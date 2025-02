Muchas personas sienten que el año verdaderamente inicia en marzo, con el comienzo del ciclo lectivo y el fin del verano. Este año, además, el tercer mes del 2025 llega con importantes feriados y varios fines de semana largos.

El fin del verano no significará esta vez el fin del descanso, ya que habrá un fin de semana XL de cuatro días y otro de tres jornadas hacia finales de mes.

Cuándo son los feriados de marzo 2025

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando el fin de semana largo cayó a medidados de febrero, en 2025 los feriados por Carnaval serán durante la primera semana de marzo.

Serán nada menos que el lunes 3 y el martes 4 de marzo de 2025, cuando se celebrará Carnaval. Aunque en algunas provincias argentinas los desfiles de comparsas por Carnaval ya tuvieron lugar durante febrero. De esta manera, esos espectáculos aprovechan la temporada alta para el turismo y no comparten la agenda de las principales actividades por Carnaval en la región.

Con los feriados por Carnaval, entonces, se conformará un fin de semana largo de cuatro días en la Argentina, para disfrutar aún con clima cálido de verano.

Luego, en marzo el lunes 24 será el turno de vivir otro feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ese último caso, se conforma un fin de semana largo de tres días, ya que el lunes 24 se suma al sábado y domingo previos.

Todos los Feriados 2025 de acuerdo al calendario oficial

¿Qué se celebra en Carnaval?

El Carnaval es una fiesta que se celebra en muchas partes del mundo. Los más famosos son los de Venecia, Italia, o los de Río de Janeiro, en Brasil.

La tradición parece tener origen en las fiestas paganas que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Aunque algunos estudiosos las relacionan también con el calendario cristiano, y con celebraciones de desenfreno y extravagancia previas a la Cuaresma, que es una etapa de abstinencia y observación.

En ciertas partes de la Argentina, esa liturgia se combinó con la cultura del Candombe que trajeron los esclavos africanos a tierras americanas, y en otras regiones del país se lo vincula a la naturaleza asociada a la Pachamama. Entre los carnavales más conocidos de la Argentina se posicionan el de Gualeguaychú, el Carnaval de Humahuaca, el Carnaval de Corrientes y el de Mar del Plata.

¿Qué representa el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?

De acuerdo a la información oficial, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, el "Proceso de Reorganización Nacional", que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

Como feriado, esa fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633. Comunmente se le acorta el nombre para representarlo como Día de la Memoria.

Ruptura del Ayuno de Ramadán

Además de los mencionados feriados no trasladables, el lunes 31 de marzo será el turno de un día no laborable por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Id al-Fitr).

Se trata de una celebración importante que solo aplica para los habitantes del territorio nacional que profesen la Religión Islámica.

El Eid al-Fitr marca el comienzo del mes de Shawwal en el calendario islámico y es una celebración de tres días que simboliza la gratitud por las bendiciones recibidas y el fortalecimiento de la fe durante el Ramadán. Durante Ramadán, los musulmanes observan un ayuno diurno desde el amanecer hasta el anochecer, absteniéndose de comer y beber para enfocarse en la oración, la reflexión y la caridad. El día 31 se cumple la ruptura de ese ayuno.

Algunas de las actividades que suelen realizar los miembros de la comunidad musulmana en la Argentina para id al-Fitr son las reuniones en mezquitas y espacios abiertos para la oración comunitaria (Salat al-Eid), comida de desayuno especial con la familia para Ramadán, a veces usan ropa nueva para simbolizar la renovación, y es tradición hacer regalos a los niños.

A la vez, en lugares como el Centro Islámico de la República Argentina, se organizan eventos especiales que incluyen la participación de autoridades nacionales y locales, así como representantes diplomáticos y de instituciones islámicas.

Pero en la Argentina la Fiesta por la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán es un día no laborable, que quiere decir que el empleador es quien tiene la potestad de respetar o no el día libre para los trabajadores de la religión musulmana, y cuando les toca prestar tareas en esa fecha, no reciben pago de doble jornada como en los feriados.

Esta celebración está dispuesta por el artículo 3 de la Ley N° 27.3993. No es un feriado nacional para toda la población, sino específico para la comunidad musulmana.

En cambio, los feriados por Carnaval los días 3 y 4 de marzo, así como el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, son feriados tradicionales y para toda la poblacion, según figura en el Calendario Nacional de Feriados del Ministerio del Interior de la Nación. En dicho documento se consignan todas las fechas importantes como feriados inamovibles y trasladables, además de los días no laborables, del Calendario Oficial 2025.