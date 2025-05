¿Recibirán los vendedores de los shoppings el último aumento de sueldo acordado en paritarias, que el gobierno nacional no homologó aún?

Como empleados de comercio, el sueldo de los vendedores en los shoppings de todo el país se define por paritarias. Algunas marcas, además, pagan plus por objetivos o comisiones, que no se definen en la negociación sindical.

Se dice que quien sabe vender tendrá trabajo para toda la vida. Es uno de los oficios más antiguos del mundo. Pero también es de los más competitivos, sobre todo en locaciones como los shoppings, que incrementan el tráfico de clientes hacia las tiendas.

Es un trabajo muy sacrificado que, como los shoppings suelen abrir de lunes a lunes, implica francos rotativos y horarios extensos, sin descansos los feriados, generalmente. A la vez, la cantidad de ventas, la seguridad de los locales, la infraestructura y el tipo de trabajo registrado con beneficios, también vuelve muy atractivo el tener un empleo de vendedor en un shopping.

En ese marco, cuál es el sueldo que se les paga hoy a los vendedores de shopping en la Argentina y qué salario inicial piden para entrar a un nuevo trabajo. A la vez, ¿recibirán el último aumento acordado en paritarias aunque el Gobierno no lo homologue?

Cuánto cobra un vendedor de shopping

En general, los vendedores de las marcas que pueblan los shoppings y centros comerciales del país son empleados registrados debidamente ante las autoridades (ARCA exAFIP), por eso están contratados por convenio. Este es uno de los "ingredientes" que

El convenio colectivo que les corresponde es el de empleados de comercio N° 130/75. En ese marco, los sueldos de abril (que se pagan en mayo) para los vendedores afiliados serán los siguiente:

Vendedores

Categoría A: $ 1.099.625

Categoría B: $ 1.031.261

Categoría C: $ 1.038.469

Categoría D: $ 1.054.332

Estas categorías se reflejan en las escalas salariales y en las responsabilidades que cada vendedor debe cumplir dentro del establecimiento. Básicamente, las categorías de los vendedores se diferencian de la siguiente manera, según el convenio de empleados de comercio:

Vendedor A: Se dedica a la degustación y demostración de productos.

Se dedica a la degustación y demostración de productos. Vendedor B : Realiza tareas de venta y promoción de productos.

: Realiza tareas de venta y promoción de productos. Vendedor C : Tiene responsabilidades adicionales como gestión de equipos y es responsable de una sección específica.

: Tiene responsabilidades adicionales como gestión de equipos y es responsable de una sección específica. Vendedor D: Es el jefe de ventas, responsable de todo un equipo o sección.

Vale la pena hacer la aclaración de que los listados aquí son salarios básicos sin tener en cuenta comisiones por ventas u objetivos, presentismo, antigüedad, y otros extras que puedan cobrar los vendedores de shoppings o que las marcas para las que trabajan decidan ofrecerles (por ejemplo, plus de almuerzo, un monto en productos o servicios de la empresa, etc.)

A la vez, y es innegable también, en ventas hay una importante cantidad de personas trabajando de manera informal, ya sea porque son independientes o dueñas de su negocio, o porque no se ven posibilitados de reclamar por condiciones de trabajo dignas. Estos vendedores no suelen estar por convenio ni tienen garantizado el pago de estos sueldos mínimos, pero no suele ser el caso de quienes trabajan en los shoppings o centros comerciales.

Salario mínimo requerido

Conocer qué sueldo le corresponde a los vendedores de los shoppings de acuerdo a su categoría y función es útil a la hora de aplicar a una vacante laboral para este rubro.

Según pudo relevar la plataforma de búsqueda de trabajo y talento, Bumeran, para el puesto de vendedor la mediana salarial entre los salarios requeridos por sus usuarios que aplican a puestos en ventas fue de $881.741 por mes. Esa estadística se calcula en base a 146.051 salarios pretendidos volcados en su sistema.

Una plataforma similar, también de la compañía Jobint, ZonaJobs, registra para los salarios requeridos en el área de ventas una mediana de $897.350 pesos por mes.

¿Recibirán los empleados de comercio el aumento de mayo?

Los vendedores de shopping son, en rigor, empleados de comercio, el gremio más numeroso del país, con más de 1,2 millones de afiliados.

Se trata de la la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) que a fines de abril logró cerrar otro acuerdo paritario para un aumento salarial no remunerativo de 5,4% a abonarse en tres tramos, comenzando con los sueldos de abril, que se pagan en mayo.

El esquema de suba salarial sería el siguiente:

1,9% a partir de abr-25,

a partir de abr-25, 1,8% a partir de may-25,

a partir de may-25, 1,7% a partir de jun-25.

Sin embargo, y pese a que esos incrementos no se equiparan con la inflación, que consistentemente fue superior al 2%, el gobierno nacional quiso reunir a las cámaras empresarias del sector y al gremio de empleados de comercio una vez más para renegociar. Las autoridades a nivel nacional deben homologar el acuerdo paritario para que entre en vigencia, y están recurriendo a dilatar las homologaciones siempre que las subas de sueldo superen el 1% mensual, para mantener a raya los sueldos y la inflación.

En respuesta, Armando Cavallieri, secretario general de Comercio, mencionó en un comunicado esta semana que "que el aumento firmado con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), correspondiente al trimestre abril-junio, "se encuentra plenamente vigente, de acuerdo con lo establecido por las partes", ya que "el acta suscripta contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata".

"Para el caso de estar pendiente la homologación del acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención ‘pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’, el que quedará reemplazado y compensado por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo", subrayó FAECyS en un comunicado.

En ese marco, lo más probable es que los vendedores que trabajan en los shoppings reciban los aumentos de sueldo pactados en tiempo y forma en paritarias, más allá de cuando se produzca la homologación del mismo.