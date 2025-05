Desde febrero de este año las empleadas domésticas en la Argentina no tienen un ajuste de salario. El sueldo que cobrarán en mayo, de no mediar una resolución que incremente sus haberes, será equivalente al de febrero.

Incluso entonces, en la última actualización que recibieron las empleadas domésticas, pasaron a cobrar 1,2% por encima de los salarios de enero 2025.

En el primer cuatrimestre nada más, la inflación acumulada que comunicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue de 11,6%, lo cual deja a las empleadas domésticas con una pérdida de salario real enorme en lo que va del año.

¿Qué debe ocurrir para que las empleadas domésticas tengan un aumento de sueldo?¿Y cuál es el valor por hora y por mes que recibirán en mayo?

Escala salarial para empleadas domésticas: segundo semestre

Mientras no ocurra una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que define las alzas salariales de las empleadas domésticas, prevalece la última escala salarial homologada, que es la siguiente:

Supervisor/a

Con retiro : $3.454 por hora y $430.878 mensuales.

: $3.454 por hora y $430.878 mensuales. Sin retiro: $3.783 por hora y $479.950 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.270 por hora y $400.310 mensuales.

$3.270 por hora y $400.310 mensuales. Sin retiro: $3.585 por hora y $445.613 mensuales.

Caseros

Hora: $3.089 y $390.567 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro : $3.089 por hora y $390.567 mensuales.

: $3.089 por hora y $390.567 mensuales. Sin retiro: $3.454 por hora y $435.246 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro : $2.863 por hora y $351.233 mensuales

: $2.863 por hora y $351.233 mensuales Sin retiro: $3.089 por hora y $390.567 mensuales

A estos valores mínimos para la hora y el mes de servicio de limpieza, los empleadores deben sumar aportes y cargas sociales, además del pago de los plus que correspondan (1% por año de antigüedad, y el plus de 30% por trabajo en zona desfavorable).

De no mediar una nueva actualización, con esta escala comenzarán a cobrar sus haberes las empleadas domésticas el segundo semestre de 2025.

¿Qué medidas pueden tomar los empleadores a favor de la empleada doméstica?

Está claro que con una inflación del 2,8% mensual en abril y de 11,6% acumulada en los primeros cuatro meses del año, la falta de actualización salarial de las empleadas domésticas en la Argentina está seriamente disminuída.

Por eso, los empleadores con las mejores prácticas hacia sus empleadas domésticas comprenden que estos valores son solo una referencia mínima y ajustan el pago por mes o por hora de acuerdo a la inflación oficial o a otros parámetros que le permitan a las trabajadoras acceder a una mejor calidad de vida y a que el trabajo les siga resultando redituable también.

Ese ajuste incluso se puede considerar en el recibo de sueldo de la empleada a cuenta de futuros aumentos, de manera de que cuando efecivamente se produzca una suba de los haberes de las empleadas domésticas, ese aumento otorgado antes por el empleador ya lo contemple.

Otra buena práctica que tienen los empleadores de las trabajadoras domésticas es pagarle también los viáticos, sobre todo tras los aumentos de precio que recibieron las tarifas del transporte público.

Con esas subas en el boleto de colectivo, tren o subte, la ecuación entre costo y beneficio de trabajar como empleada doméstica muchas veces se volvía inviable si la trabajadora tenía que costear el pasaje de su propio bolsillo. Esto es así sobre todo para las que trabajan por horas y no están mensualizadas, ya que por pocas horas de trabajo tener que pagar el transporte ida y vuelta hacia el hogar en el que prestan tareas era un costo demasiado alto.

El pago de viáticos también puede consignarse en el recibo de sueldo que el empleador debe entregar todos los meses a la empleada doméstica registrada.

¿Por qué conviene tener a la empleada doméstica registrada?

Vale la pena aclarar que los valores de la escala salarial mencionada en este artículo solo aplican como mínimos básicos de la actividad del servicio doméstico registrado debidamente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El empleador siempre puede abonar más que el salario mínimo que requiere la ley de acuerdo a las tareas, modalidad y categoría de la empleada doméstica.

Aquellas empleadas domésticas cuyos empleadores no registraron el vínculo laboral en ARCA no se encuentran bajo la protección de las leyes laborales, y no solo no tienen garantizados estos ingresos mínimos, sino que tampoco cuentan con los beneficios de los trabajadores en la Argentina, como licencias por enfermedad, vacaciones pagas, permiso de maternidad, etc. Solo se rige su relación laboral por el vínculo acordado entre las partes.

Si bien la Ley de Bases aprobada en el Congreso Nacional el año pasado eliminó las multas por no registración o registración defectuosa de la empleada doméstica en ARCA, lo que corresponde al empleador es tener en regla el vínculo laboral con la trabajadora.

Con el debido registro de la empleada doméstica en ARCA esta y su empleador acceden a las protecciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social .que por ejemplo se hace cargo de su salario en el caso de una licencia por embarazo-, permite que la trabajadora acceda a contrato y recibo de sueldo que luego puede tener que presentar en distintos trámites, accede a programas de apoyo económico y beneficios.

Por eso, aunque no haya multas inmediatas por falta de registro de la empleada doméstica, la informalidad puede generar problemas legales al empleador en el futuro, limitaciones para la trabajadora. Por eso lo ideal es mantener el vínculo laboral registrado y los salarios al menos en línea con lo que corresponde de acuerdo a la escala para el personal doméstico.