual pase a manos privadas.

Las 11 empresas a privatizar total o parcialmente son:

1. Aerolínas Argentinas

2. Intercargo S.A.

3. Nucleoeléctrica S.A.

4. Energía Argentina S.A (firma que abastece de energía al aparato productivo nacional)

5. Radio y Televisión Argentina S.E (empresa a cargo de la Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y Radiodifusión Argentina en el Exterior)

6. Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT)

7. Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA)

8. Correo Argentino

9. Belgrano Cargas

10. Corredores Viales (a cargo del mantenimiento de rutas y autopistas en todo el país)

11. Operador Ferroviario (Trenes Argentinos Operaciones)

Qué empresas del Estado no se privatizarán

En el primer proyecto de Ley de Bases, que fue aprobado en lo general pero el Ejecutivo lo retiró del Congreso antes de que se discutiera en particular, la cantidad de empresas del Estado o controladas por el Estado que quería privatizar Javier Milei eran más de 40.

Para lograr el apoyo de algunos de los legisladores "dialoguistas" y de espacios políticos como la Confederación General del Trabajo, la mayoría de esas empresas se retiraron del proyecto. Eso no significa que el oficialismo no insistirá con su privatización, desfinanciación o cierre.

Por caso, la agencia de noticias Télam era una de las compañías en la lista de privatizaciones. Para ello era necesario eficientizar la gestión y volverla un activo interesante para inversores. Télam finalmente no está en la lista de empresas a privatizar, pero el Gobierno avanzó de todas maneras con su desmantelación y cierre. En las últimas semanas, la empresa pidió un procedimiento de crisis, lo que abona el terreno para despedir periodistas y trabajadores administrativos.

Otra de las grandes empresas de Argentina que estuvo en la lista de compañías a privatizar de Javier Milei pero que no figura en el proyecto de Ley de Bases en el Congreso es nada menos que la petrolera YPF.

Finalmente, otra de las firmas emblemáticas que no se privatizarán es el Banco Nación. Los trabajadores afiliados a La Bancaria realizaron una fuerte defensa de la entidad financiera, que tiene un rol fundamental para poder intervenir en la política monetaria y la bancarización de los sectores más vulnerables. Argumentaban además que no se trata de una compañía deficitaria ni que genere gasto, por el contrario: "tiene 700.000 millones de ganancias y sucursales a lo largo y ancho del país".

¿Cuáles son las otras compañías que sonaban como "privatizables" en la etapa de campaña y en los primeros días del Gobierno de Javier Milei? Solo por mencionar algunas: Fabricaciones Militares, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Administración General de Puertos, Casa de la Moneda S.E, EDUCA.AR, Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín", entre otras.

Esa lista de 40 compañías se redujo a 11 que el Gobierno nacional considera fundamental dejar de financiar, así sea por su venta al sector privado, su concesión o cierre. De esta manera, varias de las compañías que inicialmente aparecían en la lista de empresas del Estado a privatizar del presidente Javier Milei, no correrán esa suerte al menos en lo que refiere al capítulo correspondiente de Ley de Bases. Eso no quita que el Gobierno nacional no trate por otros medios de reducir el gasto destinado a esas compañías, con el fin de acercarse al déficit cero.