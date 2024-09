Similar a lo que ocurre con el "burnout" o síndrome del quemado por temas laborales, otra tendencia de la cual se habla mucho en esta era es el "boreout", el sentimiento de desconexión con el trabajo a causa de un aburrimiento que proviene de realizar tareas repetitivas o por debajo de las propias capacidades.

Bumeran, la plataforma de búsqueda de empleo y de talento de JobInt, dio a conocer un informe en el que los argentinos demostraron ser los trabajadores que más sufren de boreout en la región.

Con el 86%, Argentina es el país de la región con más casos de boreout detectados por los más de 4.265 talentos y especialistas de Recursos Humanos consultados en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

¿Pero tiene que ser divertido ir a trabajar? Por lo pronto, no es una obligación pero un ambiente de trabajo ameno y un set de tareas desafiantes ciertamente ayuda a mejorar los índices de satisfacción, en un momento de cambio de los paradigmas con los que las personas abordan su perspectiva laboral.

Boreout en la Argentina

Según el estudio Boreout de Bumeran, el 86% de los expertos afirma que perciben que los talentos de sus organizaciones tienen síntomas de boreout: se aburren con sus tareas o sienten que estas están por debajo de sus habilidades. Le siguen Chile con el 83%; Ecuador y Perú con el 81%; y Panamá con el 78%.

Además, el 71% de los especialistas en Recursos Humanos afirmó que sus talentos manifestaron que estaban "aburridos", desmotivados o atravesando este tipo de síntomas.

Síntomas de Boreout

El 69% dijo que los trabajadores dicen no sentir "motivación o entusiasmo por realizar las tareas asignadas", el 50% está insatisfecho con sus responsabilidades laborales, y la misma cantidad de expertos escucha quejas sobre el entorno.

Esos son los principales síntomas de boreout detectados en el país. Le siguieron la "disminución en la calidad del trabajo o falta de atención a los detalles" (45%), aumento del ausentismo (29%) y falta de interacción social con los colegas o aislamiento (24%)

Más grave aún es que en el 55% de los casos en los que se detectaron estos síntomas, la decisión fue no hacer nada al respecto. Solo hubo un 10% de los profesionales que dijo trabajar en conjunto para buscar soluciones, y otro 9% que incluyó la propuesta de apoyo emocional.

Solo 5% dijo que se busca un cambio de tareas, pero el mismo porcentaje se inclina por la desvinculación de la persona si no se resuelve la situación.

¿Cuáles son los factores que contribuyen al boreout? Ausencia de reconocimiento o valoración por parte de los superiores, repetitividad y monotonía de las actividades, falta de desafíos y un ambiente laboral no adecuado y poco colaborativo, entre otros.

Actitud ante síntomas de boreout de los empleados

Sobre las razones por las cuales sienten que en sus trabajos no se les desafía lo suficiente o no están utilizando sus habilidades y capacidades al máximo, el 28% afirmó que su empleo no está alineado con sus intereses personales o profesionales, lo que afecta la motivación y el compromiso; el 23% cree que esto se debe porque no se fomenta la creatividad o la innovación, lo que limita la capacidad para proponer nuevas ideas o soluciones; y el 18% menciona que no se le asignan proyectos que le permitan crecer profesionalmente.

¿Hay que solucionar el boreout?

Puede plantearse la problemática de si es o no responsabilidad de la empresa ofrecer un trabajo estimulante o acorde a las competencias, así como vigilar un ambiente de trabajo conducente a que las personas no se sientan desconectadas.

Probablemente, más que una responsabilidad sea conveniente para compañía estudiar el tema, ya que las personas que padecen boreout experimentan una falta de motivación que puede llevar a una disminución en la productividad y el bienestar general.

Además, es una frecuente causa de alta rotación, lo cual tiene un costo para las compañías. En ese aspecto, Bumeran advierte que el 92% de los consultados para su informe considera cambiar de trabajo debido a la falta de estímulos o desafíos. Del mismo modo, el 81% de ellos cree que la ausencia de desafíos afecta su rendimiento laboral.

Otra compañía que viene trabajando de cerca este tema es la consultora de Recursos Humanos Adecco,que recuerda que distintos estudios vienen demostrando sistemáticamente que el bienestar de los empleados produce niveles más altos de productividad.

Aseguran que a cada vez más personas les preocupa experimentar burnout y el 65% lo han padecido. "Muchas personas sienten que sus funciones son tediosas y agotadoras", plantean.

Pérdida de productividad y otros impactos del boreout en la empresa

Adecco sugiere que la empresa puede fácilmente comenzar a mirar las siguientes cuatro situaciones que generan estrés, aburrimiento y probable baja de la productividad.

1. Las reuniones pueden reducir la productividad

La mitad de los empleados cree que la mayoría de las reuniones reducen la productividad, ya que muchas no son necesarias, son intrascendentes, no llevan a nada y encima, ocurren con demasiada frecuencia.

2. El multitasking no es bueno para la productividad

Los estudios revelan que el multitasking en realidad reduce la productividad y aumenta el estrés, todo lo que conduce a entornos laborales infelices.

3. Beneficios para los empleados que mejoran la productividad

La productividad de los empleados mejora cuando reciben mejores beneficios compensatorios como asistencia médica, comedor o devoluciones por almuerzo, y suficientes días libres, por ejemplo.

4. Un buen descanso mejora la productividad

En promedio, un empleado que duerme entre 7 y 10 horas cada noche es un 20% más productivo de lo normal, de acuerdo a estudios relevados por Adecco.

Con estos simples cambios de óptica para encarar la gestión del personal, no se eliminan las chances de boreout pero se reduce la incidencia en la salud mental y niveles de estrés de los colaboradores.