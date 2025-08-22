Qué sueldo cobran un director, un gerente y un jefe en argentina en 2025

Una encuesta reciente reveló el promedio de los salarios brutos de directores, gerentes y jefes de distintas actividades en agosto 2025

Con una inflación en descenso y un dólar que relativamente volvió a recuperar la estabilidad, los salarios empiezan a recuperar terreno, aunque con marcadas diferencias entre un sector y otro. En este sentido, un director de Administración y Finanzas en un banco percibe un sueldo bruto máximo de 19 millones aproximadamente.

Asimismo, por tan solo mencionar algunos ejemplos, un gerente de Impuestos percibe un ingreso aproximado de $5.157.678 en Consumo Masivo, Retail & Consumo, Servicios y la Industria Automotriz, mientras que en la banca se ubica en $7.464.037 aproximadamente, con igual ubicación.

Los salarios de directores en el presente mes de agosto

Las bandas salariales para directores, para posiciones Semi Senior, en Buenos Aires, según Randstad es la siguiente:

Director de Administración y Finanzas: mínimo $12.163.767 (Transporte y logística), máximo $19.096.894 (Automotriz, Banca & Servicios Financieros, Gas, Petróleo y Minería, IT, Lab & Pharma)

Director comercial: mínimo $10.801.080 (Transporte y logística), máximo $18.212.602 (Banca & Servicios Financieros, Gas, Petróleo y Minería, IT, Lab & Pharma)

Director de marketing: mínimo $9.860.512 (Transporte y logística), máximo $17.667.549 (IT)

Director de Operaciones: mínimo $9.957.184 (Transporte y logística), máximo $18.758.980 (Banca & Servicios Financieros; Gas, Petróleo y Minería; IT; Lab & Pharma)

Director de Recursos Humanos: mínimo $9.385.601 (Transporte y logística), máximo $17.682.138 (Banca & Serv Financieros, Gas, Petróleo y Minería, IT, Lab & Pharma)

Director de Expansión y Desarrollo: mínimo $9.667.169 (Transporte y logística) y máximo $17.321.126 (IT)

Los salarios para gerentes de administración en agosto 2025

En cuanto a los gerentes de administración, los salarios quedaron de la siguiente forma:

Controller: mínimo $4.704.480 (Retail & Comercio, Servicios, Transporte y logística), máximo $8.364.173 (Manufactura)

Gerente de Administración y Finanzas: mínimo $5.967.829 (Consumo masivo), máximo $11.216.973 (Gas, Petróleo y Minería)

Gerente de Tesorería: mínimo $4.551.978 (Transporte y logística), máximo $6.612.969 (Banca & Servicios Financieros, IT, Manufactura)

Gerente de Impuestos: mínimo $5.157.678 (Transporte y logística), máximo $7.464.037 (Banca & Servicios Financieros)

Gerente de Control de Gestión: mínimo $5.157.766 (Transporte y logística), máximo $8.691.677 (Manufactura)

Gerente de Cobranzas: mínimo $4.136.937 (Transporte y logística), máximo $7.693.641 (IT)

Gerente de Contabilidad: mínimo $5.162.601 (Automotriz; Consumo masivo; Gas, Petróleo y Minería; Retail & Comercio; Servicios, Transporte y logística), máximo $9.701.422 (Manufactura)

Gerente de Auditoría: mínimo $4.546.357 (Servicios), máximo $8.683.033 (Automotriz, Consumo masivo)

Gerente de Legales: mínimo $5.053.500 (Transporte y logística), máximo $8.271.809 (Manufactura)

El sueldo de los gerentes de Compras, Comex y Supply Chain

En este segmento, los sueldos fueron los siguientes:

Gerente de Compras: mínimo $6.155.829 (Consumo masivo, Retail & Comercio), máximo $13.122.262 (Gas, Petróleo y Minería)

Gerente de Supply Chain: mínimo $7.100.000 (Manufactura), máximo $13.113.254 (Automotriz; Gas, Petróleo y Minería; IT; Lab & Pharma)

Gerente de Comex: mínimo $5.281.200 (Consumo masivo), máximo $10.986.529 (Automotriz; Lab & Pharma; Transporte y logística)

El sueldo de los ejecutivos en otras áreas

En el caso de los ejecutivos, los salarios fueron los siguientes:

Gerente de Recursos Humanos: mínimo $5.392.748 (Consumo masivo), máximo $8.973.667 (IT, Manufactura)

Gerente de Calidad: mínimo: $5.537.565 (Consumo masivo), máximo $14.305.376 (Gas, Petróleo y Minería)

Gerente de Logística: mínimo: $5.281.200 (Consumo masivo), máximo $10.986.529 (Gas, Petróleo y Minería; Lab & Pharma; Transporte y logística)

Gerente de mantenimiento: mínimo $5.722.151 (Retail & Comercio, Servicios), máximo $12.874.839 (Automotriz; Gas, Petróleo y Minería)

Gerente de Planta/producción: mínimo: $5.722.151 (Consumo masivo), máximo $15.136.011 (Gas, Petróleo y Minería)

Gerente comercial: mínimo $4.177.742 (Servicios), máximo $7.671.262 (Gas, Petróleo y Minería)

Gerente de IT/Sistemas: mínimo $8.195.200 (Manufactura), máximo $11.388.568 (Automotriz; Banca & Servicios Financieros; Gas, Petróleo y Minería)

Gerente de Marketing: mínimo $3.870.940 (IT, Lab & Pharma), máximo $7.917.288 (Automotriz, IT)

Cabe resaltar que estos valores corresponden a una remuneración bruta mensual para directores y gerentes en distintas áreas en Buenos Aires, sin adicionales ni comisiones. El informe está basado en un relevamiento que incluyó una muestra de 298 empresas de todo el país, la cual se complementa con información de los equipos de Randstad Professional y Randstad Digital.

El perfil de los datos incluye que el 67% de las empresas se encuentran radicadas en CABA y Provincia de Buenos Aires. Además, el 45% de las empresas facturan más de $20.000 millones al año, y el 58% tiene entre 51 y 400 empleados. A su vez, casi el 78% de las empresas, las cuales se dedican a la producción, fabricación o comercialización, mientras que el resto son de servicios.