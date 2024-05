Jeff Bezos dice que "dejarse llevar" es el truco para aumentar su productividad

Jeff Bezos, el director ejecutivo de Amazon, es sin dudas uno de los referentes del mundo de los negocios y la gestión de empresas más importantes de nuestra era. Conocer cómo hace funcionar su empresa y los trucos detrás de su éxito, siempre genera interés.

¿Cuál es el secreto de su éxito? Bezos hace una cosa que pocos esperarían para aumentar su productividad: no llena su agenda de tareas ni establece horarios estrictos para sus reuniones. El también fundador de la empresa aeroespacial Blue Origin ha confesado dedicar suficiente tiempo al pensamiento creativo.

"No sigo un cronograma estricto", comentó Bezos a CNBC. Esto lleva a que, en muchas ocasiones sus reuniones duran al final más tiempo del planeado porque sus trabajadores terminan divagando. Y es que siempre reserva un tiempo para intercambiar ideas.

Esas sesiones no tienen una hora de finalización fija. Considera importante dejarse llevar.

Creatividad y productividad

Muchas personas piensan que no ir directamente al grano, o enfocarse en una idea hasta desarrollarla, puede llegar a ser ineficiente. Sin embargo, algunos estudios demostraron que dejarse ir puede aumentar la productividad, la creatividad y la felicidad de una persona.

"Cuando me siento en una reunión, no sé cuánto tiempo va a durar si estamos tratando de resolver un problema", dijo Bezos. "La realidad es que posiblemente tengamos que divagar durante mucho tiempo... Creo que no hay nada más divertido que sentarse frente a una pizarra con un grupo de personas inteligentes y escupir y llegar a nuevas ideas".

Jeff Bezos contó cuál es su truco de productividad que aplica en Amazon

Algunos expertos recomiendan establecerse un calendario con secciones específicas para cada tarea. No obstante, esta estrategia puede conducir a las personas hacia un sentimiento de estrés que va a terminar ralentizando sus labores. Dedicar un rato cada día para que tu mente divague puede ayudarte si eres de los que se sienten abrumados al ver una agenda repleta de tareas.

Bezos le da mucha importancia a ese rato de divagación para pensar tanto en las ventajas como en las desventajas de sus propias ideas. Cuando ya tiene todo claro, por ejemplo de cara a una lluvia de ideas, se lo presenta a otras personas.

Así gran parte del trabajo ya lo tiene hecho previamente. Los resultados que salgan de ahí, no solo son productivos, sino también pueden llegar a ser divertidos.

Este y otros trucos de management hicieron que Jeff Bezos creara una de las compañías más valiosas de la actualidad, y que su fortuna personal lo coloque entre los hombres más ricos del mundo.