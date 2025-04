Jorge Mario Bergoglio, quien en los últimos 12 años fue Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y tomó el nombre de Francisco, falleció este lunes 21 de abril de 2025, a los 88 años.

Su última aparición pública fue en el Domingo de Resurrección, celebrado el 20 de abril, cuando dio la bendición de urbi et orbi, horas antes de morir.

Salarios en el Vaticano

La figura del Sumo Pontífice, siempre estuvo vinculada a su voto de pobreza. Y en el documental Amén: Francisco Responde, el mismísimo Francisco mencionó el sueldo que cobran los cardenales.

"A mí no me pagan nada", dijo textualmente Francisco. Y agregó: "Cuándo necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo".

Es decir, el Papa no cobra un salario, pero aún así Francisco aplicó recortes al presupuesto de gastos de la Iglesia Católica. En el medio especializado Zenit informaron, a finales de octubre de 2024, que tras reducir los descuentos en el alquiler de viviendas en el Vaticano, más un recorte salarial del 10% en 2021, el Papa Francisco había anunciado otra rebaja en los sueldos de los trabajadores de la Santa Sede.

En una carta firmada por el Prefecto de Economía Maximino Caballero Ledo, se explicaba que iban a eliminar la "bonificación de secretaría" y la denominada "asignación de oficina". Esto supuso (entró en vigor el 1 de noviembre de 2024) una reducción del 10% en los salarios del Vaticano, lo que dejó el sueldo de los cardenales en unos 5.000 euros, indicó Business Insider.

En el último presupuesto, el Vaticano anunció que tenía un déficit de 83 millones de euros, lo que exigía la aplicación de recortes. Con más de 2.000 empleados, los costos de personal son el mayor gasto que tiene el Vaticano, lo que se une a que las donaciones cada vez son menores. Por ello, el Papa Francisco afirmó que los recortes eran necesarios para asegurar el futuro de la Iglesia.

Vatican News publicó que, en 2023, "los ingresos del Fondo del Óbolo de San Pedro, destinado a cubrir las necesidades de la Iglesia, ascendieron a 52 millones de euros, mientras que los gastos ascendieron a 109,4 millones de euros.

El Fondo, explicaron en Vatican News, se alimenta principalmente de tres formas: la colecta recogida en las iglesias de todo el mundo con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, y transmitida a la Santa Sede por las diócesis italianas y, a través de las Representaciones pontificias, por diócesis extranjeras; ofertas directas enviadas mediante transferencias bancarias a cuentas bancarias y postales, cheques o vía sitio web con tarjetas de crédito y PayPal; legados hereditarios.

La proporción recibida de las diócesis fue del 31,2%, mientras que el 2,1% provino de donantes privados. A esto hay que sumar la parte derivada de las Fundaciones (13,9%) y un 1,2% residual de las Órdenes religiosas.