Mayo es un mes cargado de feriados y que arranca con un fin de semana largo.

Pero tendrá además un condimento especial, será el mes en el que se estrene el nuevo esquema de días no laborables por fines turísticos, en lugar de feriados para ese propósito.

Cuáles serán los feriados y días no laborables de mayo, cuáles se trabajan y cuáles no y cómo se pagan.

Feriados de mayo 2025

Los tres días de descanso de mayo 2025 serán los siguientes:

jueves 1 de mayo, Día del Trabajador .

. viernes 2 de mayo, Día no laborable con fines turísticos .

. domingo 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo.

De acuerdo al Calendario oficial de feriados y días no laborables del Ministerio del Interior de la Nación, el 1 y el 25 de mayo son feriados inamovibles. En cambio, los días de descanso por fines turísticos, por decreto del presidente Javier Milei, ya no son feriados sino días no laborables.

Todos los feriados y días no laborables de 2025, de acuerdo al calendario oficial

Qué se celebra el feriado del 1 de mayo

El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha especial que se celebra en todo el mundo y que en la Argentina es un feriado inamovible.

A nivel internacional, es una fecha emblemática que rinde homenaje a las luchas obreras por derechos laborales fundamentales. Su origen se remonta a 1886, en Chicago (Estados Unidos), donde miles de trabajadores iniciaron una huelga masiva para exigir la jornada de ocho horas, en un contexto en el que las fábricas imponían turnos de hasta 18 horas diarias.

La protesta alcanzó su punto crítico el 4 de mayo de 1886, durante la revuelta de Haymarket. Tras días de movilizaciones, una bomba estalló en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y la policía, lo que derivó en una represión violenta con decenas de muertos y heridos. Ocho sindicalistas anarquistas -conocidos como los "Mártires de Chicago"- fueron acusados sin pruebas y condenados: cinco a muerte (cuatro en la horca y uno por suicidio) y tres a prisión.

En 1889, durante el Congreso de la Segunda Internacional Socialista en París, se estableció el 1 de mayo como jornada de reivindicación global, en memoria de los obreros ejecutados y como símbolo de la lucha por mejores condiciones laborales. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la jornada de 8 horas como estándar global, un logro directamente vinculado a las movilizaciones de 1886.

Hoy, el 1 de mayo sigue siendo una fecha clave para reflexionar sobre los derechos laborales, la equidad y la justicia social, además de un recordatorio de la importancia del movimiento sindical en la historia moderna.

En la Argentina esta fecha es un feriado nacional. Además, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización el miércoles anterior, en rechazo a las "políticas de exclusión y ajuste" del Gobierno Nacional, bajo el lema "el trabajo es sagrado".

Qué se celebra en el feriado de 25 de mayo

En Argentina, el 25 de mayo se celebra el Día de la Patria en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. Este día marca el inicio del proceso de independencia argentina y la formación del primer gobierno patrio, por eso se celebra en todo el país con un feriado inamovible.

El 25 de mayo de 1810, se llevó a cabo la destitución del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se formó la Primera Junta, dando paso a un nuevo gobierno criollo. Este evento es considerado un hito fundamental en la historia argentina, ya que marcó el inicio de la ruptura con España y el camino hacia la independencia.

Cada año, el 25 de mayo se celebra con diversos actos, como desfiles patrióticos, ceremonias oficiales y actividades culturales en todo el país, recordándonos la importancia de este hito histórico.

Qué pasará con el feriado del 2 de mayo

Finalmente el 2 de mayo no será feriado sino día no laborable por fines turísticos, un cambio que instituyó la gestión nacional de La Libertad Avanza en 2025, mediante el Decreto 1027/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La medida impactará los feriados por motivos turísticos, que el Gobierno Nacional este año definió para los días viernes 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre.

El cambio es sobre todo para los trabajadores registrados, ya que los informales no tienen garantizados sus derechos laborales. En este caso, lo que cambia es que un feriado nacional es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores, establecido por ley. El empleado no tiene la potestad para renunciar a su derecho de descanso laboral durante el feriado, y en caso de que trabaje en esa fecha, se le debe pagar una doble jornada. En tanto que en el día no laborable, queda a discreción del empleador si se trabaja o no, y en caso de requerirlo, no se paga extra como si fuese un feriado.

Por lo tanto, los días 1 y 25 de mayo, en caso de que al trabajador le toque prestar tareas, cobrará por las mismas un recargo de 100% más o lo que se conoce como "doble jornada". En cambio, por el día no laborable del 2 de mayo, quienes trabajan no cobrarán extra por esa fecha. Y en el caso de que se otorgue como día libre el 2 de mayo, no implica una reducción del salario mensual habitual.

Por eso, los trabajadores cuyo empleador decida que deberán trabajar el viernes que viene, no tendrán un pago mayor al de jornada simple, y además verán interrumpido su fin de semana largo, conformado por el feriado del 1 de mayo y el primer sábado y domingo del mes.