El sueldo promedio de los argentinos le ganó a la inflación en marzo

El salario promedio de los trabajadores de la actividad pública y privada formal en Argentina le ganó en marzo pasado a la inflación intermensual, y recuperó así algo del amplio terreno perdido en los últimos meses.

La Argentina acumula 6 años de pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, y esa baja se reforzó con la devaluación efectuada en diciembre último.

Pero los datos oficiales de marzo, y los sucesivos índices de inflación a la baja, hablan de un reacomodamiento de los salarios y de los precios de bienes y servicios, concretado a fuerza de devaluación, cepo y atraso cambiario.

¿Cuál fue el sueldo promedio de los argentinos?

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dio a conocer el último resultado de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el mes de marzo 2024.

Se trata de un indicador basado en los aportes realizados al sistema de Seguridad Social Integrado, que mide los salarios de los trabajadores del sector público y privado que prestaron tareas para un mismo empleador por al menos los últimos 13 meses. Por eso, no es equiparable al mercado general de trabajo ni a los promedios de salarios que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es decir, no tiene en cuenta a todos los trabajadores formalizados ni a su remuneración variable.

Aún así, el indicador muestra que el salario promedio de los argentinos que trabajan en relación de dependencia medido de esa manera fue de 705.832,58 pesos por mes en marzo.

Según el RIPTE, el salario promedio de los argentinos en marzo fue de 705.832 pesos en marzo

Esto implica una evolución intermensual de 14%, cuando la inflación en ese mismo período fue de 11%. No obstante, ese reacomodamiento se dio en un mes en el que comenzaron a activarse varias negociaciones paritarias del primer bimestre, que debieron dar cuenta de la devaluación ocurrida en los meses anteriores y su impacto en los sueldos.

No se puede hablar entonces de una recuperación del salario en el sector privado cuando el RIPTE mismo acumuló en el trimestre una suba del 45,7% en tanto la inflación oficial en ese lapso fue de 51,6%. Asimismo, en la comparación interanual el incremento del RIPTE fue de 194%, en tanto la inflación alcanzó el 287,9% en doce meses. La pérdida nominal es evidente, y quedará por verse si se trata del inicio de una recuperación del poder adquisitivo o solo de un reacomodamiento más.

Vale la pena recordar también que el incremento de los salarios avanza de diferente manera en los distintos segmentos. Por caso, los datos del INDEC sobre salarios están actualizados hasta febrero de este año, y exhiben que mientras los sueldos registrados habían tenido un avance de 14 puntos sobre el mes anterior, los informales solo habían visto incrementado sus ingresos en 5,7% en el mismo período.

Este viernes el INDEC dará a conocer también su relevamiento sobre salarios correspondiente a marzo de 2024.

Salario mínimo

Atento a la evolución de los salarios pero no necesariamente de la inflación, el gobierno nacional también volvió a aumentar por decreto el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El gobierno nacional aumentó en mayo el Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto

Mientras en marzo el haber mínimo legal había sido de 202.800 pesos, la normativa publicada en el Boletín Oficial estableció que en abril el SMVM fuera de 221.052 pesos y en mayo de 234.315,12 pesos.

Así las cosas, en lo que va del mandato de La Libertad Avanza, el Salario Mínimo tuvo un aumento del 50,2%, frente al 107% de la inflación.

El aumento fue definido por el Gobierno luego de que no se llegara a un acuerdo en las reuniones con los representantes de los sindicatos y de las empresas. "La representación de los trabajadores realizó tres propuestas relativas al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil y, por su parte, la representación de los empleadores realizó una propuesta, no habiendo consenso al respecto. Luego de un cuarto intermedio, la representación de los trabajadores unificó las propuestas efectuadas en primer término; siendo rechazada por el sector representativo de los empleadores, motivo por el cual, no hubo consenso", se indicó en el texto oficial.