Las claves para forjar una marca personal ganadora en 2024

En un mundo cada vez más conectado donde la información fluye sin cesar a través de las redes sociales y la atención es escasa, la reputación digital se ha convertido en un activo invaluable tanto para individuos como para empresas para lograr sus objetivos profesionales y/o comerciales.

Los profesionales deben adaptarse y capitalizar las oportunidades que ofrece esta revolución para destacar en sus canales digitales y construir una buena reputación online. Tu nombre e imagen es algo que nadie puede quitarte y por eso deberías trabajar en construir una marca en torno al mismo.

Ahora, aunque parece fácil, requiere de un arduo trabajo y tener en claro varios pilares. A la hora de comenzar a crear contenido para tu marca personal, hace falta considerar lo siguiente.

Define cómo quieres posicionarte

Piensa cómo te gustaría ser reconocido. Por ejemplo: "Juan, el chico que habla sobre marketing digital" o "María la chica que habla sobre finanzas". Podés comenzar a crear contenido sobre aquello que te apasiona o te es fácil de comunicar.

Puesta a punto y optimización del perfil

Es importante tener un perfil magnético y profesional en todas las plataformas de redes sociales relevantes, para que quienes lleguen, quieran saber más. Usa la misma foto de perfil en todas las plataformas, y cuenta de manera breve cómo ayudas a otros.

Usa llamados a la acción que inviten a los usuarios a enviarte un mensaje, seguirte o hacer click en un link para saber más.

Construir una marca personal en todas las redes sociales relevantes

El formato vídeo como un amplificador de tu marca

El formato vertical se adapta perfectamente a la forma en que tu audiencia consume contenido en dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia visual y fácil de consumir. Hoy en día el fenómeno de los videos verticales cortos, ha resultado en que cientos de miles de creadores de contenido logren viralizar sus creaciones.

Además, puedes compartir la misma pieza de contenido en distintas plataformas ya que en su mayoría permiten videos verticales. Puedes distribuirlo en TikTok, Instagram y YouTube Shorts con solo un click de distancia.

Genera un circuito de feedback constante

Deja que la audiencia te marque el camino. Aprende a entender las métricas y genera contenido basado en estadísticas. Replica lo que funciona y elimina lo que no. Pregúntale a tus seguidores que les gustaría ver y aprender de ti.

Hazte amigo de la IA

La inteligencia artificial ha vuelto menos compleja la producción de contenidos, apalancate de herramientas que te permitan producir en serie y mantener la constancia. Herramientas como Chat GPT, Opus Clip y Caption pueden ayudarte a crear clips virales en cuestión de segundos.

Siguiendo el informe de "We Are Social", el año ha estado repleto de significativos avances. El número de usuarios únicos de teléfonos móviles asciende a 5.65 billones, lo que significa que el 69,7% de la población mundial utiliza un teléfono móvil. Por lo tanto, no estar en las pantallas hoy, podría significar que cientos de miles de personas que quieren comprar tus productos y servicios, no te vean.

Informe digital global 2024 - We are social:

La Era Digital ha generado un contexto donde la creación de una marca personal es esencial y está al alcance de todos. Utilizar la presencia en línea de manera efectiva, gestionar la reputación digital, aprovechar al máximo las redes sociales y adaptarse a las dinámicas cambiantes son estrategias cruciales para sobresalir en un mundo cada vez más digitalizado.

Siguiendo el ejemplo de aquellos que han triunfado en esta nueva era, los profesionales tienen la oportunidad de establecer marcas personales sólidas y perdurables en el contexto de la revolución tecnológica.

*Juan Cruz Arocena. Licenciado en marketing, CEO de Marketing Ingenioso, una comunidad online con más de 700.000 seguidores activos en todo tipo de plataformas.