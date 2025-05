Con la confirmación de que las cámaras del sector pagarán el aumento de sueldo a empleados de comercio negociado por el sindicato más numeroso del país, FAECyS, los salarios de vendedores y encargados de local llegarán con aumento en junio. A eso se suma además el pago del bono por única vez que deberán pagar los empleadores.

Días atrás, tanto el gremio como las cámaras del sector informaron un acuerdo salarial del 5,4% en tres tramos, además de una suma fija mensual entre abril y mayo.

El acuerdo incluyó una cláusula en la cual los empleadores -supermercados, marcas de shopping, etc.- se comprometían a abonar estas alzas independientemente de si el gobierno nacional demoraba la homologación del acuerdo y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

Cuál es el aumento de sueldo de empleados de comercio en junio

En la última negociación paritaria, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) negoció con las cámaras del sector las siguientes subas escalonadas:

1,9% por los sueldos de abril (que se pagaron en mayo)

por los sueldos de abril (que se pagaron en mayo) 1,8% por los sueldos de mayo

por los sueldos de mayo 1,7% por los sueldos de junio

A eso, se suma una suma fija en cada mes de $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio para los inscriptos en el convenio colectivo (CCT 130/75).

Por lo tanto, los empleados de comercio que cobrarán por convenio sus salarios en junio, percibirán una mejora del 1,8% (por el mes trabajado en mayo) respecto a lo que cobraron en mayo, además de los 40.000 pesos de bono.

Escala salarial de empleados de comercio en junio 2025

En junio los empleados de comercio cobrarán los salarios de mayo, con el 1,8% de incremento intermensual correspondiente y la suma extra por única vez de 40.000 pesos negociada por el sindicato.

En ese marco, la escala salarial de los empleados de comercio será la siguiente:

Maestranza:

Categoría A: $1.019.968

Categoría B: $1.022.805

Categoría C: $1.032.744

Administrativos:

Categoría A: $1.030.617

Categoría B: $1.034.880

Categoría C: $1.039.138

Categoría D: $1.051.919

Categoría E: $1.062.567

Categoría F: $1.078.187

Cajeros:

Categoría A: $1.034.165

Categoría B: $1.039.138

Categoría C: $ 1.045.528

Vendedores:

Categoría A: $1.034.165

Categoría B: $1.055.470

Categoría C: $1.062.567

Categoría D: $1.078.187

Auxiliares Generales:

Categoría A: $1.034.165

Categoría B: $1.041.265

Categoría C: $ 1.064.697

Auxiliares Especiales:

Categoría A: $1.042.689

Categoría B: $ 1.055.467

Al salario básico listado en la escala, de acuerdo a la tarea y categoría, los empleadores deben adicionar cuando corresponda:

Presentismo: el adicional es del 8,33% (una doceava parte) del salario mensual) siempre y cuando el empleado no haya tenido más de una ausencia injustificada en el mes.

el adicional es del (una doceava parte) del salario mensual) siempre y cuando el empleado no haya tenido más de una ausencia injustificada en el mes. Antigüedad : esteplus se calcula sobre el salario básico y se paga un porcentaje que varía según la antigüedad del empleado.

: esteplus se calcula sobre el salario básico y se paga un porcentaje que varía según la antigüedad del empleado. Plus por Zona desfavorable : En provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y otras, los empleados de comercio reciben un adicional del 20% sobre su salario, mientras que en Río Negro y Neuquén es del 5%, según Sueldos Net y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

: En provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y otras, los empleados de comercio reciben un adicional del 20% sobre su salario, mientras que en Río Negro y Neuquén es del 5%, según Sueldos Net y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Adicional por falla de caja: En el caso de cajeros, hay un adicional por falla de caja que se paga trimestralmente, también definido en el CCT 130/75. Este adicional se calcula sobre el sueldo básico y se liquida trimestralmente, dividiendo el monto anual en cuatro cuotas.

Y claro que al salario básico y a los adicionales en junio se le sumará además el bono de 40.000 pesos negociado en paritarias para ese mes.

Conflicto por el sueldo de empleados de comercio

Desde principios de este año el gobierno nacional avisó informalmente que, en su lucha para frenar la inflación, no homologará acuerdos salariales alcanzados en paritarias que superen el 1% mensual. Esto en el marco de una inflación que no bajó, de acuerdo a datos oficiales, del 2,2% en toda la era de la gestión de La Libertad Avanza, y que en abril quedó en 2,8% intermensual. Como mecanismo para asegurarse ese límite, demora la homologación de los acuerdos conseguidos al no publicarlos en el Boletín Oficial de la Nación Argentina, forzando así a algunos sectores a negociar a la baja.

Al ver los montos acordados por las cámaras del sector de comercio con FAECyS ligeramente por encima de esa pauta oficial y por debajo de la inflación, desde el Ministerio de Capital Humano se convocó al gremio y a las patronales a una nueva reunión para redefinir las alzas. FAECyS se negó de plano a participar, aduciendo que las cámaras ya se habían comprometido en el acuerdo firmado a pagar igual los aumentos de sueldo si se demoraba su publicación en el Boletín.

Ante la falta de homologación, las principales cadenas de supermercados agrupadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) decidieron no abonar el incremento salarial ni las sumas fijas pactadas para abril, afectando a unos 120.000 trabajadores del sector. Esta decisión se basó en el aval tácito del gobierno, que ratificó públicamente que el acuerdo no sería convalidado.

FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, declaró el estado de alerta y comenzó asambleas en los lugares de trabajo. El sindicato denunció la "intromisión" del gobierno en las paritarias libres y exigió el cumplimiento inmediato del acuerdo, recordando que el acta firmada contemplaba una cláusula que obligaba a las empresas a pagar los aumentos aun sin homologación oficial, bajo la figura de "pago anticipado a cuenta".

En un comunicado de prensa del 12 de mayo, FAECyS confirmó que "gracias a su diálogo responsable con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), y en reconocimiento a la validez del acuerdo firmado paritario firmado, correspondiente al trimestre abril-junio, los supermercados y comercios se comprometieron a abonar durante la corriente semana los incrementos salariales previstos. Esta decisión refuerza la vigencia del convenio y aporta certidumbre a miles de trabajadores del sector."

El conflicto se transformó en un caso testigo para el mundo sindical argentino, con la posibilidad de que su desenlace impacte en futuras negociaciones paritarias de otros sectores. La tensión continúa, y no se descartan nuevas medidas de fuerza si persiste la negativa a homologar y pagar los aumentos acordados.

Por otra parte, siempre vale la pena recordar que estos salarios listados por convenio son los mínimos básicos legales para un trabajo a tiempo completo de Empleado de comercio en la Argentina. Luego las empresas de manera particular pueden abonar mejores sueldos, ofrecer beneficios o plus salariales extra, más allá de lo que la ley requiere.

En el caso de quienes se desempeñan como empleados de comercio de manera informal, sin que el vínculo laboral con su empleador esté registrado con las autoridades impositivas (ARCA) y de seguridad social (Anses) no tienen garantizados estos sueldos mínimos básicos ni ningún otro derecho laboral vigente en la Argentina, como las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o por maternidad, entre otros. En este caso, tanto el salario como los beneficios y pago de aguinaldo son acuerdos que el particular debe mantener con su empleador.