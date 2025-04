Las exportaciones argentinas de servicios alcanzaron en 2024 una cifra récord, con un alza interanual de 6,3% al totalizar u$s 17.122 millones, según un relevamiento llevado a cabo por la Gerencia de Inteligencia Comercial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), presidida por Diego Sucalesca.

Los principales servicios exportados fueron los agrupados en el rubro Servicios Basados en el Conocimiento (u$s 9.562 millones), Viajes (u$s 4.959 millones) y Transporte (u$s 2.197 millones).

Industrias del Conocimiento

La mejora en el desempeño exportador se vio impulsada, principalmente, por las ventas externas en el rubro de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), que dejaron un saldo comercial positivo de u$s 718 millones, un 15% más que en 2023. Tanto este dato como el total de exportaciones de 2024 marcaron un récord histórico para el país.

El incremento de las exportaciones en el sector SBC se explica, especialmente, por el desempeño de los servicios empresariales, que hicieron un aporte total de u$s 5.917 millones (+16,4% interanual), y los servicios de telecomunicaciones, informática e información, que alcanzaron u$s 2.810 millones (+14,7%).

En cuanto a los destinos, las exportaciones de SBC en 2024 se dirigieron a 74 países; en 34 de ellos se reportaron cifras récord de ventas.

Estados Unidos, principal destino

El principal origen de las ventas al exterior fue Estados Unidos —que muestra un crecimiento sostenido desde 2020—, con un total de u$s 4.406 millones, un 15% mayor que en 2023.

Estados Unidos no solo fue país récord en exportaciones, sino también el destino con mayor aumento en términos absolutos (+u$s 527 millones) gracias al empuje de las ventas en servicios empresariales y en servicios de telecomunicaciones, informática e información.

A Estados Unidos le siguieron Brasil, con u$s 334 millones y posicionado como segundo país con mayor aumento (+u$s 161 millones), y el Reino Unido, que totalizó u$s 540 millones (+u$s 90 millones).