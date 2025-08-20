El Consejo Superior de la UBA resolvió otorgarle a Charly García el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad. Cuáles fueron los motivos

En un acto llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se hizo entrega del título Honoris Causa al cantante y compositor Charly García. Se trata del máximo reconocimiento honorífico que concede la institución a personas destacadas por contribuciones en sus respectivos campos.

¿Por qué se le entrega el título Honoris Causa al cantautor? En los considerandos de la resolución se destaca que "con una trayectoria artística de más de cincuenta años, la extensa obra musical de Carlos Alberto GARCÍA MORENO -más conocido como ‘Charly García’-, lo hacen una personalidad destacada del arte y la cultura argentina".

En cuanto a los galardones recibidos, la resolución que le otorga el Honoris Causa recuerda que "ha obtenido varios premios, entre los que cabe destacar: el ‘Premio a la Excelencia Musical’ en la edición de los Premios Grammy Latinos de 2009; el Premio Konex de Platino (1985) y el Premio Konex Mención Especial (2025)".

Finalmente, se resalta que "uno de los hitos más notables de su carrera ha sido la creación de la ópera-rock La Hija de la Lágrima (1994), la cual fue presentada en numerosas funciones a sala llena en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, constituyéndose en un evento cultural de gran repercusión artística y mediática".

Por todo ello, el Consejo Superior de la UBA resolvió otorgarle a Charly García el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad.

Charly García, Doctor Honoris Causa de la UBA

El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. También contó con la participación de la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.

Ante un aula colmada, Charly García agradeció el homenaje: "Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García", expresó el cantante tras recibir el diploma de doctor Honoris Causa.

Durante el evento, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, expresó el orgullo que implica para la Universidad otorgar este reconocimiento: "Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly".

"El homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina", agregó.

Manetti manifestó que: "Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera".

Charly García, Doctor Honoris Causa de la UBA

"Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García", concluyó el decano.