Con una inversión de 30 millones de dólares, planea llegar con locales propios incluso a ciudades chicas donde no hay cadenas de comida rápida

La cadena de comida rápida"Made in Argentina", Mostaza, anunció que cuadruplicará su meta de nuevas contrataciones para 2025. A pocos meses de presentar un ambicioso plan de expansión que involucra la apertura de treinta locales, la compañía ya sumó 1.700 colaboradores y prevé llegar a 4.000 incorporaciones antes de fin de año.

Por un lado, este incremento se debe a que la marca apuesta a una fuerte expansión territorial, con la apertura de 30 nuevos locales, respaldada por una inversión de u$s 30 millones.

Por otro lado, su enfoque federal la llevó a comenzar a posicionarse en ciudades de hasta 100.000 habitantes en donde la presencia de cadenas de comida rápida es reducida, ampliando así las oportunidades de empleo en distintas regiones del país.

Este despliegue no sólo activa economías regionales –cada apertura implica la contratación de mano de obra local–, sino que también frena la migración juvenil hacia centros urbanos.

"Apostamos por estar cerca de todos los argentinos, no solo en las grandes capitales. Creemos que el futuro también está en las pequeñas ciudades y por eso nos alegra llevar oportunidades donde otros no llegan. Cada nueva apertura no solo genera empleo local, sino que también contribuye a fortalecer las economías y comunidades más allá", afirmó Pablo de Marco, Director de Expansión de Mostaza.

Primer empleo y formación

El 80% de las nuevas posiciones están destinadas a jóvenes menores de 25 años, muchos de ellos en su primera experiencia laboral, gracias al Programa de Primer Empleo. Además, la empresa implementa herramientas disruptivas como los Videos CV, que agiliza procesos y atrae a una generación más acostumbrada a formatos digitales.

Además,Mostaza invierte en capacitación continua: cada colaborador recibe 100 horas anuales de formación en su Campus Virtual, que incluye cursos en liderazgo, atención al cliente y gestión del tiempo mediante microvideos y juegos interactivos.

"Cada capacitación que brindamos se traduce en empleos de calidad, oportunidades reales de crecimiento y, sobre todo, en un futuro más sólido para miles de jóvenes en todo el país", aseguró Alejandra Di Iorio, Directora de Entrenamiento y Selección de la compañía.

Los interesados en conocer las vacantes para enviar su CV y video de postulación, pueden hacerlo en el área de carreras de la página web de la compañía.

En qué provincias contratará Mostaza

Mostaza apuesta a ser la cadena de comida rápida número uno de Argentina. Sus próximas aperturas se ubicarán en ciudades de menos de 100.000 habitantes, priorizando provincias como Tucumán, Mendoza y Neuquén, donde ya ha demostrado su capacidad para dinamizar mercados locales.

"Somos una empresa de personas, no solo de productos. Cada local que abrimos es una semilla para el desarrollo profesional y económico de una comunidad", concluyó De Marco, Director de Expansión de Mostaza.