Para el inicio de un nuevo cuatrimestre luego de las vacaciones de invierno, hay entidades educativas preparando nuevas propuestas y becas para estudiar y actualizarse.

Estas son las oportunidades de becas y capacitación con convocatorias abiertas, para inscribirse ya mismo.

Con el objetivo brindar una herramienta de inclusión para los estudiantes del primer año de la Universidad, Galicia, la UBA y FUBA renovaron este acuerdo. Así, cada beneficiario puede acceder a un total de $180.000 para solventar sus gastos.

La beca +Futuro busca acompañar a estudiantes de sectores menos privilegiados que dan sus primeros pasos en la universidad, para que cuenten con el respaldo necesario para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Se trata de una ayuda económica que les permita afrontar algunos gastos indispensables que demanda la cursada como apuntes y transporte, entre otros.

"Renovamos esta alianza con la UBA porque estamos convencidos de que la educación es uno de los pilares para la construcción de una sociedad más equitativa para todas las personas. Anhelamos acompañar cada vez más a nuevos estudiantes, por medio de nuestras acciones en educación: Potenciamos tu Talento, Fondo de Becas, ACAP y +Futuro, y así ser parte de la formación y mayor empleabilidad de nuevos profesionales", dijo María Florencia Pereira, Líder de Inversión Social Estratégica de Galicia.

La beca se abona en dos partes, la primera al comienzo del cuatrimestre y la segunda parte al final del mismo para garantizar el cumplimiento de la cursada. Además, los estudiantes contarán con formación en herramientas de Educación Financiera y se les otorgará una cuenta gratuita Galicia.

El proceso de selección depende del CBC y se considerará la situación socioeconómica de cada postulante. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Este es el segundo año del programa donde se ayuda a 1500 estudiantes y se logra mejorar la tasa de aprobación de materias del CBC. En total se entregarán $270.000 millones. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de julio.

Más de 10 empresas se unieron para dar respuesta a la creciente demanda de perfiles especializados en el ámbito tecnológico. Smarthis, Mom house, Hacelo Marketing, Vertice, Spicydigital, RunOne, entre otras, capacitan bajo el paraguas de IT SCHOOL esta iniciativa gratuita y colaborativa para dar respuesta a la alta demanda que existe en el mercado IT.

Es una plataforma diseñada para capacitar a personas interesadas en ingresar al mundo de la tecnología de la información sin conocimiento ni experiencia previa. Más de 3.000 personas ya participaron de estas capacitaciones y un gran porcentaje ya consiguió un trabajo en la industria, dijeron desde IT SCHOOL. "Apuntamos a que más empresas se sumen a este proyecto y a terminar el 2024 con más de 5.000 participantes," expresó Cecilia Oreglia, Responsable de IT School.

IT SCHOOL: una propuesta gratuita para quienes no tienen experiencia en IT