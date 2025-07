Vicente López se coronó como el mejor distrito para vivir dentro del conurbano bonaerense, según el Centro de Ciudades Inteligentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Es la segunda vez que la UBA da a conocer este Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA, pero esta vez la evaluación incluyó a los 24 municipios que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no solo a los principales 10, como en la edición 2024.

El objetivo del estudio es ofrecer una herramienta clave para comprender la complejidad y el dinamismo de estos municipios, que interactúan en una de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina. Además, busca impulsar políticas más sostenibles y eficaces.

Lejos de establecer una tabla meramente comparativa entre barrios, los investigadores de la UBA declaran en el informe: "El objetivo está puesto en establecer, en materia cuantitativa y cualitativa, un diagnóstico de cada uno de los 24 municipios comprendidos en el estudio con el fin de entender sus puntos fuertes, sus debilidades, sus prioridades y la posibilidad futura de trazar estrategias de políticas públicas innovadoras (o en repensar algunas de las muchas ya implementadas) en las cuales deberían volcarse los recursos de todo tipo con que las ciudades disponen."

Ranking de mejores barrios para vivir según la UBA

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó esta semana el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2025.

Vicente López lideró la edición 2025 del ranking, con una puntuación de 3,39, seguida por Tres de Febrero (3,34), San Isidro (3,32), San Miguel (3,20) y Quilmes (3,03).

Ranking UBA de los mejores municipios para vivir en el conurbano bonaerense 2025

La UBA aclaró que el promedio de valuación de desarrollo estratégico global fue de 2,71. Doce de los municipios evaluados superan este promedio, y dentro de ese grupo, cinco lograron puntajes superiores a tres: Vicente López, Tres de Febrero, San Isidro, San Miguel y Quilmes. Otros dos municipios, Lanús (2,99) y Berazategui (2,91), se acercan a este número.

Por otra parte, el otro lado de la tabla lo encabezaron Ezeiza (1,96 de promedio general, el único municipio analizado con menos de dos puntos), Moreno (2) y Merlo (2,28).

Esta herramienta diseñada para el análisis de la gestión de las ciudades permite un diagnóstico integral de cada municipio, aportando datos útiles para intendentes, investigadores y planificadores urbanos.

Los mejores barrios en cada dimensión

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2025 evaluó a 24 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en cinco dimensiones clave:

política e institucional,

desarrollo económico,

sociedad,

medio ambiente

tecnología e infraestructura.

El índice está compuesto por 5 dimensiones que abarcan aspectos claves del desarrollo urbano. Estas dimensiones se dividen en un total de 31 variables y 159 indicadores que se califican entre 0 (cero) y 5 (cinco) puntos, permitiendo realizar una evaluación más detallada de la gestión urbana, aportando una visión más precisa y objetiva del desempeño de las ciudades en áreas estratégicas.

Por dimensión, los municipios con mejor desempeño fueron:

Política e institucional: Vicente López

Vicente López Desarrollo económico : Tres de Febrero

: Tres de Febrero Sociedad: San Miguel

San Miguel Medio ambiente : Tres de Febrero

: Tres de Febrero Tecnología e infraestructura: Vicente López

Un dato interesante para destacar de este informe es que la de Medio ambiente fue la dimensión que obtuvo el promedio más bajo de las cinco estudiadas, y fue de solo 2,46 puntos. Once de los municipios superan el promedio, pero solo tres se encuentran con un puntaje superior a los tres puntos para las variables analizadas para esta dimensión

Está claro que, más allá de no querer establecer comparativas entre barrios, en este aspecto es en donde en general los gobiernos del conurbano no están haciendo foco, no al menos como lo hacen en otras áreas. "Se puede concluir que esta dimensión es la menos desarrollada o que las políticas implementadas no han obtenido el impacto esperado", concluyen los investigadores.

El Centro de Ciudades Inteligentes es un centro técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destinado a la investigación, asistencia y transferencia técnica. Su misión es promover, facilitar y apoyar la implementación efectiva de iniciativas de ciudades inteligentes, respondiendo a las necesidades tanto de los Estados como de los ciudadanos. Además, busca desarrollar estrategias que reconozcan al espacio público como un componente fundamental para la construcción de ciudades más habitables.