Cada vez más argentinos piensan en renunciar por un mal jefe o el clima de trabajo

Si bien la crisis económica en la Argentina hace que los empleados se mantengan reacios a cambiar de empleo y prioricen la estabilidad laboral por sobre otros factores, es cierto que también son cada vez más los que piensan en renunciar.

Los malos jefes, el liderazgo deficiente y el clima en el equipo de trabajo serían motivadores fuertes de esos sueños de dimitir. Pero la seguridad laboral, el salario y los beneficios son los factores por los que evalúan quedarse.

¿Las personas renuncian a los malos jefes?

Se dice que las personas no renuncian a los trabajos sino a los malos jefes. Y puede haber algo de cierto en esa afirmación, por más que sean la mayoría los que no renuncian hasta tener una mejor oportunidad laboral.

La plataforma de búsqueda de talento y trabajo, Bumeran, realizó su consulta anual sobre liderazgo. Participaron más de 5000 usuarios argentinos. Siete de cada 10 confirmaron que pensaron renunciar a su empleo por el mal vínculo que tenían con su jefe. En 2022, solo el 52% tenía esa opinión.

"El papel de los líderes es cada vez más determinante para el desarrollo de un clima laboral sano y la permanencia de los talentos en las organizaciones. Las nuevas generaciones necesitan líderes, no jefes ", consideró Federico Barni, CEO de Jobint.

Cada vez más argentinos piensan en renunciar por el mal vínculo con su jefe

En la región, la Argentina quedó solo después de Chile en esta materia. En el país trasandino, el 77% manifiesta que la mala relación con su jefe lo llevaría a renunciar. En Perú, Panamá y Ecuador, el porcentaje es mucho menor.

Lo extraño es que pese a ese mal vínculo, la opinión de los trabajadores argentinos sobre sus jefes y jefas es sobre todo positiva. Al ser consultados al respecto, el 31% dijo que tiene una buena percepción de su jefe y un 26% dijo incluso "Muy Buena". Solo 16% afirmó tener una mala opinión de sus superiores, y el resto (28%) se decantaron por una gestión "regular".

Las percepciones negativas sobre los jefes se dan sobre todo en los casos en los que los trabajadores tienen que lidiar con un superior que no está dispuesto a enseñar a su equipo, no brinda el apoyo esperado, no escucha las opiniones de los demás ni les tiene confianza, entre otros factores.

Luego, entre quienes valoran a sus superiores positivamente, el estudio encontró que las cualidades más apreciadas en los líderes eran contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo (64%), escuchar las necesidades (63% ) y la comunicación efectiva y el reconocimiento de logros (54%).

Motivo de renuncia

Más allá del dato de color sobre el "factor líder" a la hora de considerar una renuncia, la realidad es que para elegir irse o quedarse de una empresa, o tomar un nuevo empleo en otro lado, son muchos los aspectos que las personas ponen bajo análisis.

Qué motiva la percepción negativa de los jefes entre los argentinos

El Randstad Employer Brand Research 2024, dado a conocer días atrás, mostró que el ambiente de trabajo agradable está al tope de las prioridades de los argentinos cuando piensan en el empleo ideal. Claro que, un jefe -bueno o malo- es gran parte de ese ambiente laboral y de la cultura que se percibe en una empresa.

Según los analistas de Randstad, esto es algo que distingue a los argentinos de otros trabajadores que participaron en el estudio, que se hizo en 32 mercados. En otras partes del mundo lo que se prioriza generalmente son el salario y los beneficios. En Argentina eso quedó en el segundo lugar, junto con la seguridad laboral y la equidad, "ya que se les atribuye la misma importancia a estos tres factores."

"Los empleadores le deberían prestar atención a cómo los trabajadores perciben el ambiente de trabajo ya que, en promedio, los empleados no lo considera de manera positiva como se esperaría, teniendo en cuenta que es un factor clave. Las personas menos satisfechas con el ambiente laboral son más propensas a considerar irse que aquellas que están contentas", expresa el mencionado reporte.

Pese a la inestabilidad económica y social que vive la Argentina, en Randstad también denotaron una nueva actitud de los talentos ante el potencial cambio de empleo, que indicaría que más personas están pensando en renunciar que antes.

"El comportamiento ante el cambio de empleo parece estar cambiando, ya que cada vez son más los trabajadores que planean buscar otro empleador en los próximos seis meses (el 36% frente al 32% del año pasado). Los empleadores deben estar atentos a cómo sus empleados perciben el equilibro entre vida familiar y profesional, ya que es la razón principal a la hora de cambiar de empleo", dijeron.

Además, se recomienda vigilar la percepción de compensaciones y oportunidades de desarrollo profesional: "La probabilidad de considerar irse es casi el doble para aquellos que no recibieron ninguna compensación" respecto de la inflación. Y aclararon que son las mujeres las que expresan menos satisfacción con su compensación, especialmente porque, por lo general, no fueron compensadas por la inflación en comparación con sus colegas hombres.

Por lo tanto, el clima de trabajo y el jefe son dos factores de crucial importancia en la decisión de irse o quedarse en un empleo, y en el caso de los argentinos, esto puede ser puesto a la par del salario y la compensación total.