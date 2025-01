¿Cuándo son los feriados de Carnaval y por qué no serán en febrero este año?¿Cuánto falta para el primer fin de semana largo de 2025?

El calendario oficial en Argentina en 2025 tendrá una particularidad no frecuente en los últimos años: dos meses sin feriados.

Generalmente, septiembre es el único mes sin feriados del calendario argentino. Pero este año, lo mismo ocurrirá en febrero.

¿Por qué sucede esto? En principio, porque los feriados de Carnaval serán completamente durante marzo. En segundo lugar, porque el Poder Ejecutivo no sancionó para ese mes ninguno de los feriados por fines turísticos, ya que de por si se trata de un mes de temporada alta en el que no se vuelve necesario incentivar la actividad turística y de ocio de esa manera.

Entonces, ¿cómo queda definido el calendario de feriados para 2025 y cuándo es el próximo fin de semana largo?

Feriados de febrero

Quienes no se toman vacaciones en temporada alta tendrán que esperar bastante para contar con un feriado o fin de semana largo que los ayude a desconectar.

Ya que no habrá ningún feriado en febrero, recién se dará un día de descanso con el fin de semana largo de Carnaval.

Todos los feriados de 2025

Los próximos feriados serán entonces los días lunes 3 y martes 4 de marzo.

¿Por qué el feriado de Carnaval cae en distintas fechas?

La tradición de celebrar el Carnaval sigue cada vez más viva en algunas culturas como la Argentina. Pero vale la pena aclarar que para la Iglesia Cristiana significa una cosa y la tradición pagana le entregó a lo largo de los siglos otro significado.

Algo de todo ello ocurre para que esta celebración no ocurra todos los años en la misma fecha: el Carnaval no se celebra en la misma fecha cada año porque es un acontecimiento determinado por el calendario lunar y por la Semana Santa, y no por el calendario gregoriano, como los demás feriados.

En la religión cristiana apostólica romana, el Carnaval se celebra 40 días antes del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. La fecha de la Semana Santa, y por lo tanto la del Carnaval, está determinada por la luna.

El Carnaval es una celebración pagana que se adoptó posteriormente por la Iglesia Católica. Se cree que sus orígenes están en una fiesta primitiva que celebraba el renacimiento de la naturaleza y el inicio del nuevo año.

Entonces, de acuerdo al calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación para 2025, los feriados de Carnaval este año serán el lunes 3 y martes 4 de marzo -no en febrero, como suele ocurrir- y conformarán así un fin de semana de cuatro días junto con el fin de semana previo.

¿Por qué no hay feriado por fines turísticos en 2025?

En 2025 los feriados por fines turísticos fueron reemplazados por días no laborables. La decisión, oficializada en el marco de la ley 27.399, establece que el

viernes 2 de mayo ,

, viernes 15 de agosto y

y viernes 21 de noviembre serán días no laborables por motivos turísticos.

Esto quiere decir que, a diferencia de los años anteriores, el empleador es quien tiene la potestad de decidir si en esa fecha los trabajadores prestarán o no servicios regularmente, y en caso de que decida que no se trata de un día de descanso, no deberá abonar jornada doble a quienes trabajen en esa fecha.

Si los empleadores deciden que esos días se trabaje normalmente, esos días no laborables por fines turísticos tampoco cumplirán con el propósito original de la medida que los creó, que es fomentar la actividad turística, de entretenimiento y de ocio, potenciando el gasto en esos rubros durante la temporada baja, de manera de que se conviertan en negocios más estables todo el año para empresarios y profesionales que se dedican a esas actividades.

En febrero, de todas maneras, no hubiera sido propicio determinar un feriado o día no laboral por fines turísticos, ya que es uno de los meses de temporada alta en la Argentina, en los que el turismo no necesita medidas extra de incentivación.

¿Qué feriados habrá en 2025?

Una vez pasado febrero, en todos los meses siguientes del2025 habrá feriados, excepto en septiembre, como ocurre todos los años.

En total, habrá 16 feriados -entre inamoviblesy trasladables- y 15 días no laborables este año.

Los feriados que quedan en 2025 son los siguientes:

3 de marzo , por Carnaval

, por Carnaval 4 de marzo , por Carnaval

, por Carnaval 24 de marzo , por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 de abril , por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 18 de abril , Viernes Santo de la Semana Santa

, Viernes Santo de la Semana Santa 1 de mayo , por el Día del Trabajador

, por el Día del Trabajador 25 de mayo , por la Día de la Revolución de Mayo

, por la Día de la Revolución de Mayo 16 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6)

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6) 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano 9 de julio , por el Día de la Independencia

, por el Día de la Independencia 17 de agosto , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín 12 de octubre , por el Día de la Raza

24 de Noviembre , por el Día de la Soberanía Nacional (20/11)

8 de diciembre , por el día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre, por Navidad

¿Qué fines de semana largos habrá en 2025?

A tono con lo ocurrido con los feriados por motivos turísticos, ese cambio también dejó al calendario oficial con menos fines de semana largos que otros años.

El primero será en marzo, con los feriados de Carnaval: serán el lunes 3 y martes 4 de marzo por los festejos del Carnaval, que, sumados al fin de semana del sábado 1 y domingo 2, permitirán un descanso o "escapada" durante cuatro días.

En 2025 habrá siete ocho de semana largos en total, que son los siguientes:

Del sábado 1 al martes 4 de marzo : 4 días de descanso por Carnaval.

: 4 días de descanso por Carnaval. Del sábado 22 al lunes 24 de marzo: por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Del jueves 17 al domingo 20 de abril: 4 días por Semana Santa

4 días por Semana Santa Del jueves 1 al domingo 4 de mayo : 4 días de descanso por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos del viernes 2 de mayo.

: 4 días de descanso por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos del viernes 2 de mayo. Del viernes 20 al domingo 22 de junio : 3 días por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

: 3 días por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Del viernes 15 al lunes 18 de agosto: 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladado al lunes 18).

4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladado al lunes 18). Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre : 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional.

: 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional. Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8).

Resta ver qué ocurrirá en 2026 con los feriados por fines turísticos, ya que si continúan siendo días no laborables y no feriados propiamente dichos, lo más probable es que las empresas no los consideren como día de descanso para los empleados y pierdan el efecto de motivar al sector turístico y de ocio y entretenimiento en temporada baja, la función principal para la que fueron creados en primer lugar.