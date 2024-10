Los 3 trabajos inmunes a la inteligencia artificial, según Bill Gates

Si de predicciones en torno a la tecnología se trata, nadie en el mundo tiene más crédito que Bill Gates, co-fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. Recientemente, dedicó unos párrafos a definir cuáles serían los tres trabajos más "inmunes" a ser eliminados o modificados por la Inteligencia Artificial (IA)

En su blog personal, Gate Notes, el magnate discute frecuentemente cómo la IA está cambiando el mundo y qué usos se le pueden dar para resolver problemas importantes en áreas clave como Educación, Salud o Energías Limpias. También lo hace en su podcast, en el cual entrevistó al fundador de OpenAI, Sam Altman, el "padre" de ChatGPT, la herramienta de IA más utilizada en el mundo.

"Ahora tenemos una mejor idea de qué tipos de trabajos podrá hacer la IA por sí sola y para cuáles servirá de copiloto. Y está más claro que nunca cómo se puede utilizar la IA para mejorar el acceso a la educación, la salud mental y más", dijo en una publicación en la cual delineó los planes de su fundacion filantrópica para el 2024.

"Me motiva a asegurarme de que esta tecnología ayude a reducir (y no contribuya) las terribles desigualdades que vemos en todo el mundo. Siempre he creído firmemente en el poder de la innovación para ofrecer a todos los niños las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar. La IA no es una excepción", aseguró en su blog.

3 trabajos inmunes a la IA

Bill Gates afirma que la IA transformará por completo el panorama laboral y empresarial, y por eso, las personas deberían formarse más sobre sus distintas herramientas.

Ante el temor de que esas herramientas inteligentes reemplacen y desplacen a millones de trabajadores humanos, el empresario dijo que existen tres profesiones que podrán sobrevivir ante la inteligencia artificial.

Para él, las profesiones que podrían tener futuro y resistirán a la nueva ola tecnológica serán los empleos relacionados con la energía, biología y los que se especialicen en el diseño y programación de las propias herramientas de la Inteligencia Artificial.

Además, destacó en esas declaraciones relevadas por La Voz, que los profesionales que desarrollen importantes innovaciones en sus áreas permitirán que se posibilite la automatización y el análisis de datos en grandes cantidades.