Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, disertó esta semana en la provincia de San Luis sobre la deuda que siente que la Educación en la Argentina tiene con la industria. Allí reveló detalles de lo complejo que es conseguir en el país obreros para operar las plantas de la compañía. "La educación es fundamental para el crecimiento industrial del país", afirmó.

Rocca cerró la cuarta edición del Día de la Educación Roberto Rocca junto funcionarios, como el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, e Irini Wentinck, socia y directora de WTK Conductores Eléctricos. El evento tuvo lugar en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana.

Deuda de la educación con la industria

Rocca destacó: "Miro a la educación como un factor fundamental para el crecimiento industrial del país. Sin industria no hay país. La transformación industrial es un componente esencial de un país, del progreso social, económico y educativo de una sociedad. En el corazón de esto está la educación. Hay varios aspectos en los cuales la educación contribuye a dar fuerza a un proyecto industrial, y es un tema muy relevante y, en algunos aspectos, un tema sobre el cual nuestro país tiene una debilidad estructural que afecta a la capacidad de crecimiento y transformación".

Además, resaltó "Cuando hablamos del esfuerzo que hicimos para construir desde Techint Ingeniería y Construcción la planta de La Calera, de Pluspetrol en Neuquén, tuvimos que entrevistar 10.800 personas para poder lograr 3.800 obreros que trabajaban. Los candidatos fallan en preguntas simples como: si con dos litros de aceite puedo sostener cuatro motores ¿cuántos litros de aceite necesito para sostener diez motores?".

Luego, objetó: "Si pensamos en la transformación de un sistema industrial, necesitamos un nivel educativo capaz de alimentar estructuras y tecnología de avanzada, IA y digitalización. Esta síntesis, que provoca un salto en la capacidad industrial y el progreso, requiere educación. Ahora, los valores de la cultura industrial son esenciales en la educación: el mérito, la disciplina, una visión a mediano y largo plazo, la racionalidad en encarar los problemas y no la casualidad. Este es el fondo de la cultura industrial, distinto de la cultura artesanal".

Del evento en Campana participaron más de 300 invitados, referentes del mundo empresarial, organizaciones educativas, alumnos y miembros de la comunidad de Campana y Zárate. La apertura estuvo a cargo de la directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, Érica Bienek.

"No nos puede dar lo mismo como país que el 95% de los estudiantes del nivel socioeconómico bajo no alcancen el nivel suficiente en matemática", sostuvo Bienek, agregando que "si pensamos en un desarrollo industrial de cualquier tipo de sector privado que apuntale el desarrollo de nuestra Argentina, abramos nuevas ideas, abramos innovación, abramos puentes para trabajar juntos de cara al futuro. Trabajemos juntos lo público y lo privado".

La directiva de Techint se refirió así a los resultados de las pruebas Aprender Secundaria 2024, que el Ministerio de Capital Humano dio a conocer en los últimos días: apenas el 14,2% de los estudiantes logró un nivel satisfactorio o avanzado en Matemática, frente al 58% que alcanzó ese desempeño en Lengua.

La evaluación nacional a más del 70% de los estudiantes de quinto y sexto año, expuso una profunda brecha entre las áreas evaluadas y puso de relieve el impacto del contexto socioeconómico en los aprendizajes.

Según el informe oficial, en Matemática más de la mitad de los estudiantes (54,6%) se ubicó por debajo del nivel básico, mientras que un 31,2% alcanzó ese umbral mínimo. En contraste, Lengua mostró un rendimiento notablemente superior: el 58% logró niveles satisfactorios o avanzados, un 26,2% quedó en el nivel básico y un 15,8% por debajo del mismo.

Expusieron y debatieron a lo largo de la jornada también Cora Steinber, especialista de Educación en Unicef Argentina; Eric Roe, decano del Colegio de Negocios, Ingeniería y Tecnología de la National University (Austin, Texas); José Manuel Thomas, secretario general del Consejo Federal de Educación; Priscila Cruz, presidente y co-fundadora de Todos Pela Educação Brasil; Mariana Albarracín, directora de la Escuela Técnica Roberto Rocca; y Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey.

Escuela Técnica Roberto Rocca

El debate tuvo lugar en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), la primera de una red de escuelas en América Latina, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y dotar de empleabilidad a jóvenes de la zona.

La Escuela, rediseñada en el 2022 buscando fomentar el desarrollo de las habilidades de los alumnos a través de un método de Aprendizaje Basado en Proyectos, fue nombrada como una de las diez escuelas más innovadoras del mundo en el 2023 por la organización T4 Education.

En esa ocasión, la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, fue distinguida tras haber llevado a cabo una transformación de sus espacios y los procesos de aprendizaje de sus estudiantes para prepararlos mejor para los desafíos de la denominada Cuarta Revolución Industrial. Así fue incluida en la lista de las 10 escuelas preseleccionadas para el World’s Best School Prize for Innovation (Innovación).

