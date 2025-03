Los empleados de comercio recibirán en el primer trimestre del año un incremento de sueldo del 5,1% distribuido en tres tramos. El último aumento de salario es del 1,7% para todos los empleos del sector, pertenece al mes de marzo, pero se cobra en abril.

Dicho acuerdo se realizó con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de los trabajadores en este sector de la economía. Este establece además que los ajustes se abonarán como asignaciones no remunerativas y no se acumularán.

De esta forma, los empleados recibirán sueldos básicos actualizados, aunque con una cláusula de revisión prevista para abril, en la que se evaluará la evolución de la inflación y otros factores económicos a tener en cuenta.

Cuáles son los incrementos de sueldo pactados para los empleados de comercio

El convenio fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

En la negociación se acordó que los aumentos no se acumularán, sino que se aplicarán sobre los valores salariales de diciembre de 2024. En este sentido, los aumentos serán abonados en tres tramos:

1,7% en enero de 2025 (se cobró en febrero)

1,7% en febrero de 2025 (se cobra en marzo)

1,7% en marzo de 2025 (se cobra en abril)

El acuerdo también aclara que los empleados con jornadas reducidas, tiempos parciales y/o ausencias injustificadas recibirán un ajuste proporcional según su carga horaria. Asimismo, a partir de febrero, el sueldo básico para empleados de comercio fue de $1.050.000 con presentismo, según lo establecido en el acuerdo firmado el 28 de enero de 2025.

Dicho valor, el cual se encuentra dentro de los parámetros fijados por el Gobierno, no supera el 2% mensual, manteniéndose en línea con la inflación proyectada. No obstante, este esquema no se aplica en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, ya que en esa localidad las negociaciones salariales se llevan a cabo de manera independiente.

Cuál es el sueldo más alto que cobrará un empleado de comercio en abril 2025

Los nuevos salarios básicos que percibirán los empleados de comercio, según su categoría, serán los siguientes:

Personal de Maestranza

Categoría A: $945.003

Categoría B: $947.739

Categoría C: $957.324

Administrativos

Categoría A: $955.272

Categoría B: $959.382

Categoría C: $963.488

Categoría D: $975.813

Categoría E: $986.082

Categoría F: $1.001.145

Cajeros

Categoría A: $958.694

Categoría B: $963.488

Categoría C: $969.651

Auxiliares

Categoría A: $958.694

Categoría B: $965.540

Categoría C: $988.136

Auxiliares especializados

Categoría A: $966.913

Categoría B: $979.235

Vendedores

Categoría A: $958.694

Categoría B: $979.238

Categoría C: $986.082

Categoría D: $1.001.145

Asimismo, las partes acordaron que en abril evaluarán nuevamente la escala salarial, considerado la evolución de la inflación y otros factores económicos que puedan afectar el poder adquisitivo de los trabajadores.

De esta forma, la instancia de revisión permitirá determinar si es necesario realizar un nuevo ajuste en los haberes para compensar posibles variaciones en el costo de vida. De hecho, Armando Cavalieri, secretario general de Faecys, señaló que el fin del acuerdo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles frente al contexto económico del país. Según detalló, el gremio seguirá monitoreando la inflación como también las condiciones de trabajo para garantizar futuras actualizaciones salariales si la situación lo requiriese.