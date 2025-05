Al elegir una carrera universitaria, intervienen muchos factores: las preferencias personales, la vocación, las tradiciones familiares y las habilidades propias. Pero uno de los aspectos que más pesa es la combinación entre los estudios y las oportunidades de trabajo y empleo que cada opción ofrece. En medio de la amplia oferta académica, hay un título poco elegido que destaca por tener una de las mejores proyecciones laborales.

Para muchos estudiantes, la salida laboral es un factor decisivo a la hora de elegir qué seguir. Algunas carreras ofrecen trayectorias profesionales claras y definidas, mientras que otras abren un abanico de posibilidades más amplio, pero también más incierto.

Dentro del universo de títulos universitarios, hay opciones con mayores niveles de empleabilidad, aunque no siempre figuran entre las más elegidas por los jóvenes.

Una oportunidad laboral segura que pasa desapercibida

No tiene marketing. No es trendy. No aparece en las series de Netflix ni en las listas de "profesiones del futuro". No obstante, la carrera de Ingeniería Agrónoma, que, aunque poco conocida, tiene una empleabilidad prácticamente garantizada.

Según datos del medio ABC, este título presenta una probabilidad del 100% de conseguir trabajo tras la graduación, algo que puede parecer sorprendente.

Mientras miles de jóvenes se vuelcan a carreras saturadas como Abogacía, Psicología o Comunicación, la Agronomía –fundamental para el motor productivo de la Argentina– sufre una paradoja: tiene más campo laboral (literalmente) que alumnos.

Durante los años 90, esta carrera fue muy demandada, con alrededor de 5.000 inscriptos anuales. Sin embargo, en la actualidad los estudiantes suelen inclinarse por otras ingenierías más atractivas para ellos, ya que asocian la Ingeniería Agrónoma con trabajar en el campo, una idea que limita su atractivo, según sostienen expertos consultados.

La Ingeniería Agrónoma es, según fuentes consultadas, la gran desconocida dentro del universo de las biotecnologías. No se ha logrado transmitir con claridad a los estudiantes en qué consiste esta carrera ni cuál es su relevancia estratégica frente a los desafíos actuales.

Ingeniería en petróleo: ¿por qué es tan demandada pero con pocos egresados?

Aquí el lado B. El mercado petrolero en el país ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años. En respuesta a esta demanda, la Universidad de Buenos Aires lanzó la carrera de Ingeniería en Petróleo en 2015. Sin embargo, a la fecha, solo cuenta con 9 egresados. La universidad se encuentra entre las más destacadas a nivel mundial, ubicándose en el puesto 24 del ranking QS. Además, se destacan las áreas en las que pone énfasis, como el cambio climático global, la provisión de energía, las problemáticas de vivienda, transporte y comunicaciones, siempre con un enfoque en el respeto por los recursos para las futuras generaciones. Además, se espera que un ingeniero en petróleo sea capaz de interpretar datos provenientes de geólogos, geofísicos, químicos y físicos, así como de desarrollar métodos y optimizar procesos para la explotación de yacimientos, utilizando todas las tecnologías disponibles. Sin embargo, según se ha informado, la escasez de egresados se debe principalmente a la dificultad que presenta la carrera.

La paradoja de la Ingeniería Agrónoma: gran demanda, poca matrícula

Aunque la demanda de profesionales en este campo es alta y las empresas los buscan de forma activa, la matrícula ha caído de manera sostenida, incluso frente a una necesidad concreta del mercado.

En definitiva, la Ingeniería Agrónoma representa una oportunidad laboral sólida, aunque aún no logra captar el interés suficiente de quienes eligen una carrera de estudio. Tal vez no tenga el glamour de otras profesiones, pero ofrece algo mucho más difícil de conseguir: empleo asegurado. En un contexto donde estudiar no siempre garantiza trabajo, ¿no será hora de mirar más allá de las modas?