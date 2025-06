La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dio a conocer los datos de su medición de salario para el período entre marzo y abril del corriente año. Se verificó una caída del 1,6% del promedio de salarios del sector privado, hilando así el tercer mes consecutivo a la baja de este indicador oficial.

"En abril de 2025, el dato provisorio del salario medio real del empleo en relación de dependencia del sector privado presentó una reducción del 1,6% en comparación con el nivel de marzo de 2025 (variación sin estacionalidad). De esta manera, se acumulan tres meses consecutivos de caída del salario medio real," indica el informe oficial.

Pero a la vez aclara: "A pesar de esta variación negativa, se observa que el salario medio real del sector privado registrado en abril de 2025 tuvo un crecimiento del 7,9 % respecto de abril de 2024, y que se mantiene prácticamente en el mismo nivel que en noviembre de 2023."

Con estos datos, la gestión ofiical concluye que durante la primera etapa de la actual administración, hubo una baja pronunciada del salario realdel 10,7%, debido a la devaluación concretada en diciembre de 2023. Desde entonces, tuvo lugar una etapa con tendencia al alza sostenida que permitió una recuperación del poder de compra, con un punto máximo en enero de 2025, cuando los valores superaron los que se pagaban en noviembre de 2023. Desde entonces, se hilaron tres meses a la baja, volviendo a los valores de la etapa previa a la devaluación.

Sueldos por convenio

La media salarial que se registra en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abonan las compañías a sus empleados en relación de dependencia (la parte remunerativa del salario registrado del sector privado) perdió en abril 1,6% de poder de compra en relación a marzo.

Evolución del salario real según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

No obstante, al analizar los acuerdos paritarios aprobados, la mencionada Secretaría registra en abril hubo una leve alza del 0,2% respecto del mes inmediatamente anterior, quebrando la racha negativa de cuatro meses.

El reporte consigna: "La variación interanual del promedio de los salarios negociados en convenios colectivos mostró un crecimiento del 6,1 % entre abril de 2024 y abril de 2025."

Diez de los veintisiete convenios colectivos de elevada cobertura analizados registraron un incremento del salario conformado entre marzo y abril de 2025 superior a la inflación del período.

¿En qué sectores buscar trabajo?

Al analizar los niveles de empleo del sector privao en su Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) se evalúan las tasas de búsqueda de personal y aquellas vacantes que lograron cubrirse (tasa de cobertura) y las que no. La tasa de no-cobertura es la relación entre las búsquedas que no se cubrieron y el total de búsquedas realizadas durante el período de referencia.

La tasa de búsqueda de personal se ubicó en 1,9 en abril de 2025, un valor que resultó superior en 0,4 punto porcentual en relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la tasa de no-cobertura de abril de 2025 fue 1,8% más baja que la de abril de 2024.

En abril de 2025 la mayor demanda estuvo orientada a cubrir puestos de trabajo que no requieren una calificación específica, en donde la tasa de no cobertura fue de solo 1,3. Los puestos de calificación técnica, por su parte, tuvieron una tasa de no cobertura de 4,4, y los de calficación profesional -que son el 33% de las búsquedas no cubiertas- tuvieron una tasa de no cobertura de 13,8.

A raíz de este análisis, la Secretaría concluye que hay en este momento muchas búsquedas de personal en las siguientes áreas en las que fácilmente se consigue cubrir las vacantes: producción extractiva, energética y de la construcción, y las ocupaciones de servicios de limpieza, gastronomía, alojamiento, deportes y entretenimiento.

Búsquedas de personal por actividad, según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Y luego hay sectores con un nivel medio de demanda de talento en los que si hay dificultades para cubrir las vacantes: producción industrial y la reparación de bienes de consumo, y las ocupaciones auxiliares de la producción de bienes y servicios.

Empleo en Argentina

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entiende que desde mediados de 2024 tiene lugar una estabilidad de los niveles de empleo, que se rompió en esta última encuesta EIL, con una "reducción moderada en los meses de marzo y abril".

"Es factible que esta dinámica obedezca al retroceso puntual de la actividad económica en el mes de marzo", vaticinan, e indican que los sectores que mostraron las mayores contracciones del empleo en ese mes fueron los de Construcción, Industria manufacturera, Agricultura y ganadería, Pesca, y Minas y canteras. Por el contrario, Hoteles y restaurantes fue el sector que mostró el mayor dinamismo."

En concreto, el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un 0,1% en marzo de 2025 en relación con el mes anterior (sin estacionalidad) de acuerdo a la información de los registros administrativos del SIPA. Esta variación negativa implica que 7,3 mil personas se desvincularon de puestos de trabajo formales en el ámbito privado.

Ya mirando a futuro, en el Gobierno prefieren destacar que la tasa de incorporaciones de personal fue positiva: alcanzó en promedio al 1,9 en los últimos tres meses, un poco por encima del mismo indicador en 2024. Y las expectativas de los empleadores del sector privado para contratar mejoraron respecto del último trimestre de 2024: el 5,6% de las empresas que esperan realizar variaciones en su dotación de personal, el 3,7% espera incrementarla y el 2% disminuirla, lo cual arroja unas expectativas netas positivas de 1,7%, un valor que duplica en promedio al registrado en el primer trimestre.

El dato sería consistente con la evaluación privada independiente que realiza la consultora de talento ManpowerGroup, y que registró para el segundo trimestre de 2025 una expectativa neta de empleo de 2%, que subió a 3% en el relevamiento que mira hacia lo que puede ocurrir con el empleo en el tercer trimestre del año.