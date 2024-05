L'Oréal nombra Gerente General de la División de Productos de Consumo Masivo en Argentina

Luego de 15 años de trayectoria en la multinacional de belleza, Angeles Gnecco fue designada como Gerente General de la División Productos de Gran Público en L'Oréal.

"En L'Oréal, nos enorgullece contar con líderes excepcionales como Ángeles Gnecco, cuya dedicación, pasión y visión han sido fundamentales para el éxito de nuestra compañía. Estamos emocionados de verla asumir este nuevo desafío como Gerente General de la División de Productos de Consumo Masivo en Argentina. Confiamos en que su liderazgo inspirador seguirá impulsando la innovación, la excelencia y el compromiso con nuestra misión de democratizar la belleza. Juntos, continuaremos creando un futuro más bello para todos", dijo al respecto Jean-Nöel Divet, CEO de L'Oréal Groupe en Argentina

Ángeles tomará el lugar de María Di Cesare, quien ha sido designada como Gerente General del negocio de Dermocosmética en México, después de una destacada trayectoria de 17 años en L’Oréal Groupe Argentina.

"Es un gran desafío para mí asumir este rol tan aspiracional después de 15 años de dedicación a la compañía y la división", mencionó por su parte Ángeles Gnecco.

"Desde mis primeros pasos en L’Oréal Groupe, me apasiona la misión de la división: 'Democratizar lo mejor de la belleza', mientras creamos un entorno laboral colaborativo y atractivo para el talento local. Estoy completamente enfocada en liderar este equipo sumamente talentoso para seguir creando la belleza que mueve al mundo", mencionó en un comunicado.

Bio de líder

Con una trayectoria de más de 15 años en L'Oréal, comenzando como pasante de marketing y ascendiendo a roles de mayor responsabilidad hasta llegar a ser la Directora de Marketing de las 4 marcas de la división, Gnecco ha demostrado un compromiso excepcional y un profundo conocimiento del mercado.

Ángeles Gnecco, nueva Gerente General de la División de Consumo Masivo de L'Oréal Groupe

Este último cargo, liderando marcas emblemáticas como L’Oréal París, Maybelline, Garnier y Vogue, la ha preparado de manera integral para asumir el rol de Gerente General de la División de Productos de Consumo Masivo. Su liderazgo cercano y su enfoque estratégico e innovador son activos valiosos para L'Oréal Groupe en su continuo crecimiento y éxito en el mercado argentino.

Ángeles ha alcanzado hitos significativos a lo largo de su carrera, destacando su liderazgo en importantes lanzamientos de productos, como el exitoso lanzamiento de Fructis en 2017 y Garnier Skin Active en 2018, consolidando así la presencia de Garnier en el mercado local.

Su visión estratégica y capacidad de innovación la llevaron a ser nombrada Directora de Marketing de todas las marcas de la división en 2019. Además, durante su gestión, Elvive se ha posicionado como la marca número 1 en el mercado en 2022.

Ángeles también ha demostrado un compromiso sobresaliente con las causas sociales y ambientales, encabezando iniciativas como Stand Up Contra el Acoso Callejero de L'Oréal Paris, Green Beauty de Garnier y Brave Together de Maybelline New York, reafirmando el compromiso de la compañía con el bienestar de la comunidad y el medio ambiente.