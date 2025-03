A diferencia de los que trabajan por cuenta propia, los empleados que lo hacen en relación de dependencia, para un empleador, tienen que estar debidamente registrados en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antiguamente denominada AFIP). Este es el derecho fundamental que tiene todo trabajador. En caso contrario, su situación sería irregular y podrá denunciarlo de manera anónima.

El empleo en blanco, como también se le denomina, es aquel que proporciona garantías al exigir el cumplimiento de los derechos básicos correspondientes al trabajar para otro, ya que informa al Estado sobre la existencia de dicha relación laboral. De este modo, el Estado actuará como mediador en caso de que esos derechos no sean respetados o se cumplan de manera parcial.

ARCA: cómo hago para denunciar que mi empleador no me registró

También denominado trabajo informal, irregular o precarizado, el trabajo en negro ocurre cuando un trabajador presta servicios a una empresa o persona y recibe un sueldo, pero sin estar registrado en ARCA. Como resultado, el trabajador queda totalmente desprotegido. Quienes trabajan para un empleador deben estar correctamente registrados.

¿En qué consiste esa desprotección? Legalmente, el trabajador no tiene beneficios ni posibilidades de hacer reclamos. Entre otras cuestiones, no tiene derecho al subsidio por desempleo en ANSES, no cuenta con garantías en cuanto a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y en caso de un accidente laboral, no tiene derecho a indemnización, pero tampoco dispone de vacaciones ni de cobertura médica (obra social o prepaga) para él ni para su familia.

Pero hay más: tampoco podrá reclamar a la empresa el incumplimiento de obligaciones, como, por ejemplo, sueldos atrasados o vacaciones no disfrutadas.

Para denunciar un trabajo no registrado, se lo puede hacer de forma anónima y puede realizarse a través de tres canales disponibles:

1. Correo electrónico: enviar un correo a [email protected] con los datos mencionados anteriormente.

enviar un correo a con los datos mencionados anteriormente. 2. Teléfono : llamar al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2), de lunes a viernes de 8 a 20.

: llamar al (opción 1, luego opción 2), de lunes a viernes de 8 a 20. 3. Online : completar el formulario a través del trámite a distancia ( TAD ):

: completar el formulario a través del trámite a distancia ( ): Elegir si se ingresa a través de AFIP o Mi Argentina

Completar el formulario

Hacer clic en "Guardar" y luego en "Confirmar trámite".

Trabajo no registrado: ¿qué actividades se pueden denunciar?

Cualquier tipo de trabajo realizado por mayores de edad cuyo empleado no cuente con recibo de sueldo, obra social, aportes, ni se le paguen vacaciones o licencias por enfermedad.

Trabajo adolescente no registrado (de 16 a 18 años de edad).

Trabajo a domicilio no registrado (no incluye trabajo doméstico). Lo más común son actividades como las de costureras que trabajan para un empleador.

Trabajo agrario no registrado (se puede denunciar ante el RENATRE).

Trabajo en servicios eventuales no registrado: aunque existen alrededor de 100 empresas habilitadas por el Ministerio para ofrecer "servicios eventuales", algunas no registradas actúan como tales.

Trabajo no registrado en la venta y distribución de diarios, revistas y productos similares en la vía pública y lugares públicos.

Trabajo infantil.

Explotación laboral.

¿Qué datos se requieren para hacer la denuncia?

Lo principal es contar con los datos de la empresa. A continuación, se detallan los datos requeridos, aquellos marcados con un asterisco (*) son obligatorios: