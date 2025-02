El audio filtrado del CEO de JPMorgan Chase sobre el teletrabajo que se volvió viral

La semana pasada Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, se reunió con empleados del banco para la apertura de una sucursal en Columbus, Ohio. En esta reunión interna el polémico CEO volvió a atacar el trabajo remoto como el enemigo de la productividad, solo que esta vez un audio de sus dichos se filtró a los medios.

Dimon volvió a manifestarse con ira contra el teletrabajo que se profundizó en pandemia. Según informó la publicación especializada Barron’s, que contó con el audio, el CEO expresó su frustración con los empleados que no están dispuestos a regresar a la oficina cinco días a la semana.

JPMorgan fue una de las compañías con políticas de retorno a la oficina (RTO, por sus siglas en inglés) más estrictas, y más de 500 empledos habían firmado un petitorio para mantener el trabajo híbrido. "No me importa cuántas personas firmen esa maldita petición", dijo Dimon entre risas, reportó Barron's. Afirmó que las personas tienen la opción de elegir si trabajar en Chase o no, y si no quieren presentarse en la oficina todos los días, pueden irse.

"Estoy harto de estas cosas", dijo Dimon sobre el trabajo remoto. "He estado trabajando siete días a la maldita semana desde el COVID, y llego y... ¿dónde están los demás?".

"Muchos de ustedes estaban en Zoom haciendo lo siguiente: revisando su correo, enviando mensajes sobre qué imbécil es otra persona, sin prestar atención ni leer lo necesario", dijo Dimon en un tono airado. Para el ejecutivo, esta falta de compromiso afecta la productividad y ralentiza la toma de decisiones. "Si no creen que esto reduce la eficiencia y la creatividad, se equivocan", añadió.

Dimon también criticó que los empleados no estén disponibles los viernes cuando trabajan en remoto. "Llamo a muchas personas los viernes y no hay ni una maldita persona disponible", enfatizó. Según el CEO de JP Morgan, el teletrabajo no es compatible con la cultura de la empresa y considera que perjudica a las nuevas generaciones, limitando sus oportunidades de aprendizaje y networking.

Otro de los fragmentos polémicos de la grabación filtrada es su referencia a la reducción de plantilla. "Si tuviera un departamento de 100 personas, garantizo que podría gestionarlo con 90 y ser más eficiente. Lo haría con los ojos cerrados", aseguró Dimon, dejando claro su postura sobre la burocracia excesiva dentro de la compañía. "Alguien me dijo que un trámite en gestión patrimonial debía pasar por 14 comités. Me muero por conocer los nombres de esos comités y despedir a 14 presidentes", añadió en declaraciones que relevó El Confidencial.

Política de vuelta a la oficina de J.P. Morgan

Los comentarios de Dimon han provocado reacciones encontradas entre los empleados. Algunos están de acuerdo con Dimon de que es importante estar en la oficina para colaborar y construir relaciones. Otros están frustrados con el mandato de regresar a la oficina, argumentando que pueden ser productivos mientras trabajan de forma remota.

JPMorgan comunicó a sus más de 300.000 empleados el fin del teletrabajo al salir de la pandemia. Un poco más de la mitad de la fuerza laboral ya estaba trabajando a tiempo completo en una de las oficinas del banco, publico QZ.

Según Dimon, todos los directores generales de JP Morgan están en sus cargos y el 60% de los empleados trabaja en persona a tiempo completo. Alrededor del 10% trabaja completamente desde casa, principalmente en roles de ventas o servicios, y el 30% restante acude a la oficina tres días a la semana.

En la petición recientemente redactada, más de 500 firmantes pidieron a Dimon que cambiara de opinión y mantuviera un modelo híbrido. Dicen que el nuevo mandato de la empresa para acabar con el trabajo híbrido "es un gran salto hacia atrás: perjudica a los empleados, a los clientes, a los accionistas y a la reputación de la empresa"1.

En el pasado, Dimon dijo que cree que el trabajo remoto no es propicio para la generación espontánea de ideas. También cree que no es beneficioso para los empleados más jóvenes que están en etapa de aprendizaje, ni para los equipos de gestión.

Está claro que Dimon es un firme creyente en la importancia del trabajo en persona. Queda por ver si su política de regreso a la oficina será exitosa.