Las escuelas de Techint se basan en la premisa de que el enfoque tradicional de la enseñanza no funciona para todos los alumnos. En colaboración con Rosan Bosch Studio, el rediseño físico de la institución se inspiró en la escuela High Tech- High en California y escuelas en Barcelona, poniendo al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y fomentando su autonomía. La escuela implementa el Aprendizaje Basado en Proyectos como la metodología principal para que los estudiantes trabajen y aprendan. También ha creado nuevas formas de enseñanza que integran diferentes asignaturas basadas en problemas, preguntas y situaciones de la vida real.

Además, ofrece un sistema de becas que garantiza la admisión a la escuela a través del esfuerzo, dedicación, compromiso y mérito, independientemente de la situación socioeconómica de la familia. Como resultado de su enfoque de educación basada en proyectos, los estudiantes ese año tenían en promedio hasta un 44% más en matemáticas que los estudiantes de otras escuelas y hasta un 37% más en comprensión de lectura. De sus 154 graduados, el 84% estudia una carrera universitaria, según informó entonces Techint.

Los Premios World’s Best School Prizes de T4 Education, en colaboración con Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann, son muy prestigiosos premios educativos. Se otorga un galardón por categoría -Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables - que celebran a las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su enorme contribución al progreso de la sociedad. Se reparten 250.000 dólares en premios.

Prácticas profesionalizantes en Techint

En el panel "Prácticas profesionalizantes: un puente entre la escuela y la industria", Fernando Favaro, director de Relaciones con la Comunidad de Ternium Argentina, y Florencia Donovan, periodista y conductora del evento, moderaron un panel de egresados y estudiantes de escuelas técnicas sobre cómo su educación les abrió la puerta a las posibilidades del mundo laboral y los preparó para los desafíos actuales de la industria.

"Participar en una práctica, en este caso por el Programa Gen técnico, puede cambiar la perspectiva que ya tenía, es cuestión de vivirlo y ver las posibilidades que hay y te abre la cabeza. Hoy en día me doy cuenta de lo que verdaderamente me apasiona que es la investigación y desarrolla y me ayudó a poder elegir una carrera para seguir en este caso una ingeniería"- explicó Aurelia Meloni, Técnica de Laboratorio en Tenaris y tutora de prácticas industriales de estudiantes de escuelas secundarias técnicas.

"Cuando empecé no tenía idea lo que hacía la escuela técnica en realidad. No me hubiese imaginado nunca que me iba a gustar tanto. Además, me ayudó a tener experiencias internacionales. En la escuela siempre había un montón de actividades por ende de oportunidades con los programas extra clase, en ambos casos fue muy rico estar vinculado con la comunidad y terminas aprendiendo más de la gente que te rodea"- detalló María Luján Lladó, estudiante de Bioingeniería en el ITBA y egresada de la escuela Técnica Roberto Rocca de Campana.

Programas educativos Roberto Rocca

A través de los Programas Educativos Roberto Rocca se busca acompañar a los niños, niñas y jóvenes en todos los niveles educativos de las comunidades en donde el Grupo Techint cuenta con operaciones para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y se conviertan en agentes de cambio para la sociedad. Los programas activos hoy son los siguientes:

Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca: son escuelas secundarias técnicas propias en Argentina, México y Brasil, donde se forman técnicos de excelencia profesional y humana listos para enfrentar los desafíos de la industria 4.0.

Gen Técnico Roberto Rocca: busca fortaleces las escuelas técnicas públicas de las comunidades del Grupo con el objetivo de reducir la brecha entre la formación de los jóvenes egresados y el perfil requerido por la industria. Brinda capacitación en habilidades para la Industria 4.0 a estudiantes y docentes, realización de prácticas profesionalizantes y proyectos, y modernización de equipamientos e infraestructura de las escuelas. Se lleva a cabo en 52 escuelas de 8 países y alcanza a +11.000 estudiantes y educadores.

Extra Clase Roberto Rocca: es un programa de educación no-formal, que busca generar aspiraciones STEM, a través del aprendizaje activo, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y del siglo XXI de niños, niñas y jóvenes de 6 a 15 años, y ser un faro de prácticas educativas innovadoras en la comunidad. Se lleva a cabo en 27 escuelas públicas de 7 países y alcanza a +2.900 estudiantes.

Becas Roberto Rocca: son becas secundarias, universitarias y de doctorado. Un reconocimiento que se otorga a jóvenes por su excelencia y compromiso con el estudio, para brindarles la posibilidad de continuar con su educación. En 2024, otorgamos 4.259 becas a estudiantes secundarios, universitarios y de doctorado de 19 países.

En 2024, los programas culturales y educativos del Grupo Techint alcanzaron a más de 430.000 personas en 21 países con una inversión de más de 46 millones de dólares. Por eso, el día de la Educación Roberto Rocca también se celebra en México, Brasil, Italia y Estados Unidos. En la Argentina, la inversión en programas educativos alcanzó los 15,3 millones de dólares en 2024 e impactó en 115.000 personas.