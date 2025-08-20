El Poder Ejecutivo insiste en que un incremento en los haberes atentaría contra el equilibrio fiscal logrado. Los números, en detalle

El debate por los haberes de los jubilados de ANSES se convirtió en uno de los temas más intensos de la agenda política reciente. El Congreso aprobó un proyecto de la oposición que fijaba un aumento del 7,2 % para todas las jubilaciones y elevaba el bono extraordinario de $ 70.000 a $ 110.000.

El veto de Javier Milei impacta en el bolsillo de jubilados

No obstante, el presidente Javier Milei vetó esa iniciativa, y en consecuencia los pagos de agosto y septiembre se regirán por el mecanismo de ajuste mensual según la inflación. La diferencia entre lo que se abonó y lo que se hubiera pagado en caso de aplicar la ley permite dimensionar el impacto del veto en los ingresos de los beneficiarios. Cabe recordar que la oposición impulsó un proyecto que buscaba otorgar un refuerzo mayor al esquema vigente.

El Senado sancionó la norma con el fin de incrementar los haberes y acompañar la pérdida de poder adquisitivo. El texto aprobado contemplaba un incremento automático de 7,2 % para todos los jubilados y pensionados, además de la suba del bono mensual hasta $ 110.000.

El oficialismo rechazó esta medida por considerar que ponía en riesgo las cuentas fiscales. Finalmente, el Poder Ejecutivo utilizó la herramienta del veto presidencial y desactivó la aplicación inmediata de la nueva fórmula. Por lo tanto, los pagos de agosto se realizaron con el sistema en curso, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Con el triunfo del oficialismo en las jubilaciones

Anses: los haberes de agosto de los jubilados

En agosto, las jubilaciones se ajustaron por la inflación de junio, que fue del 1,62 %. Sobre esa base, el haber mínimo alcanzó los $ 314.305,37, que junto con el bono extraordinario de $ 70.000 se transformó en $ 384.305,37. El haber máximo se ubicó en $ 2.114.977,60.

Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $ 251.444,30, cifra que al sumar el bono se elevó a $ 321.444,30. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedaron en $ 220.013,76 y llegaron a $ 290.013,76 con el refuerzo extraordinario.

Los haberes que hubiesen cobrado en agosto los jubilados con la ley opositora

Si la norma sancionada en el Congreso hubiese quedado firme, los haberes de agosto se habrían calculado de otra manera. El haber mínimo de $ 314.305 se habría multiplicado por 1,072, lo que daba $ 336.928. Sumando el bono de $ 110.000, el total habría alcanzado los $ 446.928.

El haber máximo de $ 2.114.978 también habría crecido 7,2 %, hasta llegar a $ 2.267.263. Asimismo, la PUAM, que en agosto fue de $ 251.444, habría escalado a $ 269.510, y con el bono ampliado habría alcanzado $ 379.510. Las PNC, equivalentes al 70 % de la mínima, se habrían ubicado en $ 236.855, con un total de $ 346.855 al agregar el bono extraordinario. En todos los casos, las diferencias con los montos pagados fueron notorias. En el caso de la mínima, por ejemplo, el salto habría sido de más de $ 62.000 en un solo mes.

Los haberes de septiembre tras la confirmación del veto

Con los datos disponibles al 20 de agosto, los haberes de septiembre se ajustarán por la inflación de julio. El cálculo dio como resultado un aumento que llevó la jubilación mínima a $ 320.277,18. Sumado el bono de $ 70.000, el ingreso total se ubica en $ 390.277,18.

El haber máximo asciende a $ 2.155.162,17

La PUAM se establece en $ 256.221,74, que con el bono extraordinario se convierte en $ 326.221,74

Las PNC llegan a $ 224.194,02 y alcanzan $ 294.194,02 con el refuerzo

Estos montos representan lo que los jubilados y pensionados percibirán en septiembre bajo el mecanismo actual de actualización mensual por inflación.

Los haberes que hubiesen cobrado los jubilados en septiembre con la fórmula opositora

Si la ley vetada por el Poder Ejecutivo entrara en vigor en septiembre, los cálculos hubiesen cambiado de manera significativa:

El haber mínimo de $ 320.277,18 subiría con el 7,2 % adicional hasta $ 343.519. Con el bono de $ 110.000, el total se ubicaría en $ 453.519

El haber máximo de $ 2.155.162,17 se transformaría en $ 2.310.463, sin bono incluido en este caso

La PUAM de $ 256.221,74 se incrementaría a $ 274.723, y con el bono mayor llegaría a $ 384.723

Las PNC, en tanto, pasarían de $ 224.194,02 a $ 240.108, y con el refuerzo de $ 110.000 alcanzarían $ 350.108

La comparación con el esquema vigente muestra diferencias que oscilan entre $ 55.000 y $ 63.000 para los beneficiarios de ingresos más bajos, y una diferencia de más de $ 155.000 en el haber máximo.