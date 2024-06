Con una inversión de 30 millones de dólares, la cadena de comida rápida Mostaza planea abrir 30 sucursales más en la Argentina este año y competir cabeza a cabeza con la líder global de este negocio, Mc Donald's.

Con más de 180 restaurantes en todo el país, de concretar esas 30 aperturas Mostaza quedaría a un paso de las casi 230 que tiene Mc Donald's, la cadena norteamericana que en la Argentia desarrolla Arcos Dorados.

Mostaza conquista el sur de Argentina y busca destronar a Mc Donald's

En junio Mostaza concretó oficialmente la apertura de su local más grande en la Patagonia argentina, el sexto en la provincia de Neuquén.

El nuevo establecimiento, con una amplia superficie de 466 m2, tiene capacidad para atender a 200 personas en su interior y 26 al aire libre. Estratégicamente ubicado en la calle Perticone 215, el local ofrece comodidades adicionales como área de recreación con pelotero para los más chicos, estacionamiento para 27 vehículos, servicio de Auto Mostaza y una caja de dely.

"Esta nueva sucursal es la más grande de la Patagonia y representa la creación de más de 50 nuevos empleos, brindando oportunidades laborales, especialmente para jóvenes que buscan su primer trabajo", comunicó la empresa a este medio.

La sucursal estará abierta de 08:00 a 00:00 hs de lunes a jueves, de 08:00 a 02:00 hs los viernes y sábados, y de 09:00 a 01:00 los domingos, garantizando así que los clientes puedan disfrutar de la amplia propuesta gastronómica de Mostaza en cualquier momento del día.

Mostaza abrió su sexto local en Neuquén y plantea 30 inauguraciones este año

La cadena tiene en agenda al menos una apertura más en Neuquén próximamente.

Fast Food en Argentina

Gracias a su sólida presencia federal, Mostaza se destaca con más de 180 locales en distintos puntos del país y empleando a más de 9.000 personas de forma directa, número que se va incrementando conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante a través de su renovado modelo de gestión de negocios; Mostaza All In One.

Mostaza considera que esto la consolida como el fast food más federal y una de las empresas con mayor pisada en el mercado de franquicias.

La compañía tiene planes ambiciosos para el futuro, proyectando la inauguración de un total de 30 nuevas tiendas en todo el país durante el 2024 y una inversión estimada de más de 30 millones de dólares.

Por su parte, Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía contabiliza más de 2.350 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, en 20 países, que juntos empleaban a más de 95 mil personas hasta fines de 2023. De acuerdo a los datos relevados por Clarín, en Argentina tiene 226 locales.

Fútbol y cultura joven argentina

Mostaza enlistó a Luis Suárez para promover una nueva hamburguesa

Mostaza tiene un amplio menú de hamburguesas y complementos. Desde hamburguesas clásicas hasta opciones de cafetería, ensaladas, tostados, helados, y la popular cajita infantil, la oferta incluye también la línea Cero Carne, con hamburguesas vegetarianas y veganas a base de proteína vegetal.

Otra parte de su estrategia de expansión de marca fue la inversión en marketing y publicidad de la mano de los más reconocidos jugadores de fútbol a nivel internacional, como el arquero del Aston Vila y la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, y el delantero uruguayo de Inter Miami FC, Luis Suárez. Cada uno de ellos no solo protagonizó una campaña de Mostaza sino que tuvo su hamburguesa insigne.

Suárez fue la cara de La Mega Boom de Mostaza, bañada en salsa cheddar y bacon. Se promovió con una publicidad musicalizada por C.R.O. "La Mega Boom de Mostaza ha emergido como un fenómeno viral entre los más jóvenes, convirtiéndose en la favorita de los menores de 25 años. A tres años de su lanzamiento y con una nueva publicidad protagonizada por el crack uruguayo, Luis Suárez, y musicalizada por C.R.O., Mostaza celebra esta icónica hamburguesa", dijo la marca al respecto.

"La Mega Boom es más que una hamburguesa; es el ícono de una generación que busca sabores y experiencias únicas. Para esta campaña, elegimos a Luis Suárez, quien forma parte del club más seguido por los adolescentes, y C.R.O., el rapero de la escena argentina. Esta elección refuerza nuestra posición como la marca favorita de los jóvenes", explicó entonces Pablo Cella, Director de Marketing de Mostaza.

Así fue que, luego de un comienzo de año con muchas activaciones de verano en la costa argentina, como la fiesta Polenta en su food truck de Pinamar, Mostaza trabajó con la estrella del Inter Miami y con uno de los principales artistas urbanos.

Para seguir innovando, y justo a tiempo para el comienzo de la Copa América, Mostaza lanzó su hamburguesa "Mega Épica Huevo". Con la misma, se marcó la vuelta del "Dibu" Martinez como protagonista de las campañas de la cadena y además sumó a otros referentes de los jóvenes como Nati Jota, Homero Pettinato, Toto Kirzner y el cantante Trueno con su hit "Tranky Funky".

La campaña de Mostaza con "Dibu" Martínez para la Copa América

La "Mega Épica Huevo" es una hamburguesa con ingredientes premium como doble huevo, salsa barbacoa ahumada, cebolla grillada, bacon, pan de papa además del clásico medallón de carne y queso cheddar.

Además de la "Mega Épica Huevo", Mostaza presentó una edición especial de su cajita dedicada a la Copa América, cuya curaduría de diseños estuvo a cargo de Mandihna Martinez, la esposa de "Dibu".

Entre los juguetes para elegir se encuentran dos muñequitos estilo Funko Pop del Dibu Martinez, un arco, y una pelota con juegos de cartas diseñados por el reconocido artista visual, Santiago Landaburo, quien ha trabajado en proyectos con empresas como FIFA y Ronaldinho App. También están disponibles dos vasos coleccionables, con diseños exclusivos de Landaburo.

"Esta campaña renueva el diálogo de Mostaza con la gen Z, y anticipa el desembarco de la marca en el streaming y la música, para seguir alimentando la irreverencia de nuestro público objetivo. Creemos que en el marco de la Copa América, Mostaza logró convocar a grandes jugadores, salimos a la cancha con una selección llena de talentos, estamos ilusionados" afirmó Pablo Cella, en un comunicado enviado a este medio.

A través de esta estrategia de aperturas de sucursales y asociaciones con estrellas del fútbol mundial, Mostaza apunta a posicionarse como la principal cadena de hamburguesas y comida rápida de Argentina, compitiendo cabeza a cabeza con Mc Donald's.