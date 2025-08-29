Los empleados de supermercado afiliados al sindicato de Comercio cobrarán sueldos con aumento en septiembre, además de un bono extraordinario

Los empleados de supermercados de todo el país cobrarán en septiembre los sueldos por el trabajo de agosto con aumento y con una cifra extraordinaria por única vez, según se negoció en paritarias.

Este fue el acuerdo logrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) con las principales cámaras del sector, que también pertenecen al supermercadismo. Y a diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, este acuerdo paritario ya fue homologado por el Gobierno con su publicación en el Boletín Oficial.

Los siguientes son los detalles del acuerdo firmado en paritarias y la escala salarial que corresponde a los empleados de comercio del convenio colectivo 130/75, incluyendo a los que se desempeñan en supermercados.

Aumento de sueldo a empleados de supermercados: septiembre 2025

Según comunicó FAECyS, el aumento salarial que corresponde aplicar en los sueldos de agosto que se pagan en septiembre es de 1%, en línea con el límite que el gobierno nacional impone a las paritarias.

En total, la suba salarial para empleados de comercio será de 6% semestral en diciembre, y en enero se sumarán también al básico el que ahora será el bono mensual de 40.000 pesos.

El acuerdo estipula lo siguiente:

1% de aumento a partir de julio de 2025 1% de aumento a partir de agosto de 2025 1% de aumento a partir de septiembre de 2025 1% de aumento a partir de octubre de 2025 1% de aumento a partir de noviembre de 2025 1% de aumento a partir de diciembre de 2025

Finalmente, los aumentos de sueldo de este semestre serán un 6% respecto de las escalas salariales de junio de 2025. A eso se le debe agregar sumas no remunerativas de $40.000 mensuales en cada mes de este acuerdo hasta diciembre. En enero, la misma pasará a ser parte del básico para empleados de comercio y supermercados.

Escala salarial para empleados de supermercados

Vale la pena aclarar que los supermercados tienen empleados agremiados a FAECyS y a otros gremios, así como empleados fuera de convenio que no están vinculados a un sindicato en particular.

Es decir, en las empresas de comercio hay empleados de supermercados -administrativos, de back office, ejecutivos y directivos-, que tienen otros salarios y beneficios. Pero se toma el convenio de Empleados de Comercio como un parámetro por su presencia federal y porque es el más numeroso del país, con más de 1,2 millones de afiliados.

En ese marco, la escala salarial convenida por FAECyS para agosto, que impacta en los sueldos de empleados de supermercados en septiembre, es la siguiente:

Administrativos

Categoría A : $1.066.994

: $1.066.994 Categoría B: $1.071.413

$1.071.413 Categoría C : $1.075.827

: $1.075.827 Categoría D : $1.089.078

: $1.089.078 Categoría E : $1.100.117

: $1.100.117 Categoría F: $1.116.311

Maestranza

Categoría A : $1.055.954

: $1.055.954 Categoría B : $1.058.895

: $1.058.895 Categoría C: $1.069.199

Cajeros

Categoría A : $1.070.672

: $1.070.672 Categoría B : $1.075.827

: $1.075.827 Categoría C: $1.082.452

Vendedores

Categoría A : $1.070.672

: $1.070.672 Categoría B : $1.092.759

: $1.092.759 Categoría C : $1.100.117

: $1.100.117 Categoría D: $1.116.311

Auxiliares Generales

Categoría A : $1.070.672

: $1.070.672 Categoría B : $1.078.033

: $1.078.033 Categoría C: $1.102.325

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.079.509

$1.079.509 Categoría B: $1.092.756

Estos valores son los mínimos por convenio de comercio, lo que no quita que no haya empresas en el mercado que no abonen mejores sueldos a los empleados de supermercados.

Bono y adicionales de septiembre 2025

Además de los sueldos básicos por categoría, los empleados de los supermercados cobrarán en septiembre de 2025 la convenida suma extraordinaria no remunerativa.

Como se trata de los sueldos de agosto, la misma será de 40.000 pesos para todas las categorías por igual. Es decir, esa cifra no está determinada por tarea, por categoría, etc. Tampoco impacta en el cálculo de adicionales y aguinaldo. Es solo un extra que apunta a mejorar el poder adquisitivo de los empleados de comercio y de supermercados, en un contexto en el que no se suelen homologar aumentos de sueldo mayores al 1% mensual, y a la vez la inflación está más cerca del 2%, según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC.

Además del sueldo y este bono extra, los empleados de supermercados registrados -es decir, los que tienen un empleo formal en relación de dependencia- tienen garantizados los siguientes adicionales.

antigüedad: 1% adicional sobre su salario básico por cada año trabajado.

manejo de caja, un complemento remuneratorio, fijado porcentualmente, según las funciones asignadas al cajero. Este adicional se calcula sobre el sueldo inicial.

presentismo

horas extra: el recargo es del 50% para las trabajadas en días comunes (lunes a sábado hasta las 13:00) y del 100% para las horas trabajadas en sábados después de las 13:00, domingos y feriados.

Todos estos ítems terminan de definir el sueldo de agosto que los empleados de supermercados afiliados al gremio de Empleados de Comercio cobrarán en septiembre.