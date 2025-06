Por estos días los trabajadores argentinos en relación de dependencia están cobrando su medio aguinaldo de junio 2025.

Se suele simplificar el cálculo de aguinaldo diciendo que es siempre el 50% del mejor sueldo cobrado en los últimos seis meses previos al pago. Aún así, a veces los trabajadores se sorprenden al ver el monto recibido, porque no concuerda con lo que ellos calcularon.

Esto es así porque no todo lo cobrado en la remuneración total es tenido en cuenta para el aguinaldo, sino que solo se suelen tomar los ítems remunerativos que figuran así en el recibo de sueldo.

La liquidación del aguinaldo es un tema complejo, que muchas personas se especializan para realizar profesionalmente. Por eso, siempre es conveniente cuando hay dudas sobre los montos que corresponden pagar, consultar con un contador experto. En caso de no poder hacerlo, de esta manera se puede calcular el aguinaldo de junio 2025.

Cuál es la fórmula para calcular el aguinaldo

Para hacer la fórmula del cálculo del aguinaldo se debe tomar el 50% del mejor sueldo del último semestre.

Y para estimar el proporcional del aguinaldo que les corresponde cobrar a quienes no completaron un semestre entero de trabajo para un mismo empleador, se toma el mejor sueldo y se lo divide por 12, el resultado se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

(salario / 12) x cantidad de meses trabajados.

Como puede apreciarse rápidamente, en este cálculo la base es el mejor salario. Pero de ese salario no todos los ítems cuentan. Por eso, conocer la lista de plus y montos a incluir en ese primer cálculo será fundamental para saber cuánto se debe cobrar de aguinaldo.

Cuáles son los ítems del sueldo que entran en el cálculo de aguinaldo

El cálculo de aguinaldo se hace con los ítems remunerativos del mejor sueldo del último semestre.

¿Cuáles son los ítems que entran en el aguinaldo? Los siguientes:

Salario básico

Comisiones

Viáticos sin comprobante

Remuneraciones en especie: casa, habitación y comida

Bonificaciones adicionales

Propinas habituales y no prohibidas.

Bonus o bonos por objetivos cumplidos

Salarios por enfermedad accidente profesional

Horas extra

Vacaciones y plus vacacional

Si un aumento de sueldo, un bono o un incremento en un beneficio remunerativo ingresa o no en el cálculo del aguinaldo frecuentemente son arreglados entre los gremios con las patronales en el marco de las negociaciones paritarias.

Por otra parte, no se incluyen en el cálculo los conceptos no remunerativos, como los beneficios sociales, asignaciones familiares o las sumas que se abonan por reintegro de gastos.

Diferencia entre remunerativo y no remunerativo

Como mencionamos, generalmente solo los ítems remunerativos del recibo de sueldo ingresan en el cálculo de aguinaldo. La principal diferencia entre un monto remunerativo y no remunerativo radica en si están sujetos a aportes y contribuciones a la seguridad social, y si se consideran para el cálculo de otros beneficios laborales como el aguinaldo.

Ítems remunerativos:

Son aquellos conceptos que constituyen una contraprestación por el trabajo realizado por el empleado. Es decir, son la base del salario y lo que el empleado "gana" por su labor.

Éstos están sujetos a aportes personales (descuentos que se le hacen al empleado, como jubilación, obra social, PAMI) y contribuciones patronales (montos que el empleador paga sobre el sueldo del empleado a la seguridad social).

Ítems No Remunerativos:

Son sumas de dinero que el empleado recibe, pero que no constituyen una contraprestación directa por su trabajo, sino que tienen otro propósito (por ejemplo, resarcir un gasto, un beneficio social, etc.). No están sujetos a aportes ni contribuciones a la seguridad social.

Estos últimos no se tienen en cuenta para el cálculo de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones u otros conceptos laborales, a menos que una ley específica lo determine.

Algunos ejemplos más comunes de ítems no remunerativos son:

Asignaciones familiares.

Indemnizaciones por despido (aunque algunas partes pueden ser remunerativas si incluyen preaviso o integración del mes de despido).

Reintegros de gastos (ej: viáticos con comprobantes).

Beneficios sociales otorgados por ley (ej: ropa de trabajo, cursos de capacitación, guardería, vales de almuerzo dentro de ciertos límites).

Las sumas que se abonan en concepto de licencias por maternidad (a cargo de la seguridad social).

Las gratificaciones que se pagan por única vez o de manera excepcional, siempre que cumplan ciertos requisitos legales para ser consideradas no remunerativas.

La distinción es crucial porque afecta directamente el monto final que el empleado percibe, así como los costos laborales para el empleador y los derechos a futuro del trabajador (como la jubilación).

Cuál es la fecha límite para el pago de aguinaldo

En Argentina la ley que determinó la fecha límite para el pago del aguinaldo es la Ley 27.073, que entró en vigencia en enero de 2015. Esa normativa indica modificar el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) para que se cumpla lo siguiente: "El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año."

De esta manera se busca que el medio aguinaldo de diciembre llegue a las personas antes de que deban abonar los gastos para las fiestas de Fin de Año o las vacaciones de verano.

Para el medio aguinaldo de junio de 2025, la fecha límite legal para su pago es el lunes 30 de junio de 2025.

Sin embargo, la normativa laboral argentina permite a los empleadores un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores a esta fecha. Esto significa que algunos trabajadores podrían ver reflejado el pago hasta el viernes 4 de julio de 2025.

Con estas indicaciones cualquier empleado en relación de dependencia está en condiciones de calcular cuánto debe cobrar por el concepto de medio aguinaldo en junio de 2025, y de exigir el pago en tiempo y forma.