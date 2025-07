En tanto muchos especialistas en inteligencia artificial (IA) aseguran que estas herramientas no eliminarán empleos, sino que transformarán la forma de trabajar y aumentarán la productividad, desde las propias empresas tecnológicas el mensaje no es tan optimista.

Microsoft elaboró recientemente un listado con las profesiones que más riesgo corren ante la automatización con IA. A la vez, destacó otras actividades que, por sus características, son difíciles de reemplazar con herramientas digitales.

Lenguaje, redacción y comunicación: en la mira de la IA

Según Microsoft, las profesiones vinculadas al uso del idioma, la escritura y la producción de contenido son las que más expuestas están. No es un dato menor: muchas compañías del rubro están invirtiendo fuertemente en la recolección de material literario y escrito para alimentar sus modelos. Anthropic fue un ejemplo claro, al contratar a alguien para reunir "todos los libros del mundo" y así entrenar su IA.

En ese sentido, Alexandra Ebert, directora de IA y democratización de datos en Mostly AI, remarcó hace pocos días: "La IA no inventa, sino que recicla, porque es software entrenado con las ideas de otras personas, imita patrones".

Por su parte, Kiran Tomlinson, investigadora de Microsoft, explicó el enfoque del trabajo: "Nuestro estudio explora qué categorías laborales pueden utilizar chatbots de IA de forma productiva". Y agregó: "Esta investigación muestra que la IA facilita muchas tareas, en particular las que implican investigación, redacción y comunicación, pero no indica que pueda desempeñar plenamente ninguna ocupación en particular".

Los empleos más expuestos a ser reemplazados por IA

Según el relevamiento, las profesiones con mayor grado de automatización potencial son:

Intérpretes y traductores Historiadores Auxiliares de pasajeros Representantes de ventas de servicios Escritores y autores Representantes de atención al cliente Programadores de herramientas de control numérico Operadores telefónicos Agentes de viaje y de venta de billetes Locutores de radio Agentes de corretaje Administradores de propiedades Educadores Teleoperadores Conserjes Politólogos Periodistas, analistas de noticias y reporteros Matemáticos Redactores técnicos Correctores de estilo Azafatas y anfitriones Editores Profesores de negocios en educación superior Profesionales de relaciones públicas Promotores y demostradores de productos Agentes de ventas publicitarias Empleados contables Auxiliares de estadística Empleados de mostrador Científicos de datos Asesores financieros personales Archivistas Profesores de Economía Desarrolladores web

Los trabajos más difíciles de reemplazar

En el otro extremo, Microsoft también identificó los empleos que presentan mayores barreras para ser reemplazados por IA. En su mayoría, requieren habilidades manuales, experiencia práctica, fuerza física o contacto humano directo. La lista incluye: