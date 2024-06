Después de dos años, Charly García volvió a cantar en público. El músico argentino tocó dos de sus clásicos temas en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires y deleitó a sus fanáticos, tantos a los que estaban allí como a quienes luego lo vieron en los distintos videos subidos a redes sociales.

El "mini recital" de Charly García fue en el Library Lounge, del Hotel Faena, donde estaba prevista la presentación de su cuñado, Facundo Iñigo, como DJ.

Charly García volvió a cantar en público: qué temas tocó

Charly aprovechó la oportunidad para cantar dos de sus clásicos y hacer vibrar a los presentes: dentro de su breve repertorio, tocó "Yendo de la cama al living", del álbum homónimo, y "Cerca de la revolución", del disco Piano Bar.

Tal como reveló Hernán Bruno Díaz, coordinador del club de fans más grande del músico, García estuvo acompañado por la banda Baremberg & Mojo Jam Band. Los videos y fotos del momento no tardaron en viralizarse.

En las imágenes, se ve cómo Charly toca el órgano, canta y hace cantar a los presentes. También hay algunas selfies del músico con quienes tuvieron la posibilidad de acercarse.

Así, se dio el "regreso" de Charly García a un show en público. El músico había pasado un 2023 con muchos problemas de salud. En agosto del año pasado estuvo internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Buenos Aires y varios allegados al artista manifestaron públicamente su preocupación por el cuadro del artista.

Charly optó por resguardarse de las cámaras hasta enero que publicó una foto en la que se lo pudo ver muy sonriente y en buen estado de salud, mientras le daba sus últimos toques al nuevo material que está preparando. Su productor, José Palazzo, dijo que tiene todo listo para presentar su nuevo disco.

Cuándo sale el nuevo disco de Charly García

Justamente, Charly firmó en abril un acuerdo con Sony Music para el lanzamiento de su nuevo álbum "La lógica del escorpión".

El lanzamiento será en simultáneo tanto en plataformas musicales como en vinilo, y se estima que saldrá recién en la segunda mitad del año: sería, seguramente, después de agosto.

Según la información recopilada por los fans en las redes sociales, "La lógica del escorpión" incluiría una nueva versión de "Te recuerdo invierno", de la época inicial de Sui Generis, grabado en "Estaba en llamas cuando me acosté", en 1995.

Charly García cantó dos de sus temas clásicos en el hotel Faena

Otro tema sería "Rock and Roll Stars", versión en castellano de "Do You Want to Be a Rock ‘N’ Roll Star", de The Byrds, que Charly tocó en vivo 2006 en un programa de Juan Alberto Badía.

También se habló de una nueva versión de "Juan Represión", un tema de Sui Generis que fue censurado en la época de "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones", y que recién se grabó en el 2000 para el álbum del regreso de Sui, "Sinfonías para adolescentes".

Lo cierto es que, mientras esperan su nuevo disco, los fans pudieron disfrutar de un nuevo show de Charly García en vivo. Algunos privilegiados lo hicieron presencialmente, mientras que otros se deleitaron con los videos que rápidamente circularon en redes sociales.