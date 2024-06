El salario promedio de los argentinos se elevó en los últimos meses tanto nominalmente como en dólares, ya que las paritarias se negociaron en torno a la inflación, mientras que el dólar, a pesar de las últimas subas, se encuentra a valores de enero. Sin embargo, muchos especialistas señalan que, si bien en dólares los salarios mejoraron, estos perdieron poder adquisitivo. En esta nota te contamos cuánto gana un argentino en promedio.

¿Cuál es el sueldo promedio en Argentina?

Según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el último resultado de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el mes de marzo 2024 fue de $705.832,58.

Este indicador se basa en los aportes que se hacen al sistema de Seguridad Social Integrado el cual mide los salarios de los trabajadores del sector público y privado que prestaron tareas para un mismo empleador por al menos los últimos 13 meses.

Por estos motivos, se considera que no es equiparable a otros indicadores como los elaborados por el INDEC ni tampoco tiene en cuenta la economía informal que en el país se ubica en torno al 50%. Es decir, no tiene en cuenta a todos los trabajadores formalizados ni a su remuneración variable como tampoco a los trabajadores no registrados.

Las mediciones del RIPTE suelen variar con respecto a las del INDEC

Asimismo, desde el organismo aclaran que considera a los puestos de trabajo del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA. Asimismo, solo tiene en cuenta el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social.

Por este motivo es probable que, en distintos periodos de tiempo, un indicador típico para evaluar los salarios como el promedio salarial del empleo registrado privado presente variaciones significativas al RIPTE.

Por otra parte, el INDEC señala que, en marzo de 2024, el Índice de salarios tuvo un aumento del 10,3% mensual y 200,8% interanual. Asimismo, el indicador acumula una suba del 45,5% respecto de diciembre previo. El crecimiento mensual se debe a subas de 10,0% en el sector privado registrado, 11,0% en el sector público y 9,7% en el sector privado no registrado. Dicha suba esta levemente por debajo del 11% de inflación.

¿Cuál es el salario mínimo en Argentina?

En el caso del salario mínimo, este es significativamente más pequeño que el salario promedio. Cabe recordar que el salario mínimo consiste en la menor remuneración legal posible por una jornada laboral completa, es decir, 8 horas diarias o 48 semanales, como máximo. Es decir, el monto se aplica obligatoriamente para quienes la cumplan como también cobren con una periodicidad mensual.

Entre las funciones del salario mínimo, se encuentran las siguientes:

Determina el piso salarial : se establece por ley el monto mínimo que un empleado debe recibir antes de incluir otros beneficios o compensaciones adicionales . De esta forma, se toma como base para cualquier tipo de trabajo;

: se establece por ley el monto mínimo que un empleado debe recibir antes de incluir otros . De esta forma, se toma como base para cualquier tipo de trabajo; Permite evaluar aumentos y negociar salarios : a medida que se hacen revisiones periódicas de salarios, se toma en cuenta el salario mínimo;

: a medida que se hacen se toma en cuenta el salario mínimo; Permitir el cálculo de deducciones y contribuciones : muchos impuestos y contribuciones sociales se basan en el sueldo básico. Por lo tanto, es fundamental para calcular las deducciones y contribuciones que se retendrán del salario bruto del empleado;

: muchos se basan en el sueldo básico. Por lo tanto, es fundamental para calcular las deducciones y contribuciones que se retendrán del salario bruto del empleado; Se toma como base para beneficios y prestaciones : algunas prestaciones, como los planes sociales y otros beneficios, se calculan sobre este tipo de salario;

: algunas prestaciones, como los y otros beneficios, se calculan sobre este tipo de salario; Establecer una equidad salarial: si bien el salario mínimo se aplica en general, en el caso de los salarios mínimos por industria o actividad, como los convenios colectivos de trabajo, establecen un piso de ingresos para que los empleados tengan "garantizado" el acceso a una compensación justa sin discriminación.

El salario mínimo se ubica en $234.315,12

Actualmente, el salario mínimo en Argentina se ubica en $234.315,12. Este valor se traduce a u$s255,56 aproximadamente, si tomamos en cuenta el dólar oficial. Sin embargo, muchos especialistas consideran a este tipo de cambio como ficticio debido a que tiene una gran cantidad de restricciones.

En este sentido, si tomamos en cuenta el mencionado dólar MEP, el valor se reduce considerablemente, ubicándose en torno a u$s184. Por otra parte, si se toma en cuenta el dólar blue, considerado como el tipo de cambio más "libre" aunque es considerado ilegal, apenas se ubica en u$s185.

Dicho valor se encuentra muy alejado de la canasta básica. De hecho, en el último mes, una familia de 4 miembros, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 niños de 2 a 3 años y de 4 a 5 años, propietaria, tuvo que destinar $730.000 mensuales a los consumos básicos, por lo que incluso con un salario promedio no se alcanzó a cubrir dicha canasta y mucho menos para aquellos que alquilan.